Эксперт: Игнашевичу будет не так просто найти работу футбольным тренером

После завершения выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры. Также он рассказал о своем желании стать тренером после окончания карьеры футболиста. Игнашевич провел в составе сборной России на чемпионате мира все пять матчей, команда дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти хорватам.

"Путь от игрока к тренеру очень длинный. Должно пройти пять-десять лет до того, как Игнашевич сам поймет, на что способен в новой сфере. Желающих работать тренером сейчас много, а команд с каждым годом в России все меньше: не так просто найти себе работу", — отметил Веденеев.

"В России было много хороших игроков, которые не стали тренерами, и достаточно тренеров, которые никогда не были хорошими игроками", — добавил он.