Уткин сравнил возможный переход Головина в европейский клуб со свиданием с Джессикой Альбой

"Стоит ли Головину соглашаться на переход в один из европейских грандов? Здесь подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь, а когда тебя — задумываться не приходится. Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: «Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны». А если она снимает тебя на вечеринке, то об этом не думаешь" — сказал Уткин.

Напомним, что на Головина претендуют несколько европейских топ-клубов, но фаворитами в борьбе за россиянина считаются «Челси» и «Ювентус».