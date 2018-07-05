Юлия Ауг: «Дочь не сидит на моей шее и даже помогает материально»

Зрители знают Юлию Ауг по образам императрицы Елизаветы в сериале «Екатерина» и чиновницы комитета по нравственности из фильма «Интимные места», а теперь еще и по роли домработницы Ларисы в сериале «Садовое кольцо», показ которого только что завершился на Первом канале. Мы расспросили актрису о работе в этом проекте, а заодно выяснили, почему сама она предпочитает жить как можно дальше от Садового кольца. «Не могу без вечерней чашки чая на веранде» — Вы не москвичка, но давно живете в этом городе. Он уже стал для вас родным?

— Я никогда в таком ракурсе об этом не думала. Наверное, да, это уже близкий и родной город. Не было такого периода, чтобы я скучала по дому. Просто приехала из Питера и начала жить в Москве. Правда, получилось это лишь со второй попытки. Первая была очень давно, году в 1991-м, что ли. Я просто перевелась из питерского ЛГИТМиКа в ГИТИС. Но долго не выдержала. Не смогла прижиться. Прожила здесь полгода и уехала. Мне было очень некомфортно. А вот во второй раз я уже приехала в Москву в 2003 году, и у меня сразу все получилось.

— А что вам нравится в Москве?

— Все. Мне кажется, что Москва — это тот город, который дает практически все возможности воплотить твои мечты и желания. Я жила в Эстонии, хотя родилась в Питере и очень часто там бывала. Окончательно в Петербург я приехала в 16 лет. Но не смогла почувствовать себя там как дома. А в Москве у меня это произошло прям сразу. Появилась куча знакомых, очень близких друзей. Я приехала к мужу. Может, дело в этом. У меня сразу здесь был родной человек и его окружение.

Дочь актрисы Полина Ауг пошла по маминым стопам и уже сыграла в нескольких фильмах. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

— В плане бытовой устроенности как все складывалось?

— В Питере — не очень. Сначала жила в студенческом общежитии, потом очень долго снимала комнаты и квартиры. Затем было театральное общежитие. По сути — как коммуналка. А в Москву я приехала к мужу (второй супруг актрисы Андрей Скулов. — Ред.). Потом мы купили дом. Долгое время все было в порядке. Ну а дальше… Многие знают мою историю: этот дом пришлось отдать за долги… (После смерти мужа в 2015 году. — Ред.). И вот две недели назад я купила новый дом. Еще никому об этом не рассказывала! У меня даже мебель не расставлена. В комнате стоит только кровать. Сделка состоялась 9 июня, на следующей день после моего дня рождения. Хороший дом, недалеко от Красногорска, 12 км от Москвы, в Опалихе. Я прямо счастлива!

— А почему именно дом?

— Я была очень городским человеком. Даже когда жила в Эстонии. У меня никогда не было родственников в деревне, вся семья — городские люди. Это мой муж захотел уехать из Москвы, жить в доме. Сначала это был очень сильный стресс. Но потом я поняла плюсы жизни на природе. Это ни с чем не сравнится! Когда ты видишь, как у тебя на глазах меняются времена года, как опадают и распускаются листья на деревьях — все это невероятно. Важна тишина по вечерам, тот час между приездом и сном. Можно выйти на веранду и выпить чашку чая. Это стало для меня необходимым.

В юности Юлия мечтала стать археологом и даже участвовала в раскопках в Нарвском замке. Но в итоге пошла учиться на актрису. Фото: Личный архив

— А пробки, в которые неизбежно попадают все, кто живет за МКАД, не смущают?

— Смущают. Но пробки ведь везде. Когда я только приехала в Москву, мы с мужем жили в Митине. Потом переехали за город, в дом на Киевском шоссе. И первое, о чем я подумала: «Как мы будем ездить?» А в итоге получилось, что по времени одинаково — что из Митина ехать, что из загородного дома. Одни и те же пробки. Я — замкадыш. Никогда не жила в центре Москвы. Это дочке Полине я снимаю жилье на Покровке с того момента, как она окончила школу. И она уже не представляет, как это — жить в другом районе Москвы. Для нее круто жить на Покровке, она центровая девочка. Я же никогда подобного не испытывала. Если бы жила в центре, наверное, у меня было бы другое ощущение. Но разницы между жизнью в Митине и за городом нет никакой. Ночные съемки, кружевные перчатки и завтрак в постель — Ваша Полина уже совсем взрослая, сама играет в кино, но вы продолжаете снимать ей квартиру. Почему считаете нужным помогать дочери?

— Она лишь два дня назад окончила институт.

— И теперь вам станет полегче?

— Не знаю. У нас с дочерью очень дружеские, демократичные отношения. Вот сейчас она улетела на съемки. Когда Полина снимается, она самостоятельно зарабатывает деньги, может себя содержать. Иногда даже помогает мне. Раньше мы снимали дом на Николиной Горе, и довольно часто бывало, что Полина сама помогала мне платить за его аренду, когда у нее были деньги от съемок. Так что я не могу сказать, что на сто процентов ее содержу. Это не так. И потом, она все-таки училась в институте и 80% времени тратила на учебу. Когда ее утверждали на роль, они с агентом старались выстроить график так, чтобы съемочные дни выпадали на выходные или были бы ночные смены, чтобы как можно меньше отнимать учебного времени. В театральном институте учеба начинается в 9.30, а заканчивается в 11 вечера. Бывало такое, что она снималась по ночам и практически сутками не спала. Поэтому не могу сказать, что она на моей шее. Сейчас девочка будет сама зарабатывать деньги.

В роли императрицы Елизаветы Юлия Ауг выглядела так убедительно, что продюсер Валерий Тодоровский даже засомневался, может ли она что-то другое… Фото: Канал «Россия 1»

— Выбор профессии Полина сделала, глядя на вас?

— Она еще в 15 лет снялась у Леши Федорченко в «Небесных женах луговых мари», потом сыграла в фильме «Ангелы революции». Затем она снималась у Рауфа Кубаева , потом в картине «Нелюбовь» Андрея Звягинцева , с которым я ее познакомила. Это все — перешедший от меня круг общения. Вообще Полина до последнего хотела быть оператором. Она серьезно занималась фотографией. И вдруг за месяц до поступления сказала, что пойдет на актерский. Я ей тогда сказала: «Ты же не готовилась! За месяц не успеешь». Но она поступила. Я ей даже не помогала. Она, видимо, меня стеснялась тогда. Сейчас уже не стесняется.

— Вы рассказывали, что вас растила бабушка. Какой она была?

— Моя бабушка родом из мелкопоместных эстонских баронов Клеттенбергов. Действительно, родители много работали, поэтому воспитывала меня именно бабушка. Меня поздно отдали в детский сад — ходила туда лишь год перед школой. А до этого была дома с бабушкой. Она очень много мной занималась! Читала мне книжки, разговаривала со мной, учила вышивать. Еще учила правильным манерам — например, делать книксен. Когда ты воспитываешь ребенка, то не задумываешься о том, что пригодится ему, а что нет. Ты просто общаешься с ним и передаешь свои знания и навыки. В этом основа сохранения рода.

— Как бабушкино воспитание сказывается на вашей жизни?

— Есть вещи, которые проявляются скорее в профессии, а не в обычной жизни. Например, снимаюсь в одном историческом проекте. Мы сидим за столом, и вдруг костюмеры приносят мне домашние тонкие кружевные перчатки. Я говорю: «Никто никогда за столом не сидел в перчатках». Пригождается многое из бабушкиного воспитания: умение ходить, носить платье, держать вилку и нож.

…но в итоге все же доверил ей роль домработницы в сериале «Садовое кольцо» — и явно не прогадал с выбором! Фото: Первый канал

— Бабушка-дворянка, придерживающаяся строгих правил, вряд ли могла позволить себе завтрак в постель. А вы можете?

— Нет, конечно. Во-первых, у меня такого количества времени нет. Во-вторых, еда в постели не предполагает наличия вилки и ножа. Скорее это чашка кофе или чая с небольшой галетой или булочкой. Даже яйцо не предполагается есть в постели. Исключение — только если ты болен. Да и потом, у меня нет человека, который мог бы подать мне завтрак в постель.

Вообще, конечно, бабушка научила меня многому. Элементарно, я, проходя по рядам в кинотеатре или театре, никогда не повернусь к людям попой. Я не буду таскать волоком стул, потому что это тоже не очень прилично. Я его переставлю. Не буду класть локти на стол во время еды и так далее. «С мужем продавали армейские ботинки» — Давайте поговорим про вашу героиню в «Садовом кольце». Она в нем — некий серый кардинал. Вроде бы милый человек, но с двойным дном…

— Когда начинали работать над материалом, мы с режиссером придумывали целую историю. Мы не знаем ее бэкграунда. Нам дан довольно цельный персонаж, без особых рефлексий. Со сформированной, но глубоко затаенной социальной ненавистью к окружающим людям. Вполне возможно, что моя героиня — москвичка. И изначально ее стартовая позиция была очень крутой. У нее наверняка есть хорошее образование, но в силу того, что у нее сложная дочь и она осталась одна, в 90-х ей пришлось пойти работать не по профессии. Она стала домработницей, чтобы вытащить и себя, и дочку. Это был ее способ выжить. И она все время чувствует себя ущемленной и оскорбленной. И из этого выросла социальная ненависть. Почему эти люди имеют больше, чем я?

