Что делать, если ты весь в долгах и тебя выгнали из дома

Вопрос

Привет, Бро! Сразу к вопросу. Я загнал себя в полную жопу. Глубже, как мне кажется, уже некуда. Все идёт по швам со всех сторон, многое уже развалилось. К сути. Я в долгах, для меня крупных: на погашение уходит 50% дохода. Я мечусь, как последняя тварь, между двумя прекрасными женщинами, веду себя как последняя дешевка и не могу сделать выбор. Меня выгнали из родительского дома, и сейчас я бомжую. Возможности снять жильё элементарно нет: когда ушёл, в кармане оставалось 100 рублей; с семьёй — в сопли, а больше обратиться не к кому. Вопрос простой: что делать? Я в полнейшей панике и непонимании. Надеюсь на помощь в виде дельных советов. Как всегда, мир!

Ответ

Привет, наш многострадальный читатель! То, что ты сам говоришь, что находишься в жопе, имеет как минимум один плюс: ты хотя бы трезво оцениваешь свое положение. А это первый шаг на пути к выходу из него. Врать не будем: судя по твоему описанию, ты и впрямь в жопе. Хочется спросить, конечно, как там у вас ловит wi-fi, и попросить передать привет Прохору Шаляпину , но тебе сейчас, видимо, не до этого. Поэтому, как говорят аудиторы, давай разбираться. Начнем с прекрасных женщин. Знаешь, первое, что приходит в голову, когда парень не может определиться между двумя женщинами, — это то, что ему по-настоящему не нужна ни одна из них. Твои сомнения заключаются в чем? Кого из них ты больше любишь? Но разве любовь имеет градацию? Эту я люблю чуть меньше, а эту — чуть больше. Здесь моя любовь равняется 80%, а тут — 77%. Все-таки когда речь идет о настоящих чувствах, то и сомнениям в этом случае нет места. А может, все намного прозаичней, и трудность твоего выбора упирается в практический интерес? Если это так, то не стоит скрывать подобное хотя бы от самого себя. Ведь может быть такое, что одна тебе нравится, но другая проявляет большую заботу и отзывчивость. Тем более что твое материальное положение сейчас более чем затруднительное. В общем, выбрать нужную женщину можешь только ты. Но тогда мы советуем тебе, как и всегда в таких случаях, полагаться на свое сердце. А если оно молчит, может, и не стоит обманывать девушек? Тем более тебе сейчас и без того проблем хватает.

Но знаешь, что лично нас в твоем сообщении смущает больше всего? Те эпитеты, которые ты употребляешь в свой адрес: «последняя тварь», «последняя дешевка». Мы понимаем, что это просто эмоциональное преувеличение и ты на самом деле себя таковым не считаешь. Но дело в том, что, как нам кажется, такая самокритичность вызвана не столько чувством стыда, сколько желанием получить индульгенцию за свое поведение. Что-то вроде: «Да, я поступаю плохо, но я же сам знаю, что мудак, а потому заслуживаю прощения». Если ты поступаешь, по твоему мнению, херово и сам признаешь свою непорядочность, то это нисколько не оправдывает тебя. Раз ты так делаешь и еще говоришь об этом другим (в данном случае — нам), значит, не очень этого стыдишься. А если так, то зачем оскорбляешь себя? Начни быть честным с самим собой, и, возможно, часть твоих проблем уйдет в это же мгновение.

Теперь деньги. То, что ты отдаешь половину своего дохода на долги, конечно, существенно осложняет твое положение. Ты не написал, сколько в итоге у тебя остается на жизнь, но, судя по упомянутым 100 рублям в кармане, мы полагаем, что не так много. И еще не совсем понятно, что значит «я бомжую»? Вряд ли это в буквальном смысле. Значит, где-то ты все-таки живешь: у друзей или у одной из тех женщин, между которыми мечешься. Если второй вариант, то эти дамы и вправду прекрасные. Мы можем сейчас закидать тебя привычными советами о том, как пережить трудности или мотивирующими лозунгами, но если ты нас давно читаешь, то наверняка знаешь, что об этом писалось в нашем журнале очень много. Кстати, вот тебе дополнительный повод еще раз пробежаться по нашим статьям и внять некоторым из советов. Для начала скажем лишь одно, и, возможно, об этом мы тоже писали: если ты оказался в самой глубокой жопе, то это является наиболее верным знаком того, что жизнь надо менять. Причем чем глубже твое расположение, тем радикальнее должны быть перемены. Хоть это кажется и невероятным, но постарайся извлечь пользу из своей ситуации, ведь она очень наглядно тебе демонстрирует, что ты где-то допускал ошибки. Твои финансовые проблемы как минимум говорят об одном: ты должен больше зарабатывать. Знал бы ты, сколько историй успеха начинались именно с того, что их героям на начальном этапе нечего было даже есть. Зато они получали в итоге деньги, признание и собственный курс лекций «Как стать богатым с нуля». Если знаешь такие истории, замечательно! А если нет, то загугли и убедись, что люди выбирались и не из такой жопы.

Подумай об альтернативных или дополнительных источниках дохода. Конечно, отсутствие денег приводит к замкнутому кругу: недостаток денег требует радикальных изменений, а для них нужны деньги, которых у тебя нет. Но, если отступать уже некуда и ты зажат в угол, остается внимательнее посмотреть вокруг. Способ есть всегда, только виден он становится обычно лишь в самой критичной ситуации. Как раз как у тебя. Советовать тебе, как именно заработать больше денег, мы не видим смысла. Нам не известны твои умения, образование, опыт, степень загруженности — вообще ничего. Можем только дать несколько общих советов, которые применимы в таких случаях. Обрати внимание на своих друзей или подруг. Успех — это вообще вопрос коллективного участия. Даже самые успешные люди зачастую начинали свое дело с кем-то. В таком случае ты заручишься не только материальной поддержкой, но и моральной. Подумайте вместе над тем, чем вы можете заняться в свободное от основной работы время и как это можно монетизировать. Возможно, это будет какой-то handmade и сопутствующий ему интернет-магазин. И даже если у тебя нет потенциальных компаньонов, начать можно и одному — просто с кем-то всегда легче.

Вообще старайся проводить свободное время с наибольшей пользой. Научись делать сайты, обучись интернет-маркетингу или стань бариста — существует множество прибыльных профессий, которыми можно овладеть на курсах или самостоятельно и поначалу использовать их в качестве подработки. И напоследок хочется посоветовать тебе больше не влезать в долги. Если твои расходы не умещаются в рамки имеющегося заработка, то лучше сократи их. Но не занимай деньги понапрасну. Поскорее расплачивайся с долгами, начинай осваивать новые навыки, будь решителен и не бойся рисковать, а главное, никогда не жалей себя. И вместо бессмысленной критики в свой адрес лучше позаботься о том, чтобы для самобичевания не находилось повода. Удачи!