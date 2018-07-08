«Согласна»: Бузова готова стать женой Дениса Черышева

Похоже, шоу «Замуж за Бузову» больше никому не нужно. Популярная певица и телеведущая, звезда «Дома-2» уже выбрала себе жениха. Избранником звезды оказался полузащитник сборной России, футболист Денис Черышев . На своей странице в «Инстаграме» Бузова опубликовала видео с обращением к спортсмену.

«Я… я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте. Ничего, я без макияжа выгляжу на восемнадцать!» — заявила Ольга. (Надо сказать, что разница между двумя знаменитостями не так уж и велика: Бузовой 32 года, Черышеву — 27).

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Подписчиков эта запись привела в замешательство. Многие возмущены: как понимать такие заявления, ведь у Черышева уже есть возлюбленная! «Оля, вы в пролете», «Проснись, он тебе не светит», «Ага, Черышев тебя прям ждет, особенно после Тарасова», «Беспардонная девица, не уточнив, свободен ли он, решила ему навязаться», — возмущаются комментаторы. Ольге даже вчинили в вину пенсионную реформу: «Это из-за тебя пенсионный возраст повышают, ибо глядя на тебя понимают, что и в свои 30 с хвостиком девочка не наигралась!». Правда, некоторые посчитали, что российский и испанский футболист недостоин такой звезды, как Бузова. «Он же некрасивый», «Зачем он тебе?», «А ты красотка», — написали Ольге. Денис Черышев, скорее всего, не в курсе таких притязаний на его руку и сердце. 27-летний футболист холост, однако счастлив со своей девушкой Кристиной Кобе. По профессии его 24-летняя подруга — адвокат, и с ней Денис познакомился в Испании. Кристина во всем поддерживает своего бойфренда — именно она первой обняла Черышева после России над Египтом на ЧМ-2018.

Денис Черышев после матча Россия-Саудовская Аравия\Фото: Global Look