Сергей Минаев: «Взрослые игрушки» типа машин и яхт меня не прельщают

Весь интернет облетел ролик, который к первому дню чемпионата мира по футболу в России выпустил диск-жокей, шоумен, популярный певец российской эстрады Сергей Минаев. Признаюсь, я его смотрел с особым интересом, поскольку у меня с этим замечательным человеком — балагуром и мастером художественного пения — есть своя история.

— Сергей, у нас с тобой много общего: имена, мы учились в одном училище у одного педагога — Тамары Трифоновны Гавриловой ! Что она как наставник дала тебе и как повлияла на твою творческую жизнь?

— Она меня сразу заметила! Еще при поступлении внимательно смотрела на меня колким, оценивающим взглядом, видимо, сомневаясь… Но когда я запел, всё, она сдалась, взгляд ее заметно потеплел! Она всегда любила юмор, острые по тематике номера и диалоги, она была настоящая клоунесса. И то, что недоиграла в жизни сама, пыталась воплотить в нас, своих студентах. С ее номерами я выступал на конкурсе артистов эстрады, где сначала бил степ и пел комсомольские куплеты, а потом демонстрировал свои таланты в музыкальном фельетоне, написанном Тамарой Трифоновной по произведениям Чарльза Диккенса , где она, пытаясь добиться максимального результата, довлела надо мной с такой страшной силой! Порою в наших творческих поисках и спорах мы были готовы чуть ли не задушить друг друга! (смеется)

— Сергей, сейчас ты выпустил ролик про футбол…

— Во-первых, меня интересует интернет-общение со зрителем, и этот ироничный ролик про мундиаль «Футбол и валидол» я специально выпустил к первому дню футбольного чемпионата мира у нас в России. Во-вторых, ты же знаешь, как я люблю футбол! Я активный участник артистической футбольной команды, соответственно хорошо разбираюсь в футбольных баталиях. Не могу удержаться, скажу, что после первой игры нашей сборной на чемпионате мира, как и все наши болельщики, я был на вершине счастья! Хотя и прекрасно понимал, что главные игры у команды впереди, когда она вступит в противоборство с более сильным и серьезным соперником.

— Я тебя хорошо запомнил и в другом амплуа — в 1992 году ты записал партию Иуды в русскоязычной версии рок-оперы « Иисус Христос — суперзвезда». Как ты с этим справился?

— Не уверен, что справился, но процесс был увлекательным. Двойная виниловая пластинка, изданная ограниченным тиражом, за которой до сих пор гоняются меломаны. Стихотворная часть этого проекта претерпела эквиритмический перевод с английского оригинала Тима Райса . Этот способ перевода очень трудоемок, и сделал его поэт Вячеслав Птицын. Он и предложил мне попробовать себя в совершенно новом жанре. Я был тогда, мягко говоря, очень популярной личностью, и создатели этого проекта пытались приглашать известных людей, чтобы привлечь к проекту как можно больше людского внимания и интереса! Например, Алла Пугачева должна была петь арию Магдалины, но что-то не срослось. Партия Иуды далась непросто: я попытался вжиться в образ отрицательного героя-предателя и попробовал найти в нем положительные стороны.

— Что ты считаешь главным делом своей жизни?

— Кто-то считает, что главное дело в жизни — это работа, я считаю, что нет. Работа — это в первую очередь удовольствие. Для меня, конечно, важнее всего семья! Это то, ради чего стоит жить, работать и творить. Вот три моих кита: Семья, Работа, Творчество! На том и стою своими «футбольными» ногами.

— На сколько лет ты себя ощущаешь?

— Сколько мне лет есть, на столько я себя и чувствую, все идет своим чередом. Мой отец в свои 86 чувствовал себя 25-летним, говорил, что молод душой и совсем не чувствует возраст. Это мне очень близко, я бы хотел соответствовать его мироощущению. Взрослые игрушки, такие как машинки, яхточки и прочие острова в океанах, меня почему-то не прельщают… Мне очень важны природа, прогулки, собеседник, а иногда и одиночество, чтобы остановиться и подумать. Я полностью соответствую своему возрасту, своим 25! Хотелось бы, чтобы здоровье не подкачало — для этого стараюсь вести здоровый, местами спортивный образ жизни. Все артистические закидоны остались далеко позади!