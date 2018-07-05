Бутман: «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» даст импульс музыкантам и откроет новых героев!

Джазовый музыкант рассказал НСН о своём опыте участия в конкурсах и поделился, чему они его научили.

«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» продолжает сбор заявок молодых авторов-исполнителей, желающих испытать свою удачу и зажечь новые звёзды на музыкальном небосклоне страны. Организаторы получили уже более 550 треков, из числа которых выберут по 20 из каждого федерального округа России для дальнейшего отборочного тура. С 25 июля начнутся концерты в восьми городах — Москве, Питере, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске — где компетентное жюри отберёт 50 артистов для нового этапа. Эти счастливчики поедут на фестиваль «НАШЕСТВИЕ», где сыграют на специальной сцене «Высоцкий». А 10 финалистов ожидает работа в одной из лучших столичных студий звукозаписи и заключительное выступление на гала-концерте в Москве.

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман в эфире НСН поделился собственным опытом участия в музыкальных конкурсах и рассказал, почему участие в таких мероприятиях необходимо артисту, независимо от результата.

«Конкурсы нужны! И для молодёжи, и для того, чтобы найти интересный талант. Что касается меня, то я принимал участие в конкурсе в музыкальной школе, в котором победил. А потом в знаменитом конкурсе джаза, где вошёл в 25 финалистов, но, к сожалению, в финальную часть из шести участников я не прошёл. Но это было замечательное событие, очень приятно было познакомиться со многими музыкантами, с которыми мы теперь дружим, многие из них стали звёздами. Это был 92-й год. Так что, конкурс — это всегда интересно, это вызов, испытание. Но это всегда оставляет хорошую память, и ты знаешь, к чему стремиться», — поделился саксофонист.

Чёрт с ним! С конкурсом «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Конкурс, по его словам, может остудить горячую голову и дать взглянуть на себя со стороны. Осознав, на какой ступени ты находишься, проще идти вперёд, добавил Бутман.

«Это всегда соревновательно, с одной стороны, и готовит тебя к будущей жизни, даёт возможность познакомиться со своими коллегами. Ты можешь в каком-то городе быть лучшим и думать, что ты звезда, а на самом деле, благодаря таким конкурсам можно понять, на каком ты уровне, что с тобой происходит, и что делать дальше, самое главное. Не бросать, а работать, если у тебя есть какие-то идеи на данном этапе. Поэтому конкурсы нужны — это даёт новый импульс, новый тон, новых героев», — заключил музыкант.

Кутиков оценил шансы молодых музыкантов попасть на большую сцену А главное преимущество конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в том, что принять в нём участие могут артисты абсолютно любых жанров и стилей. Организаторы намеренно решили не ограничивать музыкантов рамками, чтобы показать весь спектр талантов в стране. Напомним, что заявки принимаются до 20 июля на сайте vfest.ru, где подробно изложены правила оформления. Любой молодой автор-исполнитель в возрасте от 18 до 35 лет может зайти на сайт, отправить организаторам свой трек и заявить о себе. Победителя ждут различные бонусы для продвижения, а также помощь в раскрутке от профессионалов. Специальный приз для одного из 10 финалистов подготовила соцсеть «ВКонтакте». Чтобы претендовать на него, помимо отправки на сайт конкурса, свою песню следует разместить на своей странице в социальной сети с хэштегом #ВысоцкийФест.