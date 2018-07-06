Прощай, королева. Пять афоризмов звезды театра оперетты Евгении Белоусовой

Шестого июня ушла из жизни знаменитая актриса Евгения Михайловна Белоусова . «АиФ-юг» вспоминает высказывания звезды, которые давно превратились в афоризмы.

Королева сцены и красоты

Заслуженной артистке Кубани, звезде Краснодарского театра оперетты Евгении Михайловне Белоусовой в марте этого года исполнилось, как она сама говорила: 90 + 3. О судьбе певицы, которую знала вся страна, и благодаря творчеству, и по портрету, служившему этикеткой вина «Улыбка», мы рассказывали не раз. По ложному, подлому доносу, она 10 лет провела в сталинских лагерях. Испытания не сломили её, сделали, как ни странно, добрее, чище душой, вознесли над пошлостью, несправедливостью. Мы вспоминаем удивительную женщину, королеву сцены и красоты с горьким чувством невосполнимой утраты.

Евгения Михайловна отличалась острым умом, многие её высказывания стали афоризмами.

Про гигиену

«Если ты нечесаная, облезлая, с грязными и неухоженными ногтями… это оскорбляет чей-то взгляд! Я считаю, у женщины нет права плохо выглядеть, исключение и извинение может быть единственное — если она больна. Когда во внешности и в одежде непорядок, значит и в голове то же самое. Мне всегда нравилось быть ухоженной, это прибавляло уверенности».

Как быть красивой?

«Я давно на свете живу. Войну видела, лагерь, в театре служила. И везде были люди и обстоятельства, которые указывали: ты никто! Поверить легко. Доказывать обратное, себе особенно, трудно. В лагере одна старая актриса научила меня, как «включать красоту», не имея губной помады и вообще ничего. «Представь, — говорила она, — что у тебя хвост! Как у белки, шикарный! Всегда помни о нем и неси гордо. Не поджимай!» Никогда нельзя сдаваться. Тебе хочется стать незаметной, забиться в норку? Захиреешь и пропадешь. А ты будь заметной и красивой. Радуй людей и тебе будет легче жить среди них».

Про возраст

«Не зря говорят, что старый как малый. Только в начале и в конце жизни люди способны чутко и остро удивляться и радоваться тому, что окружает их. Я живу в своих годах комфортно. Как на каникулах в детстве. Поздно ложусь, ем, что и сколько хочу. Когда любимый зять Витя берет в руки баян, мы с ним бузим, устраиваем концерты — оба любим старые песни. Бывает сложно со мной из-за перемен настроения. Но в 12 лет капризничать еще не стыдно, а в 90 плюс два — уже. Это счастье, что есть родные рядом, терпят, все желания исполняют».

Как жить?

«Жизнь дана не для услады и отдыха. Жизнь — это борьба, страдания. И всё это — для развития сознания, мыслящего «Я». Почему Господь продлевает жизнь мою? Думаю, он зачел годы, которые пришлись на войну и лагеря, а теперь их возвращает, чтоб прожила их в неге, спокойствии. Да и 40 лет на сцене, с вечными гастролями, репетициями тоже дорогого стоят».

О справедливости

«Обиды умножают печали. Не всех людей я любила, но прощать умела. Обиды, если их копить, всегда будут как свеженькие. Нужно отпускать плохое и оно к тебе липнуть не будет. В любых обстоятельствах важно сохранять честь и достоинство. Только это и спасает, когда жизнь бьет и корежит. Справедливость — есть. Хотя иногда и запаздывает. И даже насилие, феноменальная подлость и предательство не отняли у меня веры в то, что хороших людей больше».