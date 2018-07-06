Александр Петров: о женщинах, котах и алкоголе за рулем

Да, он живет в центре Москвы, неплохо разбирается в винах и ездит на красавице Audi A8. Но и слова из старой песни «Касты» для Саши Петрова не пустой звук. Он о «корнях» не забывает: редко отказывает в фотографии и автографе. Любит поиграть в футбол во дворе, светским выходам всегда предпочитает встречу с друзьями и дома, в Переславле-Залесском, бывает так часто, как позволяет время («На съемки я езжу с водителем, это просто возможность немного поспать, но в выходные я сам за рулем — слишком люблю скорость», — говорит Петров). Об этих и других принципах самого популярного актера страны — в специальном проекте PEOPLETALK и Audi.

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О принципах

Никогда не ударю женщину. Никогда не пойду с женщиной в ресторан без денег, просто не смогу. Никогда не уйду из дома, не накормив кота.

О помощи

Добро возвращается. Причем в десятикратном размере. И иногда ты чувствуешь: вот сейчас, в эту минуту, надо остановиться и помочь. Однажды я пошел в магазин. Было поздно и, в общем-то, совершенно необязательно куда-то переться, но я почему-то пошел. И там был парень, который попросил денег. Сказал, что три дня в Москве, не мылся, не ел, а в магазин зашел зарядить телефон. А еще сказал, что пишет стихи. Да, я дал ему денег. Потом, кстати, зашел на его страницу в соцсетях — он и правда пишет стихи. Уверен: просто Провидение меня к нему привело, у Вселенной на него явно свои планы. (Смеется.)

О судьбе

Я фаталист. Есть вещи, которые уже запрограммированы, и так или иначе ты окажешься в какой-то точке. Есть ощущение, что финальная страница твоего сценария уже написана. И что тогда остается делать? Просто кайфовать!

О любви

«Мы встретились случайно…» Ага! Да как вы случайно встретились в многомиллионном городе? Эта случайность и есть закономерность.

О дружбе

Дружба выше любви. И друзей много не бывает. Один… Максимум два. Но в итоге останется один.

О комфорте

Я в детстве думал: вырасту, и у меня всегда в доме будут шоколадки Snickers. Это и есть для меня символ достатка. Да, у меня теперь всегда есть Snickers, и я люблю комфорт. Наверное, и в шалаше кому-то неплохо. А мне нужна кровать с матрасом и банька.

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О скорости

Помню, я брал махровые перчатки, чтобы быть похожим на героя «Перевозчика», садился за руль и строил из себя Стэтхема. Да, в общем, делал ровным счетом то же самое, что сегодня на фотосессии. И мне это чертовски нравится, как и скорость.

Об алкоголе за рулем

Табу. Надо быть полным идиотом, чтобы сесть за руль пьяным.

О своей машине

В моей машине всегда есть… шоколадки Snickers (смеется), сигареты, а теперь еще и телевизор — когда еду на смену, смотрю матчи Чемпионата мира. Audi дает ощущение спокойствия и надежности, я проникся этой машиной. Я проникся A8, да и новая Audi A7 меня на съемке зацепила. На вид спортивная и безбашенная, но очень умная внутри. Мне такое сочетание по душе!

О людях

Не люблю в людях специальности. Не люблю, когда играют. Вот не люблю, когда начинают на людях громко разговаривать. Это называется показушничеством.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/aleksandr-petrov-audi/