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Владимир Габулов: находясь на поле, ты понимаешь: если не всё, то многое зависит от тебя
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Владимир Габулов: находясь на поле, ты понимаешь: если не всё, то многое зависит от тебя 

Газета.Ru 2 часа назад
Вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, сложнее ли было смотреть матч с командой Испании, не принимая участия.
"Конечно, сложнее. Находясь на поле, ты понимаешь: если не всё, то многое зависит от тебя. Ты весь в игре, нет времени нервничать. А со стороны очень переживаешь за партнёров по команде. Но я хочу сказать, что лавка запасных, как и весь стадион вместе со всей страной, были едины с футболистами национальной команды, которые вышли на поле и играли с Испанией.
Мы все их поддерживали, направляли им позитивную энергию. Делили с игроками каждую минуту на поле, переживали вместе с ними все сложные моменты матча. Особенно хочется поблагодарить наших болельщиков, без поддержки которых мы бы не добились этого успеха", — цитирует его слова газета «Известия».
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