— Ваша героиня в 90-е вынужденно становится домработницей. А ведь у вас была похожая история…

— Это не совсем такая же история. Да, мы с моим первым мужем продавали армейские ботинки. Но в 90-е так жила вся страна. Потом, когда я познакомилась со вторым мужем, Андреем, мы с ним обсуждали какие-то одинаковые события, которые пришлось пережить нашему поколению. В те годы практически у всех была возможность заниматься не только своей профессией, но еще и создать свой бизнес. В Эстонии была фабрика, где выпускали армейскую обувь для канадской армии, причем очень высокого качества. Остатки этого производства продавались в розничной сети. Я купила своему первому мужу такие ботинки. Были летние модели и зимние, на натуральном меху. Сверстники мужа увидели ботинки и стали говорить: «Какие классные!» Я одному привезла по его просьбе, потом другому. И вскоре мы поняли, что можно это превратить в бизнес. Я вышла на оптовые поставки и возила ботинки в Питер, а Степан продавал их на рынке. Это типичная история для 90-х годов. «Невольно причинила Полине боль» — Насколько внимательно вы относитесь к различным знакам судьбы?

— Если бы я в своей жизни на них ориентировалась, я бы вообще ничего не добилась. Мне нравится определение, которое Лев Гумилев дал пассионарности. Пассионарность, которой бывают наделены личности, — это умение длительно испытывать нагрузки для достижения своей цели, которые обычный человек испытывать не может.

— И вам это свойственно?

— Да.

— А вашей дочке?

— Конечно!

— Это врожденное чувство или это воспитывается в человеке?

— Мне кажется, что это воспитываемое чувство. Но должны быть определенные задатки. В юности я не была такой целеустремленной. Да, у меня всегда были очень высокие амбиции. Но: если у меня что-то сразу не получалось, я скисала, обижалась на жизнь, начинала себя жалеть и отступала. Наверное, поэтому очень многие вещи в юности мне не дались. Я думала: «Ну если так все тяжело идет, наверное, это не мое, надо отступить». А вот ни фига! Нужно, наоборот, как в фильме «Чародеи»: видишь цель? Вижу. Видишь преграду? Не вижу. И тогда можно добиться чего-то. «Я скисала, обижалась на жизнь, начинала себя жалеть…» — Ваша кинокарьера начала развиваться, по сути, недавно. Это тоже связано с тем, что вы внутренне выросли и научились добиваться своих целей?

— Безусловно. Но это еще и связано с моим вторым мужем. Андрей, с которым я познакомилась, когда нам было уже 30 лет. Он не просто поверил в меня, он научил меня не отступать. Научил видеть цель и добиваться ее. Он в меня поверил безусловно. Это то, чего мне не хватало в юности. Поэтому я стараюсь вот эту безусловную веру в себя все время давать Полине. Это становится опорой, которая очень помогает.

— Где грань между воспитанием в ребенке веры в себя и стремлением привить ему уверенность в том, что он самый лучший на свете?

— Это же безумие — все время думать, что ты самый лучший. У Полины было несколько историй, когда ее не утверждали на роль. Можно было продолжать говорить: «Ты самая крутая, у тебя все получится!» А можно сказать: «Ты прекрасно понимаешь, что, помимо режиссера, есть еще продюсеры, есть кастинг, есть необходимость смонтировать друг с другом актеров и составить ансамбль».

С «Садовым кольцом» вообще была трагическая история. В этот проект меня устроила Полина. Она пробовалась на роль дочки героини Голубкиной. На площадке был продюсер Валерий Тодоровский. Зашел разговор о том, кого можно было бы еще попробовать. И Полина сказала: «А вот я считаю, что надо пригласить мою маму». В конечном итоге приняли решение утвердить меня на Ларису. А Полине отказали. Мы до сих пор не понимаем, почему нас нельзя было снимать не в роли мамы и дочки? У Полины была трагедия. Она плакала долго! Это была настоящая боль. И я понимала, что косвенно являюсь человеком, который эту боль ей доставил.

— Какие слова подобрали в этот момент?

— Я уже точно не помню. Но я сказала, что в этой профессии, если хочешь ею заниматься, так будет всегда. Если ты будешь на этой боли зацикливаться, то не сможешь пойти дальше, и тогда лучше из этой профессии уходить.