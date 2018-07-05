8 правил хорошего отношения к деньгам

С деньгами надо дружить, и деньги надо любить. И хорошо, если эта любовь будет взаимной. По большому счету каждый из нас стремится к богатству. Ну ладно, пусть не к богатству, но вряд ли есть человек, который хочет до конца жизни обращать внимание на ценники в супермаркете. Жить в роскоши — это одно, не отказывать себе в базовых вещах — другое. И хоть первое вытекает из второго (потому что базовые потребности растут пропорционально доходу), все равно о яхтах и самолетах мечтает не каждый и уж тем более не на старте своей карьеры. И пусть наши ранние финансовые амбиции и отличаются от зрелых, все равно существуют общие правила, которые помогают построить грамотные отношения с деньгами и которые нужно блюсти в течение всей жизни. Мы выбрали для тебя несколько таких правил. Прочти их и убедись, что деньги любят не только счет, но и еще много чего.

1. Экономь, пока молод — потом это будет делать тяжелее

Экономия — это один из главных принципов накопления богатства. И, надо признать, не самый простой, особенно когда ты молод. Соблазнов много, а неукротимая жажда все попробовать, подначиваемая кричащими гормонами, заставляет тратить деньги сразу же, как только они появляются. Называть это ошибкой, с одной стороны, не поворачивается язык. Жизнь одна, и не хочется, чтобы молодость прошла в лишениях, символом которых станет недоваренная порция «Доширака» на столе. С другой — трата тратам рознь. Да и молодость не так коротка, как может показаться. К моменту, когда человек заканчивает университет, ему немногим больше двадцати лет, а значит, впереди еще много времени для куража. Но хотя бы на время учебы и старта карьеры стоит умерить свой аппетит. Есть траты первостепенные (например, плата за обучение), а есть — не очень. И когда стоит выбор между взносом за учебный семестр и покупкой новой PlayStation, выбор очевиден. Тем более что в молодости возможностей для экономии больше. Ты еще живешь с родителями, либо они тебе помогают. В этот период по большому счету ответственность ты несешь только за себя. Это в дальнейшем у тебя будут жена и дети, а пока такого материального бремени не существует. Вот и пользуйся этим. Как сказал один очень богатый предприниматель начала ХХ века Джон Джейкоб Астор: «Накопить свою первую тысячу долларов было намного сложнее, чем заработать последующие сто». 4 шага, которые помогут развить привычку экономить

2. Мгновенные расходы в дальнейшем обходятся дороже

Мы живем в потребительском обществе, где товары служат не только инструментом обеспечения жизнедеятельности, но и индикатором классовой принадлежности. Давай будем честными: причина такой популярности iPhone заключается далеко не только в его технических параметрах. Эта вещь, как и многие другие, является статусной, что и заставляет многих покупать ее, даже если их собственная зарплата в 2-3 раза меньше стоимости телефона. Мы же тебе подобные вещи делать не советуем. Отсутствие потребительского самоконтроля в долгосрочной перспективе может привести к финансовым трудностям. Если у тебя появились деньги, то подумай о том, что этот успех может быть временным. Поэтому на данном этапе стоит покупать лишь наиболее важные вещи, а деньги вкладывать в развитие себя или своего дела.

3. Прекрати жить от зарплаты до зарплаты

Такой подход говорит о неумении планировать свои расходы. Человек, который живет от зарплаты до зарплаты, находится в зоне постоянного риска. Его финансовая независимость может рухнуть под натиском непредвиденных расходов (болезнь, поломка или потеря имущества) или задержки зарплаты. У тебя должно быть пространство для маневра — определенный запас накоплений, который не позволит остаться голодным в случае увольнения, ухода на больничный или прочих незапланированных обстоятельств.

4. Не давай в долг ненадежным людям

Это же совершенно очевидно. Даже если у тебя просит в долг близкий тебе человек, но тебе известна его репутация «кидалы», то пусть лучше думает, что ты плохой друг. Иначе потом брать в долг придется тебе. Мы, конечно, не берем в расчет ситуации крайней важности, граничащие с жизнью и смертью: в этом случае одалживать деньги или нет — вопрос твоего морального выбора. В остальных же ситуациях бери в расчет надежность заемщика и свои финансовые возможности. Одалживать деньги, которых у тебя нет, глупо. Так же как и давать в долг тому, кто, по всей видимости, его не вернет. В этом случае из кредитора ты превратишься в филантропа. Для твоего имиджа это, может быть, еще терпимо, а вот для финансового благополучия — точно нет.

5. Избегай долгов

Ситуация полярно противоположная предыдущей, но не менее важная. Если тебе не хватает средств на удовлетворение собственных потребностей, то тут два пути решения проблемы: либо сокращай потребности, либо увеличь свой доход (к слову, второй вариант лучше). Но вот брать в долг — точно не самый подходящий способ решить свои финансовые трудности. Опять же, если не стоит вопрос жизни и смерти. В остальных случаях занимать деньги — это значит превысить свой потребительский потенциал. На макроэкономическом уровне подобные вещи приводят к инфляции, а в твоем случае — к тому, что в народе называют «жопой». И чтобы в ней не оказаться, следуй простому совету: «Если нет средств для покупки вещи, то не покупай ее». Как выбраться из долгов

6. Увеличь источники дохода

Экономия не должна стать жизненным кредо. Отказываясь от дополнительных благ, по сути ты лишаешь себя мотивации зарабатывать больше. К тому же многие люди живут по принципу «отложенного счастья». Это напоминает рассуждения в духе: «Я коплю деньги, чтобы в будущем себе ни в чем не отказывать». В начале статьи мы написали о рациональности такого подхода. Но увлекаться этим не нужно, если ты не хочешь начать жить в свое удовольствие где-то годам к 80-ти. Ожидание финансовой стабильности само по себе смысла не имеет. Просто ждать недостаточно — нужно развивать профессиональные качества, делать инвестиции, а также искать дополнительные источники прибыли. Пассивный доход не только увеличит твой потребительский потенциал, но и станет некой страховкой в случае возникновения денежных проблем. Если есть возможность, попробуй себя в копирайтинге, интернет-маркетинге или программировании — отличные профессии для фриланса, которые могут принести дополнительный доход.

7. Будь реалистом

Мечтать — это, конечно, хорошо, но даже в отношениях со своей мечтой необходимо идти на некоторые компромиссы. Мы не упрекаем тебя, если ты стремишься к покупке трехэтажного дома на берегу Тихого океана и стометровой яхты, а также к десятизначной сумме на твоем банковском счете. Но в определенный момент ты должен взглянуть правде в глаза и понять, насколько твои планы соотносятся с реальностью. Иначе твоя жизнь превратится в неравную погоню. Не то чтобы объект твоего преследования не существовал — просто он бежит гораздо быстрее тебя. Слепая вера в свою мечту может, во-первых, лишить тебя радостей обычной жизни на этапе ожидания. А во-вторых, следуя одной идее, ты можешь упустить из виду другие выгодные предложения и в итоге остаться ни с чем.

8. Не клади все яйца в одну корзину

На экономическом языке это означает, что не нужно вкладывать все свои деньги в один проект/идею/цель. В конце концов, любой из них может потерпеть неудачу — в этом случае ты окажешься на дне. Бизнес-идея, которая тебе видится удачной на этапе финансирования, на деле может таковой не являться. При соблюдении прочих факторов минимизации риска самым верным решением будет не инвестировать все свои деньги единовременно. Убеждения о деньгах, которые мешают разбогатеть