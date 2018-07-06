Не прячьте бабушку, которая дурит

Сегодня мы продолжаем обсуждать проблему деменции, которую описали в «АиФ-Урал» №24. Тогда это заболевание было рассмотрено с медицинской точки зрения, а в этом номере мы поговорим о том, как вести себя родственникам страдающего деменцией человека. Превратить уход за пожилым человеком в творческий процесс, во вдохновляющую историю — реально. В этом уверена руководитель одной из крупнейших патронажных служб Екатеринбурга Екатерина Медведева

Не надо ждать пирожков

Рада Боженко, «АиФ-Урал»: Екатерина, такое ощущение, что деменции — новая, доселе невиданная проблема. Как вы это объясните?

Екатерина Медведева: Раньше, в советское время, не существовало проблемы старчества. Как не было и инвалидов. Эти люди сидели по домам — и никакой тебе доступной среды. А сейчас взят курс на инклюзию, и вдруг оказалось, что это тоже люди. То же самое с пожилыми людьми. Вдруг оказалось, что они есть, более того, что с ними сложно и об этом не стыдно сказать. И люди стали этой проблемой делиться и куда-то с ней обращаться.

Это с одной стороны. С другой, люди благодаря развитию медицины просто стали доживать до состояния деменции.

— Жить бок о бок с человеком, страдающим деменцией, сложно, а обращаться за помощью стыдно…

— Меня от этого просто «бомбит»! Порой люди умудряются впасть в такую ересь! Например, семья с 9.00 до 19.00 на работе, и в лучшем случае кто-то срывается в обеденный перерыв накормить пожилого, мягко говоря, не очень здорового родственника. И это считается нормальным: мол, дома и стены лечат. А о том, что человек проводит весь день взаперти, наедине с собой, о том, что самое страшное, что может случиться с пожилым человеком, — это одиночество, никто не думает. Главное, они никого не бросили, они хорошие. О ком в данном случае в первую очередь заботится человек? Конечно, о себе. Ему по большому счету до лампочки чувства пожилого родственника. Он себе рисует картинку: как я, такой хороший, например, отвезу маму в пансионат? Здравствуйте! А как ты, такой хороший, оставил маму на весь день наедине с телевизором, из которого хлещет негатив?

Мой клиент как-то говорит: «Бабушка кидается на меня с палкой». Спрашиваю: «Она телевизор смотрит?» — «Нет, — говорит, — не смотрит. Она же все равно ничего не понимает. Мы ей фоном включаем». А вы попробуйте включить себе фоном какое-нибудь ток-шоу, где люди орут, перебивают друг друга, трясут грязным бельЁм, и поймете, какая мощная энергетика агрессии выливается. И вы хотите, чтобы человек с повышенной тревожностью, с депрессией, с ощущением приближающейся смерти, с плохим самочувствием, прокачанный этим дерьмом, встречал вас пирожками? Это по меньшей мере наивно.

Он ещё и матерится

— То есть, организовывая уход за пожилым человеком, нужно исходить из своих реальных возможностей?

— Начнем с того, что ты должен взять на себя ответственность за жизнь другого человека, должен понять, что не ты ребенок у мамы, а мама у тебя — ребенок. Это шаг номер один — очень сложный, переломный момент, на котором многие окарываются.

Шаг номер два. Нужно сказать всем родственникам: «Строимся!», сесть за стол переговоров и распределить функции по уходу за пожилым человеком. Бросаясь на амбразуру в одиночку, велик шанс сгореть быстрее того человека, за которым ухаживаешь. Очень часто ко мне обращаются люди, которые беспокоятся за маму, ухаживающую за бабушкой. И бывают ситуации, когда маму надо спасать, когда уже у неё серьезные проблемы со здоровьем.

И потом, давайте говорить прямо, масса негативных факторов, которые воздействуют на человека постоянно при уходе за пожилым родственником, могут настолько замотать человека, что у него падает забрало и он может совершить такие действия, за которые потом будет стыдно. Даже матери, находящиеся в декрете, признаются, что в какие-то моменты начинают ненавидеть своего ребёнка. Понятно, что это лишь вспышки, которые быстро проходят, но все же… с пожилыми людьми точно так же. Поэтому собираем родственников и говорим: «Ребята, у нас есть прекрасная возможность наладить отношения. У нас есть бабушка, за которой мы будем ухаживать!» А дальше уже коллегиально решаем, прибегаем ли мы к помощи профессионала, находим пансионат или справляемся сами, распределяя обязанности.

