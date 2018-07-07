Владимир Габулов: находясь на поле, ты понимаешь: если не всё, то многое зависит от тебя

Вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, сложнее ли было смотреть матч с командой Испании, не принимая участия.

"Конечно, сложнее. Находясь на поле, ты понимаешь: если не всё, то многое зависит от тебя. Ты весь в игре, нет времени нервничать. А со стороны очень переживаешь за партнёров по команде. Но я хочу сказать, что лавка запасных, как и весь стадион вместе со всей страной, были едины с футболистами национальной команды, которые вышли на поле и играли с Испанией.