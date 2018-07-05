Есть лишние миллионы? 9 крутых девайсов для «больших мальчиков» 

На что потратить восемь миллионов долларов? Если это именно тот вопрос, который волнует тебя прямо сейчас, мы подскажем несколько потрясающих вариантов как раз на эту сумму.
Шикарные, крутые, запредельные — это все про них. Герои нашей подборки девайсов идеально впишутся в дом современного мачо, неважно — будет ли это восьмикомнатная квартира в центре Москвы или пятиэтажный замок где-нибудь в Европе.
Поэтому — не благодари, а просто присмотрись и приценись.
Игровой автомат c пивом Название: Arkeg drink n game Цена: $3,999 Фото @swaybkk
Этот аркадный игровой автомат гораздо круче, чем ты думаешь. Дело в том, что он наливает пиво каждый раз, когда ты выигрываешь. Если бы в мире существовала премия «Лучшая игра для взрослых мальчиков», то она бы досталась именно этой машине.
В игре три раунда, и ты можешь выбрать один из пяти доступных персонажей. Игрок, который набирает наибольшее количество очков, выигрывает, и, чтобы он мог отпраздновать свою победу, машина подает пиво через кран. У автомата, кроме самой ретро-игры и устройства для подачи пенного напитка, также есть подстаканники, поддоны для капель и датчики движения.
Туалет c подсветкой и bluetooth Название: Kohler numi toilet Цена: $6,500 Фото с сайта Kohler.com В попытке превратить туалет в настоящий трон Kohler выпустил один из самых передовых туалетов, который значительно опережает свое время. Так что же такого особенного в этом унитазе за шесть с половиной тысяч?
Во-первых, у него есть bluetooth, который поможет воспроизводить музыку прямо с твоего телефона. А во-вторых, в него встроен слот для SD, так что можно вставить карту с плейлистами или персонализированным приветствием. Тогда он будет здороваться с тобой каждый раз, когда ты заглянешь к нему «в гости». А еще он может каждый день светиться новым цветом.
Персональная фотокабина Название: Boardwalk photo booth Цена: $11,000 Фото с сайта Boardwalkphotoboothco.smugmug.com Селфи на телефон? Прошлый век! Лучше приобрести сразу фотобудку для дома. За $11,000 ты получишь девайс, который печатает четыре фотографии менее чем за 16 секунд.
Правда, не жди, что они будут сразу отфотошоплены. Автомат выдаст черно-белые изображения размером 2×2, с качеством всего 72 dpi. А еще у него нет слота для монет, с помощью которого можно было бы попытаться окупить будку. И правильно. Не будь меркантильным — такие вещи ведь покупаются для души, а не для выгоды.
Массажная капсула с телевизором Название: Dry water jet massager Цена: $30,000 Фото с официальной страницы SpaCapsule в фейсбуке
Когда ты богат и много работаешь, то вполне разумно потратить значительную сумму на самый лучший массажер, чтобы расслабиться и отдохнуть. Этот девайс, выполненный в форме капсулы, может сделать тебе шикарнейший точечный массаж всего тела. Это раз.
Два — пока он будет работать, ты можешь посмотреть свой любимый фильм на встроенном 7-дюймовом ЖК-телевизоре с DVD-плеером. В твоем меганавороченном доме ведь сохранилась коллекция фильмов на дисках?
Футуристичная рабочая зона Название: MWE Emperor 200 PC workstation Цена: $45,000 Видео Technow logy, YouTube
И снова о делах, которыми ты, возможно, иногда занимаешься не только на роскошных пляжах, но и дома. Это рабочее место оснащено тремя сенсорными мониторами, системой фильтрации воздуха, кожаными сиденьями и особым освещением, которое проводит светотерапию.
Если базовая комплектация за 45 тысяч кажется тебе какой-то скромненькой, то ты вполне можешь высказать свои пожелания и добавить периферийные устройства, такие, как док-станция iPhone (об одной из них мы расскажем чуть ниже). Однако в этом случае создания твоего личного чудо-кабинета придется подождать где-то полгода.
Бриллиантовый телевизор Название: Yalos diamond TV Цена: $130,000 Фото с сайта Luxuo.com Когда дело доходит до покупки телевизора, его яркость, разрешение, размер и прочие технические характеристики отходят на второй план, если он инкрустирован настоящими бриллиантами.
И ведь правда, кого волнует наличие 4К, когда по всему экрану — белое золото, а по краям 160 бриллиантов 20 карат? Возможно, даже включать его — это уже лишнее.
Док-станция c лестницой Название: Aerodream Ipod and Iphone dock Цена: $560,000 Видео Cong ty thiet ke web ngoi sao so, YouTube
Мы даже не спрашиваем, какой у тебя телефон. Мы просто подскажем самую крутую док-станцию, которую создал предприниматель и музыкант Жан Мишель Жарр. На случай, если ты еще не в курсе — док-станцией называют конструкцию, которая подсоединяется к гаджету при помощи разъемов или Wi-Fi, и расширяет его возможности. Причем к доку Aerodream можно подключить не только яблочные продукты, но и любое другое технологическое чудо, какое ты только захочешь.
Но сразу предупреждаем: эта док-станция высотой в три метра и весит 230 кг. Но к счастью, в цену в 560 тысяч долларов включена еще и лестница. Приятно, когда производители так предусмотрительны.
Домашний кинотеатр для темных рыцарей Название: Dark knight home theatre Цена: $2 млн Фото с сайта Elitehometheaterseating.com Если ты богат, как Брюс Уэйн, то вполне естественно, что и личный кинозал у тебя должен быть соответствующий. Домашний кинотеатр Dark Knight полностью вдохновлен Бэтменом, поэтому, кроме кресел и 180-дюймового экрана, в него входят множество высокотехнологичных элементов — от бэтмобиля, спрятанного за секретной книжной полкой, до костюмов в натуральную величину, которые ты сможешь носить (например, на свидание).
К услугам гостей также цилиндрические лифты с символом летучей мыши и горгульи. Также есть тайный выход из комнаты, который идет через туннель. Но если ты думаешь, что за два миллиона ты также получишь и Альфреда, то тебя ждет разочарование: он не входит в комплект.
Комплект динамиков для любителей драгметалла Название: 18K Gold Speakers Цена: $4.7 млн Фото с сайта Hartaudio.com Только представь: 99 бронзовых динамиков, пять — из стерлингового серебра и одна пара из цельного золота 18 карат. Каждый динамик весит около 50 кг, и вопрос о качестве звука в данном случае кажется абсолютно неуместным.
Потому что если ты тратишь $4,7 млн для того, чтобы послушать музыку, тебе должны тут же доставить певцов, которые споют вживую. В конце концов, какая польза от всех этих денег, если Бейонсе не сможет провести для тебя приватный концерт?