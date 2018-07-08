Ещё
«Согласна»: Бузова готова стать женой Дениса Черышева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Согласна»: Бузова готова стать женой Дениса Черышева 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Похоже, шоу «Замуж за Бузову» больше никому не нужно. Популярная певица и телеведущая, звезда «Дома-2» уже выбрала себе жениха. Избранником звезды оказался полузащитник сборной России, футболист Денис Черышев. На своей странице в «Инстаграме» Бузова опубликовала видео с обращением к спортсмену.
«Я… я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте. Ничего, я без макияжа выгляжу на восемнадцать!» — заявила Ольга. (Надо сказать, что разница между двумя знаменитостями не так уж и велика: Бузовой 32 года, Черышеву — 27).
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818386174826729592_267685466"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Подписчиков эта запись привела в замешательство. Многие возмущены: как понимать такие заявления, ведь у Черышева уже есть возлюбленная! «Оля, вы в пролете», «Проснись, он тебе не светит», «Ага, Черышев тебя прям ждет, особенно после Тарасова», «Беспардонная девица, не уточнив, свободен ли он, решила ему навязаться», — возмущаются комментаторы. Ольге даже вчинили в вину пенсионную реформу: «Это из-за тебя пенсионный возраст повышают, ибо глядя на тебя понимают, что и в свои 30 с хвостиком девочка не наигралась!». Правда, некоторые посчитали, что российский и испанский футболист недостоин такой звезды, как Бузова. «Он же некрасивый», «Зачем он тебе?», «А ты красотка», — написали Ольге. Денис Черышев, скорее всего, не в курсе таких притязаний на его руку и сердце. 27-летний футболист холост, однако счастлив со своей девушкой Кристиной Кобе. По профессии его 24-летняя подруга — адвокат, и с ней Денис познакомился в Испании. Кристина во всем поддерживает своего бойфренда — именно она первой обняла Черышева после России над Египтом на ЧМ-2018.
Денис Черышев после матча Россия-Саудовская Аравия\Фото: Global Look
Teleprogramma.pro: последние новости
Юлия Ауг: «Дочь не сидит на моей шее и даже помогает материально» Алексей Панин развлекается на нудистском пляже с новой подружкой «Я до сих пор не могу поверить»: вдова Дмитрия Хворостовского трогательно обратилась к погибшему супругу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Печальная судьба самой известной жертвы пластики9
Как благодарят в тюрьме177
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Панин показал фото Цоя в голой компании25
Был ли Петр I грузином
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение