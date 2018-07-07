Фёдор Смолов о футболе. Сборная Россия на Чемпионате мира 2018

Не только про футбол, но и про отношение к жизни.

Фёдор Смолов , несомненно, покоряет этот чемпионат мира не только своей привлекательностью, но и шикарной игрой на поле. В нашем материале мы собрали для вас самые мотивирующие мысли футболиста, которые заставляют его каждый день двигаться вперёд и выкладываться на всех матчах по полной. Важно верить себе, а не чужому мнению. Когда ты не спрашиваешь, тебе всё по силам.

Я не помню, когда в последний раз шёл на игру и у меня ничего не болело. Когда ты профессиональный спортсмен, ты постоянно испытываешь какую-то физическую боль.

В 20 лет я думал так: после тренировки пойду развлекаться, а высплюсь в выходные после игры. Это произошло один раз, два, три. Усталость накапливалась, я выходил на игру и думал: почему я не бегу? Суть в том, что нельзя не спать, гулять, есть всё подряд и жить здорово. По крайней мере, это точно не про меня.

Я старался никогда не врать отцу, а он старался меня не наказывать. Так продолжается до сих пор.

Фабио Капелло сказал мне одну важную штуку: «Работай и никогда себя не жалей». Я вспоминаю эти слова, когда опускаются руки.

Без агрессии в тебе нет характера победителя, но агрессию можно воспитать.

Татуировки — это самовыражение, это протест. И с точки зрения психологии это подсознательное желание наказать себя за что-то, потому что татуировка — это причинение боли самому себе. Но я за то, чтобы люди самовыражались.

Родительская любовь абсолютна: выше и чище этой любви нет ничего, поэтому так важно найти компромисс и не разрушить взаимоотношения с родителями.

Если ты умеешь отвлечься и абстрагироваться от всего происходящего, полностью сконцентрироваться, отдаться тренировке, то это гораздо лучше, нежели начинать думать, расстраиваться и переживать по любому поводу.

Я никогда не пользуюсь гелем для волос.

Цитаты заимствованы из официального аккаунта Фёдора Смолова в «Инстаграм», интервью для программы «Вечерний Ургант», интервью для журнала Esquire (июнь 2017) и для журнала Men’s Health (июнь 2018). Лексика и пунктуация авторов сохранена.