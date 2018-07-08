Дурочка, ты куда пришла: на жительницу Кубани из унитаза напала крыса

При этом женщина умилилась тому, как смешно двигается вылезший из слива грызун.

Жительница Новороссийска сняла на видео, как на нее прямо из унитаза выпрыгнула крыса.

Видеозапись была размещена

в YouTube. На кадрах видно, как из открытого сортира вылезает довольно крупная крыса, чем вызывает женское умиление.

«Дурочка, ты куда пришла..маленькая, хорошая.. ты же меня покушаешь сейчас. Ну куда тебя выпустить. Тише, тише, иди на место», — с восторгом говорит женщина, после чего закрывает крышку унитаза.

Дальнейшая судьба грызуна осталась неизвестной.