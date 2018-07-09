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Эвра объяснил, почему Роналду должен перейти в «Ювентус»
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Эвра объяснил, почему Роналду должен перейти в «Ювентус» 

Советский спорт 3 часа назад
«Я не говорил с ним на эту тему, но вот мой совет: если хочешь играть до 2050 года — тебе следует перейти в „Ювентус“. Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Всё просто.
СМИ: 10 июля »Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус»
Я благодарен этому клубу, потому что если я и мог побеждать после «Манчестер Юнайтед», то только благодаря этому клубу. «Юве» навсегда останется в моём сердце.
Роналду отказал китайскому клубу, предлагавшему 100 млн евро в год  Роналду, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в «Ювентус», то тебе придётся работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске. Но это и есть выбор. Либо продолжаешь играть до 2050 года, либо просто доигрываешь.
Если ты выберешь «Юве», то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя", — приводит слова француза Football Italia.
Ранее сообщалось, что чемпион Италии объявит о переходе 33-летнего форварда 10 июля.
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