Какие мужчины на Руси жили с родителями жены

Причин, по которым на Руси мужчина шёл жить в дом к родителям жены, или как презрительно называли это в давние времена «шёл в примаки», было несколько.

Существовал обычай, по которому самый младший ребёнок в семье оставался в родительском доме и ухаживал за престарелыми родителями, когда они становились немощными. В случае, если это была девушка, её муж часто переходил жить в дом к тестю и тёще, поддерживая своим трудом хозяйство и фактически становясь хозяином в доме.

Иногда такая мера была вынужденной, например, в семье не было других детей или из-за войны или эпидемии вообще не было молодёжи. Тогда старики были рады принять в дом молодого мужчину: мужа дочери, племянницы, внучки или даже вдовой невестки, потому что на кону стояло выживание семьи.

Нет хозяйства — иди в примаки

Мужчин идти в примаки могли заставить разные обстоятельства: бедность семьи, имущественное неравенство по сравнению с семьёй невесты (мужчина мог быть небедным, но семья жены могла быть еще богаче), и наконец, различные жизненные обстоятельства — война, пожар или народный бунт, при которых крестьянин мог полностью лишиться собственного двора и сбережений.

Главное — договор

По сложившийся традиции на Руси жена приходила в дом мужа и приносила с собой приданное, теряя право на собственность своей семьи, а её муж вообще ни при каких обстоятельствах не мог претендовать на отчий дом жены.

Но в случае примачества получалось наоборот — мужчина приобретал право на имущество семьи жены. Советский историк Вадим Александрович Александров в труде «Обычное право крепостной деревни России» указывал, что в этом случае семья жены тщательно оговаривала с мужчиной условия его вхождения в дом.

Ты — нам, мы — тебе

Очень часто договор заключался в письменной форме: подобные акты были распространены на Русском Севере, начиная с XVI века, и заключались между женихом и отцом невесты или её матерью.

Грамота некоего пожилого крестьянина Иева Михайлова из городка Ухтострова, который на старости лет остался один с 18-летней дочерью и боялся «пойти по миру», оговаривала, что его зять и дочь наследуют его дом и хозяйство, а за это обязаны внести на помин его души 4 гривны «попам и клиросу».

У поморских и холомгорских крестьян часто встречалось «договорное письмо», где оговаривалось, что зять обязан до смерти содержать родителей жены, а после их смерти вместе в ней наследовать всё имущество.

В крестьянской жизни главное — мелочи

Договоры с примаками были подробнейшими, поскольку крестьянские семьи на Руси были сложными, составными: часто под одной крышей жили двоюродные братья, мужья дочерей, сестёр и племянниц, чужие люди.

В них оговаривалось, какое имущество примак приносил с собой, какое имущество ему доставалось и какие обязанности он должен был выполнять, и даже оговаривалось, что отец примака не имел право забирать его работать на своём поле.

Иногда тесть и тёща защищали зятя от возможных будущих притеснений со стороны собственных детей. В случае, если родные сыновья отбирали у зятя имущество, то они обязаны были заплатить ему по 100-150 рублей за каждый «отработанный» на семью жены год, что было неподъемной суммой.

Договор договору рознь

В одних случаях, по договору примак приобретал имущество только по прошествии определённого времени, которое он должен был «отработать». В других — сразу становился хозяином дома и хозяйства, а в некоторых случаях при женитьбе на дочери какого-нибудь особого скупого кулака, мог проработать много лет и остаться ни с чем.

Например, в 1735 году под Серпухховом крестьянин Ананий Акимов принял в семью мужа свояченицы крестьянина Семёна Фролова, который обязался быть у него « в послушании» 12 лет, после чего получал в собственность половину имущества и мог отделиться.

Если мужчина приходил жить в дом к вдове с малыми детьми, то между ним и женщиной тоже заключался договор, по которому он был обязан заботиться о её малолетних детях, а в случае смерти жены — каждому ребёнку отделить долю от имущества.

Поскольку расторжения брака в православной России практически не было, договорные грамоты о примачестве тоже считались вечными и не расторгались.

Примачество как способ сохранить хозяйство

Часто крестьяне, имевшие крупное хозяйство, прибегали к примачеству специально, чтобы не делить хозяйство, например, в поместье Орловых крестьянин Еремей Иванов принял примака, чтобы не делить хозяйство между детьми.

Иногда крестьяне отдавали в примаки сыновей, чтобы оставить хозяйство в наследство только одному из детей. Но чаще примачество было продиктовано необходимостью выживания.

Лучше в примаки, чем в рекруты

Бывали случаи, когда родня жены не просто приобретала помощника, но и сразу же зарабатывала на нём, заставляя семью примака отдать им часть доли, которая принадлежала мужчине. А бывало и наоборот — к примеру, в селе Сидоровском в 1788 году Фёдор Григорьев отпускал в семью к Тихону Егорову сына, но при этом Тихон обязался выкупить за примака рекрутскую очередь и заплатить за его отца оброк за два года. К слову, в центральных регионах России примачеством многие мужчины спасались от службы в армии, это было распространено повсеместно.

Хорошо устроился?

К примакам на Руси относились не всегда положительно, считая, что «настоящий мужик» должен жить своим двором и приводить жену к себе.

Возможно, подобное отношение было продиктовано обычной завистью. Родня со стороны жены — сестры и братья — могли завидовать, что примаку, а не им, достанется имущество семьи. А родня примака могла считать, что их родственник хорошо устроился, нашел тепленькое местечко.

Они могли и не подозревать, что мужчине приходилось работать до седьмого пота, поднимать чужих детей, терпеть дурной характер стариков и не иметь возможности уйти, потому что часто в договорных письмах оговаривалось, что ушедшие раньше срока примаки оставались ни с чем.