Эвра объяснил, почему Роналду должен перейти в «Ювентус»

«Я не говорил с ним на эту тему, но вот мой совет: если хочешь играть до 2050 года — тебе следует перейти в „Ювентус“. Нет другой команды, к которой он должен присоединиться. Всё просто.

СМИ: 10 июля »Реал» объявит о переходе Роналду в «Ювентус»

Я благодарен этому клубу, потому что если я и мог побеждать после « Манчестер Юнайтед », то только благодаря этому клубу. «Юве» навсегда останется в моём сердце.

Роналду отказал китайскому клубу, предлагавшему 100 млн евро в год Роналду, сделай правильный выбор. Ты знаешь, как много итальянцев обожают тебя. Но если ты согласишься перейти в «Ювентус», то тебе придётся работать и работать усердно. Так много, что забудешь об отпуске. Но это и есть выбор. Либо продолжаешь играть до 2050 года, либо просто доигрываешь.

Если ты выберешь «Юве», то на следующий чемпионат мира отправишься не в роли талисмана, а в роли главного героя", — приводит слова француза Football Italia.

Ранее сообщалось, что чемпион Италии объявит о переходе 33-летнего форварда 10 июля.