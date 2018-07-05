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Игорь Ковальчук: «Два сорванца двух и четырех лет превратят в руины все что угодно.»
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Игорь Ковальчук: «Два сорванца двух и четырех лет превратят в руины все что угодно.» 

Хорошие новости 4 часа назад
Фото: Хорошие новости
Честно говоря, какое-то время я немного злился на жену, потому что целый день торчал на работе, а приходя вечером домой, заставал там бардак. Не сказать, чтобы меня это шибко расстраивало, скорее немного смущало. Все разбросано, на полу что-то пролито, стулья перевернуты. В принципе, я понимал, что это вина не супруги, а хаос и беспорядок в доме творят дети. Просто я думал, будто жена, которая сидит с ними, должна оперативно все вымывать, чистить и расставлять по местам.
Однажды я заикнулся об этом осторожно, на что она лишь сухо заметила: «А ты возьми, посиди с ними целый день, посмотрим на тебя». Такой эксперимент мы так и не провели, но вскоре я понял, что супруга, действительно, не при чем. Таких уж детей мы родили: два сорванца двух и четырех лет превратят в руины все что угодно. А недавно один мой знакомый полностью меня успокоил, сказав примерно следующее: «Ты ремонт собрался затевать? Уверен? Пусть дети подрастут. У меня, все обои разрисованы. Приходишь домой, нога тут же приклеивается к полу — что-то разлили сладкое, смотрю квартира вся в игрушках, все раскидано, недавно шкаф уронили, хорошо, что не прибили друг друга». После этого я понял, что такая же ситуация как у меня, если не у всех, то у многих и успокоился и на жену больше не злился.
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