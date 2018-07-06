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Фестиваль «Опера — всем» пройдет в Санкт-Петербурге
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Фестиваль «Опера — всем» пройдет в Санкт-Петербурге 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Открытие фестиваля традиционно пройдет в День святых апостолов Петра и Павла, на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот день гостей фестиваля ждет произведение Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке художественного руководителя Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгия Исаакяна. Также в рамках мероприятия на площадке фестиваля выступит симфонический оркестр театра «Мюзик-холл» «Северная симфония», которым будет дирижировать Фабио Мастранджело. 15 июля на Соборной площади Петропавловской крепости для горожан представят оперу «Макбет» Джузеппе Верди. 19 июля в парке имени Кирова на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом прозвучит опера выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини «Манон Леско». Закрытие фестиваля пройдет на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе. Там гости форума услышат оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из сераля». Вход на все события фестиваля свободный.
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