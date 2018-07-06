5 неудачных комплиментов для мужчины

Комплимент №1 «Сейчас ты поступил как настоящий мужчина», — решила ты похвалить своего возлюбленного, и не права. А для него этого звучит: «Наконец-то, а то раньше и мужиком, то тебя нельзя было назвать». Он начинает сомневаться в своих поступках.

Комплимент №2 «Вот теперь ты молодец. Хвалю!», — восторгаешься ты. Он чувствует себя детсадовцем, съевшим кашу, а не мужчиной, который сам может принимать решения. Вы становитесь в позиции «воспитательницы».

Комплимент №3 К своей внешности мужчины относятся не менее требовательно, чем вы. Поэтому не стоит ему говорить, что у него такая большая грудь. Для него приемлемо определение «широкая». А уж осуждать «мягкий животик», совсем не стоит. Восхищаться нужно не тем, что человек получил от природы, а тем, чего добился он в спортзале.

Комплимент №4 «Ты такой ранимый, сентиментальный, эмоциональный», — эти слова обычно относятся к девушкам. Он слышит: «Ведешь себя как баба!», мол подобными определениями мы лишаем их мужественности.

Комплимент №5 «Ты такой пупсик, котик, зайчик», — ну, что за детский сад? Все же именно девочки воспринимаются как милые, добрые, нежные, хорошенькие. Поверьте, ни один мужчина не хочет быть для вас «маленьким». Тем более, это двусмысленно звучит в адрес любовника.