Она случайно нашла девушку своего бывшего мужа на facebook. То, что она написала дальше, душераздирающе!

Я надеялась, что никогда не увижу твоего лица. Я очень старалась, чтобы мне даже не пришлось видеть твое имя, но у социальных сетей и их пассивно жестоких игр в надежде объединить людей был другой план. Я не узнала твое лицо или твое имя, но у нас было несколько общих друзей, и я определенно узнала человека, стоящего рядом с тобой в профиле. И мой мир перестал вращаться.

Я знаю, о чем ты сейчас думаешь — чокнутая бывшая жена преследует твой профиль, потому что ты встречаешься с ее бывшим мужем, и она злится. И ревнует. И грустно. И я не виню тебя, но ты будешь неправа. Мой мир перестал вращаться, потому что меня охватил страх за тебя. Ты выглядишь такой невинной. Твоя улыбка выглядит искренней, доброй. Ты выглядишь счастливой. Я узнаю твою улыбку и эту фотографию, потому что она была моей несколько лет назад, я стояла рядом с этим человеком и думала о тех же счастливых моментах.

И я не могу выразить, как сильно я извиняюсь перед тобой за это. Видишь ли, мой бывший муж не тот, за кого себя выдает в данный момент. Он не тот обаятельный, счастливый, любящий, ласковый человек, которого ты считаешь, что нашла. Я уверена, что он тебе сказал, что он разведен (и некоторые не очень красивые «вещи» обо мне), и, возможно, даже немного о своей семейной истории.

Он сломанная птица, которую ты инстинктивно хочешь спасти, но, моя дорогая, ты просто не можешь. В конце концов, он перестанет улыбаться. В конце концов, он прекратит эту привязанность. Внезапно, он за считанные секунды перейдет от совершенно спокойного состояния к полному иррациональному урагану — и это будет полностью твоя вина. Он скажет тебе, что сделал это из-за пьянства, или из-за его отца, или из-за жизни, которая была. Он перечислит все причины, почему он такой, какой он есть, в качестве оправдания. Он скажет тебе, что это никогда не повторится, но он соврет. И тогда, эти приступы словесной и эмоциональной войны превращаются во что-то гораздо худшее. И это стоит всего твоего существования как человека, которым ты являешься сейчас.

Ты изменишься, не нарочно, и не очень сознательно, — но это то, что делают профессиональные насильники. Они заставляют тебя измениться и превратиться в того, кем они хотят, чтобы ты был, даже не зная об этом. Прежде чем ты это узнаете, ты не будешь говорить со своей семьей так часто, как раньше. Твои друзья станут, казалось бы, далеким воспоминанием. Твоя жизнь, как ты ее знала, станет только его. Я уверена, что твоя семья — это любящая, поддерживающая группа людей, и ты захочешь вовлечь их в это, потому что ты любишь его (или будешь любить его), а также небольшая часть тебя надеется, что семья поможет и даст ему то, чего у него никогда не было.

Позвольте мне прояснить: она у него была. У него была (и есть) замечательная семья. У него была вся любовь и поддержка, и солнце, и радуга, и бабочки, и щенки, о которых любой мог когда-либо попросить, — и это все еще было недостаточно хорошо. Прости, но ты и твоя семья никогда не будете достаточно хороши. Не для такого типа мужчин. Моя душа все еще исцеляется от него. Правда об этом человеке проста: он не умеет любить. Он верит в любовь и жизнь, которая нереальна, и поэтому он никогда не будет по-настоящему счастлив. И когда он несчастлив, случаются плохие вещи. Жизнь меняет вещи. Я могу сидеть здесь и перечислять все ужасные вещи, которые происходили на протяжении наших отношений и брака, но я не думаю, что ты хочешь это услышать, и, честно говоря, я очень много работала, чтобы перестать переживать это. Но, для меня это ежедневная борьба. Раны на моем теле зажили, но шрамы остались глубокие. Так что извини. Мне жаль, что я позволила ему верить, что то, что он делал со мной, было правильным до тех пор, пока я это делала. Мне жаль, что его ложь и его игры были настолько убедительны, что я искренне поверила ему. Мне жаль, что я не боролась, чтобы что-то сделать, вместо того, чтобы просто найти в себе силы уйти. Прости, что позволила этому человеку найти тебя.

Возможно, ты все еще думаешь, что все это просто мстительный шаг против него, и это нормально. Я все понимаю. Я тоже не хотела слушать его, когда была тобой. Но ты должна знать, что я ничего не выиграю от этого. Моя жизнь удивительна, она мирная и полная. У меня есть моя семья, я нахожусь в отношениях, которые показали мне, что такое настоящая любовь.

Ты должна сохранить свою красивую улыбку. У тебя должно быть будущее, которое не включает в себя беспокойство, действительно ли он там, где он говорит. И с кем он говорит он. Или, если он действительно хотел сказать то, что сделал. Или, если ваша ночь закончится вариациями счастья, или твоим телом на полу. Ты останешься собой, свободной от шрамов и счастливой. Я неустанно работала, чтобы вернуться к человеку, которым я была до него, и, хотя я знаю, что я навсегда изменилась. Я никогда не хотела знать, кто его следующая жертва.

Я никогда не хотела знать следующую женщину, которой пришлось бы пройти даже унцию того, что я пережила. Я никогда не хотела беспокоиться или заботиться о следующей, так как я все еще и всегда буду исцелять себя. И, поэтому, я никогда не хотела видеть твое лицо…