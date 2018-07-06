Уткин: идти ли Головину в гранд? Если тебя снимает Д. Альба, о загаре не думаешь 

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику ЦСКА Александру Головину соглашаться на переход в один из европейских грандов. Ранее сообщалось, что за 22-летним россиянином следят «Барселона», «Челси», «Ювентус», «Монако» и множество других команд.
«Здесь происходит подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь. А когда тебя выбирают, так задумываться не приходится. Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: «Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны». А если вас на вечеринке снимает Джессика Альба, то вы об этом не думаете», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.