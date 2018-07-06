Работу надо ненавидеть, иначе это не работа

Помнишь высказывание, которое в интернете приписывают Конфуцию: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни»? Так вот, это не правда. Ты можешь возразить нам и сказать: «Да кто вы такие, чтобы ставить под сомнения слова самого Конфуция!». Ну если допустить, что эти слова действительно принадлежат Конфуцию, то отвечаем. Во-первых, подобное высказывание следует принимать как метафору, смысл которой прост: твоя жизнь станет намного проще, если любить то, что ты делаешь. Во-вторых, рассуждать о работе категориями философа, жившего две с половиной тысячи лет назад, — неблагодарное дело.

Поэтому мы хотим тебе привести в пример еще одну цитату:

Настоящая работа — это работа, которую ты ненавидишь. — Билл Уоттерсон

Возможно, тебе интересно, почему именно эта цитата? И кто, черт возьми, такой этот Билл Уоттерсон? Начнем со второго вопроса. Билл Уоттерсон — американский художник комиксов и создатель газетного комикса «Кельвин и Хоббс», выходившего на рубеже 80-90-х гг. И его высказывание, как нам кажется, абсолютно объективно характеризует отношение к работе как к главному регулятору функционально-хозяйственных отношений между людьми. «Википедия» дает следующее определение работе (с позиции психологии): «Работа — это серьёзная деятельность, противопоставляемая игре или любви». В данном случае она не только указывается как обязательная часть жизни, но и противопоставляется тому, что обычно приносит человеку удовольствие. И это является ключом к пониманию главной идеи этой статьи.

Как мы уже упомянули, сам Уоттерсон был художником комиксов. Сказать, что у него была скучная или рутинная работа, у многих из нас язык не повернется. Особенно у тех, для кого самым большим весельем в офисе является булькание кулера. Тем не менее именно Уоттерсону принадлежит столь сухой взгляд на работу, несмотря на то, что она у него более чем творческая. Скорее всего, это говорит о том, что художник выполнял свои обязанности качественно и с большой долей ответственности. Может быть, поэтому мы сейчас разбираем именно его цитату.

Принцип вертикальной структуры управления состоит в том, что у каждого работника должен быть руководитель — человек, оценивающий качество и принимающий работу своего подчиненного. Такая система является источником искусственной мотивации, когда работник вынужден выполнять свои обязанности хорошо не потому, что хочет, а потому, что отвечает за нее перед начальством. Возможно, это не идеальная схема сохранения трудовой дисциплины, но ничего лучше еще не придумано и вряд ли когда-нибудь будет. В качестве другой главной мотивации выступают деньги, то есть зарплата. Но и она служит лишь рычагом давления на работника со стороны начальства.

Данный традиционный подход применим везде, в чем бы ни заключалась твоя профессия и обязанности. Поэтому если ты думаешь, что, занимаясь творческой деятельностью или любой другой, которая тебе интересна, ты будешь освобожден от рутинного и утомительного процесса, то ты сильно заблуждаешься. Если твоя деятельность, какой бы она ни была, предназначена для получения прибыли, то она обречена стать работой со всеми вытекающими, а именно: ответственностью перед руководителем или заказчиком, оценкой аудитории, спросом и прочим. Как ты сам понимаешь, на все эти факторы ты не можешь повлиять своим желанием или субъективной оценкой того, что хорошо, а что — нет. Всегда есть принимающая сторона, и даже если ты не имеешь начальника и являешься свободным художником, то этой принимающей стороной будет твой заказчик. Возьми любую профессию, даже самую творческую: нигде специалист не владеет полной свободой действий. А если владеет, то это уже не профессионал, а обычный дилетант. Ведь настоящего профессионала (художника, кого угодно) от любителя отличает именно умение подчинять свою работу или искусство общим правилам, стандартам, которые имеются в любой профессиональной области. Избежать этого нельзя. Поэтому не следует думать, что люди, добившиеся успеха в интересной для них сфере (музыканты, режиссеры, актеры, художники, программисты и пр.), имели легкий профессиональный путь. Наоборот, успех любого человека (ну или практически любого) связан с большим трудом и усердием.

Поскольку любая работа подчинена общим стандартам, то это неизбежно приведет ее в рутинное русло. Разумеется, в разных профессиях соотношение скучных и творческих процессов имеет неодинаковые пропорции, но первые есть везде. К тому же не всегда то, что кажется удачным для тебя, является таковым для твоего заказчика или руководителя. И тогда тебе придется менять подход к работе или заниматься обработкой мелких деталей, чтобы довести плод своего труда до условного совершенства. И этот процесс также может не соответствовать твоим ожиданиями от «работы мечты». Но другого подхода не существует.

Все это применимо лишь к той ситуации, когда ты намерен превратить свою деятельность в источник дохода. В противном случае твое дело является хобби, в котором ты устанавливаешь свои стандарты и являешься принимающей стороной у самого себя, неким собственным начальником и критиком. И тогда ты можешь считать свой труд успешным на основе своего мнения. Но это уже не работа. Работа начинается там, где твой продукт борется за конкурентное место на рынке и должен соответствовать условиям спроса. А иначе все наше общество будет состоять из самопровозглашенных дизайнеров, художников, писателей, музыкантов, фотографов, блогеров и представителей прочих профессий, которые по общему мнению считаются престижными.

Скорее всего, и сам Билл Уоттерсон не стал бы известным художником, относись он к работе по-другому. Если бы он не нес ответственность перед своими инвесторами, читателями, не был бы вынужден каждый день ходить на работу, чтобы уложиться в рабочий план, то, возможно, в памяти людей он остался бы не больше, чем обычным парнем, который всего лишь умел хорошо рисовать. Работа или жизнь: что выбрать?