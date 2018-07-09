«Отношения мне будут только мешать»: победитель шоу «Песни» TERRY откровенно рассказал о личной жизни

В июне состоялся громкий финал популярного шоу «Песни», победителем которого стал TERRY — участник команды Тимати , а ныне новый артист Black Star.

После победы дни у TERRY расписаны не по часам, а по минутам, ведь нужно успеть все: запись песен, съемки клипов, интервью, фотосессии. В общем, жизнь бьет ключом! Но специально для WMJ.ru этот высокий красавец выделил время и принял участие в нашей фотосессии, в ходе которой примерил роль плохого парня, а также рассказал в интервью о том, как обстоят дела в его личной жизни. Так, по словам TERRY, сейчас он с головой в музыке и работе, а потому об отношениях и речи быть не может.

— заявил он.

Читай полное интервью с TERRY, в котором он рассказал о том, как сложилась его жизнь после победы на проекте, какие девушки ему нравятся, и не только, а также смотри нашу крутую фотосессию здесь. И не забудь оценить бэкстейдж со съемки. Поверь, было очень жарко!

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Фото:Диана Гербер / WMJ.ru Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru