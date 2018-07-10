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Эксперт: Игнашевичу будет не так просто найти работу футбольным тренером
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Эксперт: Игнашевичу будет не так просто найти работу футбольным тренером 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 10 июля. Бывшему футболисту сборной России и московского ЦСКА Сергею Игнашевичу будет трудно найти работу в качестве тренера. Такое мнение высказал бывший футболист "Зенита" и ЦСКА Сергей Веденеев, слова которого приводит "Газета.Ru".
После завершения выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры. Также он рассказал о своем желании стать тренером после окончания карьеры футболиста. Игнашевич провел в составе сборной России на чемпионате мира все пять матчей, команда дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти хорватам.
"Путь от игрока к тренеру очень длинный. Должно пройти пять-десять лет до того, как Игнашевич сам поймет, на что способен в новой сфере. Желающих работать тренером сейчас много, а команд с каждым годом в России все меньше: не так просто найти себе работу", — отметил Веденеев.
"В России было много хороших игроков, которые не стали тренерами, и достаточно тренеров, которые никогда не были хорошими игроками", — добавил он.
Игнашевич является бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России. Также он становился обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА. В составе армейского клуба и «Локомотива» шесть раз выигрывал чемпионат России, по семь раз — Кубок и Суперкубок страны.
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