— К чему надо быть готовым, если у близкого человека деменция?

— К любым неожиданностям. При этом важно, какие чувства испытывает родственник в той или иной ситуации. Нередко его «штормит», потому что, по сути, он переживает медленные похороны. Тот человек, которого вы знали, уходит, а тот, который «остается», начинает вытворять что-то непонятное. Кроме агрессии, которую можно схлопотать, многие узнают, например, что их родитель, интеллигент-профессор, оказывается, умеет виртуозно материться.

Деменция вообще преподносит множество «открытий чудных». Многие в состоянии деменции начинают унижать, обесценивать, проявлять агрессию в отношении тех, кто вызывал доселе очень сильные позитивные эмоции. Скажем, любимая внучка или дочка вдруг становится врагом №1. Интенсивность эмоций остается, а полярность меняется. Выносить это, конечно, очень тяжело.

— Можно ли профилактировать агрессию?

— Для этого стоит «включить» эмпатию, попытаться понять, что движет поведением человека, какую потребность он закрывает этим поведением. Когда с этой точки зрения начинаешь смотреть на проблему, ты, во-первых, сам перестаёшь агрессировать, а во-вторых, прекращаешь бесплодные попытки что-то пожилому родственнику доказать. Дело в том, что часто агрессию вызывают наши стремления вернуть человека в нашу картину мира. Но бабушка, например, уже живёт в своем мире, где она маленькая девочка, которая собирается к маме. Предположим, ты постараешься её убедить, что она старушка, что у неё галлюцинации и её мама умерла давным-давно. И что? Какой результат ты получишь? Она начнёт за свой мир бороться.

— Лучше подыгрывать?

— Надо понимать, что это за заболевание — деменция. Надо понимать, что из него человека уже не вытащить никогда. И в этой ситуации, да, подыгрывать и встраиваться в картину мира человека, за которым ты ухаживаешь. Это не обман, это бережное отношение к близкому.

Кроме того, это превращает уход за пожилым родственником из рутины, безнадежной борьбы в творческий процесс. Ведь тебе каждый раз приходится подстраиваться под изменения, которые с человеком произошли, и это очень вдохновляющая история, особенно в том случае, когда у тебя всё получается. «Ура! Как у меня отлично придумалось!» — это даёт силы ухаживать дальше, так же как и вспышки радости пожилого родственника.

— Стоит ли вовлекать в уход за пожилым детей?

— Это зависит от ценностей, которые исповедуются в семье. Но, я считаю, это нормально, когда ребёнок видит, что есть инвалиды, и осознаёт, что они не должны выбиваться из общества. Не понимаю, почему нужно прятать бабушку, которая дурит. В конце концов, ты был маленьким и тоже делал странные вещи. У бабушки другой процесс, но… И если ребенку поручить какую-то обязанность в уходе за бабушкой, это позитивно скажется на его становлении, на формировании личностных ценностей.

Главное — сложность

— Нередко родственники утверждают: «Он ничего не хочет, сидит себе и сидит». Пожилых людей, обременённых деменцией, нужно как-то занимать?

— Во-первых, хочет. Просто не в состоянии выразить свои потребности или выражает их через агрессию, социально неодобряемое поведение. Во-вторых, всё зависит от того, что вы хотите. Хотите, чтобы они максимально быстро ушли и доставляли поменьше хлопот? Тогда заниматься не нужно. Если же вы хотите помочь близкому, можно стимулировать работу мозга. Я готовлю сейчас серию вебинаров, один из которых будет на тему «Как заниматься с пожилыми людьми».

— И как?

— Если в двух словах, точно так же, как с детьми. Те же раскраски (адаптированные, конечно, не козявок же раскрашивать), лепка, рисование, те же занятия на моторику, рассматривание фотографий… Когда родственники моих подопечных говорят: «Мы хотим, чтобы вы позанимались развитием памяти», я отвечаю — забудьте слово «развитие» раз и навсегда. Мы занимаемся поддержанием. Самый хороший результат и большой успех, когда деградация происходит (она все равно будет происходить) медленно.

А вообще, самый главный критерий при выборе занятий — они должны быть сложными. Но не запредельно. У многих людей, которые ухаживают за пожилыми родителями и занимаются с ними, есть свои классные ноу-хау. Они ими делятся в соцсетях, а мы с радостью складываем их в свою копилочку. Наука эта новая, деменцию стали называть эпидемией, болезнью массового поражения только последние лет пять, поэтому, понятно, каких-то многолетних разработок из серии «делай раз, делай два, делай три» просто-напросто нет.