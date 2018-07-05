Какие блюда ел Иван Грозный

Иван Васильевич не был гурманом, он с самого детства страдал колитом и попросту не мог позволить себе невоздержанность в питании. Любое съеденное царем жареное или острое блюдо могло привести к адской кишечной боли на несколько дней. Иван Грозный вошел в века не только своими военными успехами, но и большими пирами и зваными обедами.

Царь на этих обедах выступал скорее как зритель, а не едок, связано это с паническим страхом отравления, ведь Иван Васильевич считал, что его мать — Елену Глинскую, отравили бояре Шуйские во время трапезы. Грозный не любил есть прилюдно, а если ему и приходилось трапезничать в присутствии гостей, блюдо для царя перед подачей пробовали минимум 4 человека.

Какие блюда были при Грозном?

На званых обедах у царя Ивана было около 200 разных блюд и длился вплоть до 10 часов. Первыми в трапезную залу вносились стольниками (так называли слуг, прислуживающих государю во время принятия пищи) запеченные лебеди. Потом — искусно украшенные перьями-опахалами павлины.

За ними стольники приносили гостям кулебяки, расстегаи, мясные и сырные пироги, курники, пирожки, оладьи и блинчики с разными начинками. Из напитков на государевом столе был разнообразный мёд: вишневый, можжевеловый и черёмуховый, а также заморские виноградные вина. Сам государь отдавал предпочтение популярному на Руси напитку — «зелёному» или хлебному вину.

И заморские гости, и соотечественники отмечали искусство придворных поваров царя Ивана. На обедах у Грозного на столе были верченые почки, запеченные караси, баранина на вертеле, зайцы в лапше, перепела в чесночной подливе, жаворонки в шафране. Иностранцам по душе приходился поросенок на вертеле.

Рыбное меню царя Ивана

Отдельное место в меню царя занимали блюда из морепродуктов. Современники царя отмечали, что к столу Ивана Васильевича подавались исполинские осётры и стерляди, искусно сервированные в виде сказочных птиц и драконов.

Сам Иван Васильевич любил свежую стерлядь. И предпочтение отдавал северной, знаменитой сизьменской, из которой готовили жирную и питательную уху. В уху государю добавляли, помимо прочего, красную и черную икру. Также царю подавались щи со снетками — маленькими озерными корюшками. Считалось, что едят эту рыбку только простолюдины, однако царь любил её не меньше осетров.

Десерты на пирах Грозного

Мастерством отличались и царские кондитеры. Искусно отлитые из сахара кремли в несколько пудов были визитной карточкой придворных кондитеров — аккуратно сделанные стены и башни приводили в восторг современников царя. Возле кремля располагались маленькие фигурки пеших людей, а также всадников, сделанные с ювелирной точностью.

Помимо сахарных кремлей, которые являлись маленькими произведениями искусства, в качестве десертов подавались декоративные позолоченные деревья, на которых, подобно плодам, висели всяческие сласти: ковриги, пряники, пирожки со сладкой начинкой. Царские повара отливали фигуры птиц и животных, украшая их фруктами и орехами.

Сотрапезники Ивана Васильевича

Иван Васильевич был неоднозначной, импульсивной личностью. Сказалось это и на поведении придворных во время трапез. Жесткое ограничение в пище тоже давало о себе знать. Тогдашняя знать была невоздержанна в еде и питье, что не прибавляло ей симпатии в глазах богобоязненного Грозного.

Не любил царь жадность и чревоугодие, а также пьянство. Если кто-то из сотрапезников царя напивался допьяна, Иван IV заставлял пьяницу осушить огромный кубок вина — ослушаться государя и не пить поданный напиток было равносильно смерти. Выпить чашу до конца тоже означало смерть — объём её был очень велик. Также во время трапез царь отравлял провинившихся подданных. Нормальным считалось во время пира выносить из трапезной трупы неугодных и провинившихся.

Обед у царя был с одной стороны — великой милостью государя, с другой — тяжким наказанием для бояр. Иван Грозный оценивал нрав придворных по их поведению во время еды: кто жаден, кто любит вино больше собственного и государева уважения, кто не побоится взять кубок из рук царя.