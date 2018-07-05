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Чужой среди своих: жизнь трансгендеров в России
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Чужой среди своих: жизнь трансгендеров в России 

Рамблер 38 минут назад
Фото: @stas_fedyanin
Россия занимает далеко не первое место в списке лояльных стран по отношению к ЛГБТ. Но это не значит, что в нашей стране нет места сексуальным меньшинствам.
Яркий тому пример — тематические вечеринки и выставки, наличие клубов, которые поддерживают данное движение. Есть несколько примеров того, что каждый может вести такой образ жизни, который ему соответствует.

Стас Федянин

Ему могут позавидовать многие топ-модели. Все началось с того, что он долго не признавал себя, и у него была низкая самооценка. Но вскоре он понял, кем он хочет быть и кто он есть на самом деле. Сейчас Стас высокооплачиваемая модель как за рубежом, так и у нас в России. Он позиционирует себя как парень, но выглядит при этом, как девушка, и не собирается менять пол.

Олег Ильин

Один из участников шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница». Еще давно Олег начал карьеру визажиста и выглядит подобающе своему роду деятельности. Недавно он совершил кругосветное путешествие, чему очень рад. Он также не собирается менять пол, но ему это не мешает носить макияж и хорошо выглядеть.

Андрей Петров

Визажист и блогер. В своих блогах не побрезгует предложить вам платье, которое должно быть у каждого парня, или что-то в этом духе.

Кира (Кирилл Садовый)

Парень, который решился на операцию по смене пола. По его словам, далеко не все парни, которых он встречает, догадываются о его прошлом. В будущем Кира хочет создать свою семью.
На примере этих людей можно сказать, что ситуация с неприятием сексуальных меньшинств стоит не так остро, как может показаться на первый взгляд.
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