Юлия Ковальчук впервые обратилась к Жанне Фриске

15 июня 2015 года не стало певицы Жанны Фриске . В течение почти двух лет она боролась с глиобластомой (опухоль мозга). За несколько месяцев до того, как ей поставили диагноз, Жанна Фриске родила сына Платона от гражданского мужа Дмитрия Шепелева

Поклонники после известия о болезни Фриске собрали на ее лечение 68 млн рублей. Это оказалось больше, чем необходимо, и часть средств певица направила на помощь детям с онкологией. Жанна Фриске проходила лечение в клиниках США и Германии.

Сегодня день рождения Жанны Фриске. В этот день друзья и коллеги вспоминают популярную певицу, делятся рассказами о ней. Одна из ее подруг Юлия Ковальчук на своей странице в микроблоге опубликовала нежное послание. «С Днём рождения, наша любимая девочка) я принципиально не хожу ни на какие программы, не даю комментариев и никак не ворошу память о тебе, кроме как в своём сердце и с людьми, которые искренне тебя любят! У меня тысяча наших фотографий, и на каждой из них от тебя веет божественным теплом и женской мудростью)) пытаюсь до сих пор у тебя чему-то учиться, потому что ты — энциклопедия…и ты уж точно больше нас всех знаешь о мире в сердце и голове… люблю», — написала она.

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