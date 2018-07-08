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Тест: мы угадаем свадьбу твоей мечты
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Тест: мы угадаем свадьбу твоей мечты 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Каждая девушка по-своему рисует в голове самый важный день в своей жизни, когда ей предстоит надеть подвенечное платье и пойти к алтарю. Но есть и такие невесты, которые до последнего не знают, чего хотят. Редакция WMJ.ru поможет раскрыть твои предпочтения с помощью этого теста.
Для начала забудь все советы подруг, родственников, продавца в булочной и других случайных людей, которые знают, как лучше. Это твой день, и ты должна все сделать так, как хотите вы с женихом. И если тебе кажется, что ты находишься в полной растерянности и понятия не имеешь, какой бы ты хотела видеть свою собственную свадьбу — пышной и дорогой, а может, наоборот, скромной, где будут присутствовать только самые близкие люди, — просто доверься нам. Возможно, это предсвадебный мандраж не дает прислушаться к себе, а может, ты, в отличие от большинства девушек, просто не мечтала об этом дне каждую минуту своей жизни. Но это уже не важно, наш тест поможет тебе собрать пазлы воедино.
Но, какую бы свадьбу ты ни планировала, самое главное — не теряй здравый смысл! Многие девушки в процессе подготовки к торжеству буквально начинают сходить с ума. В такой ситуации даже у самого понимающего жениха могут не только возникнуть вопросы, но и лопнуть терпение (смотри ролик ниже).
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Текст: Ольга Бехтольт
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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