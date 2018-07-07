Ещё
Фёдор Смолов о футболе. Сборная Россия на Чемпионате мира 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фёдор Смолов о футболе. Сборная Россия на Чемпионате мира 2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Не только про футбол, но и про отношение к жизни.
Фёдор Смолов, несомненно, покоряет этот чемпионат мира не только своей привлекательностью, но и шикарной игрой на поле. В нашем материале мы собрали для вас самые мотивирующие мысли футболиста, которые заставляют его каждый день двигаться вперёд и выкладываться на всех матчах по полной. Важно верить себе, а не чужому мнению. Когда ты не спрашиваешь, тебе всё по силам.
Я не помню, когда в последний раз шёл на игру и у меня ничего не болело. Когда ты профессиональный спортсмен, ты постоянно испытываешь какую-то физическую боль.
В 20 лет я думал так: после тренировки пойду развлекаться, а высплюсь в выходные после игры. Это произошло один раз, два, три. Усталость накапливалась, я выходил на игру и думал: почему я не бегу? Суть в том, что нельзя не спать, гулять, есть всё подряд и жить здорово. По крайней мере, это точно не про меня.
Я старался никогда не врать отцу, а он старался меня не наказывать. Так продолжается до сих пор.
Фабио Капелло сказал мне одну важную штуку: «Работай и никогда себя не жалей». Я вспоминаю эти слова, когда опускаются руки.
Без агрессии в тебе нет характера победителя, но агрессию можно воспитать.
Татуировки — это самовыражение, это протест. И с точки зрения психологии это подсознательное желание наказать себя за что-то, потому что татуировка — это причинение боли самому себе. Но я за то, чтобы люди самовыражались.
Родительская любовь абсолютна: выше и чище этой любви нет ничего, поэтому так важно найти компромисс и не разрушить взаимоотношения с родителями.
Если ты умеешь отвлечься и абстрагироваться от всего происходящего, полностью сконцентрироваться, отдаться тренировке, то это гораздо лучше, нежели начинать думать, расстраиваться и переживать по любому поводу.
Я никогда не пользуюсь гелем для волос.
Цитаты заимствованы из официального аккаунта Фёдора Смолова в «Инстаграм», интервью для программы «Вечерний Ургант», интервью для журнала Esquire (июнь 2017) и для журнала Men’s Health (июнь 2018). Лексика и пунктуация авторов сохранена.
Чемпионат.com: последние новости
Россия — Испания. Марио Фернандес — один из героев матча Уткин: идти ли Головину в гранд? Если тебя снимает Д. Альба, о загаре не думаешь Бесчастных: мнение, что игрокам всё равно на результат, – глупость и чушь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как благодарят в тюрьме154
Унесенную в море женщину нашли живой через 1,5 года98
Британец переводит русские мемы на английский4
Суперкомпьютер вычислил ужасное будущее Земли79
Панин показал фото Цоя в голой компании24
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение