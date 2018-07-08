Ещё
Дурочка, ты куда пришла: на жительницу Кубани из унитаза напала крыса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дурочка, ты куда пришла: на жительницу Кубани из унитаза напала крыса 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
При этом женщина умилилась тому, как смешно двигается вылезший из слива грызун.
Жительница Новороссийска сняла на видео, как на нее прямо из унитаза выпрыгнула крыса.
Видеозапись была размещена
в YouTube. На кадрах видно, как из открытого сортира вылезает довольно крупная крыса, чем вызывает женское умиление.
«Дурочка, ты куда пришла..маленькая, хорошая.. ты же меня покушаешь сейчас. Ну куда тебя выпустить. Тише, тише, иди на место», — с восторгом говорит женщина, после чего закрывает крышку унитаза.
Дальнейшая судьба грызуна осталась неизвестной.
ТК «Звезда»: последние новости
Члены военно-патриотического клуба «Искра» из Пскова совершили зимний полевой выход, посвященный начальной военной подготовке Ученые раскрыли тайну происхождения Стоунхенджа Спасаясь от лондонского теракта, британец старался не пролить пиво
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые дикие секс-традиции22
Печальная судьба самой известной жертвы пластики14
Самые глубокие дыры, вырытые человеком12
Унесенную в море женщину нашли живой через 1,5 года99
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь1
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение