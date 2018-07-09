Что такое свадьба? В Выксе спросили детей от 3-15 лет

фото pixabay.comЧто такое свадьба? В Выксе спросили детей от 3-15 летКакие же всё-таки животрепещущие эти вопросы о любви и счастье, о семье и верности! Девять вопросов, 11 респондентов. Им от трёх до 15 лет.

Они искренни, откровенны и не зажаты. Ведь каждое интервью проходило один на один, не было рядом ни мам, ни пап. Вчитайтесь в их ответы и сравните с тем, как бы вы сами ответили на эти вечные вопросы. Что такое свадьба? Андрей, 4,5 года:

— Свадьба — это когда выступают и веселятся. Она может быть в любом месте.

Дарина, 7 лет:

— Свадьба — это когда люди женятся.

Валерия, 6 лет:

— Сначала человек встречает другого, а потом у них появляется дочка или сыночек. Так они становятся мамой и папой.

Алиса, 7 лет:

— Свадьба — это когда женятся молодожёны.

Маша, 4 года:

— Свадьба — это когда влюблённые целуются.

Даша, 15 лет:

— Свадьба случается тогда, когда люди, которые любят друг друга, решают, что хотят вместе прожить всю жизнь.

София, 6 лет:

— Свадьба — это когда мама и папа женятся.

Варвара, 7 лет:

— Свадьба — это где женятся и рожают детей. Для этого и женятся.

Богдан, 8 лет:

— Нужно найти себе девочку, жениться на ней, подарить цветы, обручальное колечко, и она тебе тоже подарит колечко, вот тогда и будет свадьба.

Кира, 13 лет:

— Мужчина делает предложение своей возлюбленной, она наряжается в белое пышное платье, они надевают друг другу кольца и после этого считаются мужем и женой. И должны жить в любви и согласии.

— Так всегда бывает?

— Нет. По большей части многие браки разрываются, особенно если рано поженились, до 20 лет.

Как выбрать мужа или жену? Дарина, 7 лет:

— Сердце всегда подскажет.

Валерия, 6 лет:

— Это просто! Надо искать кого любишь.

Алиса, 7 лет:

— Надо знакомиться. В парке… Около аттракционов.

Маша, 4 года:

— Вот так вот (показывает пальцем в сторону).

— Первого попавшегося? А если он тебе не понравится, всё равно выйдешь за него замуж?

— Нет. Я ещё повыбираю.

Даша, 15 лет:

— Его не надо выбирать. Просто знакомься, встречайся с разными людьми, общайся. А когда почувствуешь, что этот — твой единственный, что не только внешность тебе интересна, но и его внутренность… Должно быть не пусто у него внутри.

— А что значит «не пусто внутри»?

— Человек должен быть не глупый и не умный (т.е. не ботаник). Должен быть с юмором, может быть даже скромным. Для каждого разные качества важны.

— А для тебя какие?

— Их много, все не перечислишь.

София, 6 лет:

— Я ещё не думала об этом.

Варвара, 7 лет:

— Нужно ждать, когда он сам влюбится.

— А ты сама хочешь в кого-нибудь влюбиться?

— Нет. Я всегда буду жить с мамой и с папой.

— Почему?

— Потому что они нас балуют сладостями, покупают новые книжки, тетради, портфели и всё полезное. Вообще, они добрые. А я самая старшая в семье, а Люба, Макар и Сима — младшие.

Богдан, 8 лет:

— Надо смотреть на девочек и искать ту, которая будет хорошей, милой, отличной, умеет хорошо готовить и убираться.

Кира, 13 лет:

— Мне кажется, что у каждой девочки есть примеры того человека, которого она хочет видеть рядом с собой. Если у человека есть большая часть качеств, которые важны для тебя, то с ним смело можно встречаться и строить отношения.

— А у тебя уже есть свой образ идеального мужчины?

— Конечно. У меня даже молодой человек уже есть!

— А… Поделись, каким, по твоему мнению, должен быть идеальный мужчина.

— Добрым, заботливым, должен переживать за тебя. Если с тобой что-то случится, то он должен помочь. А если ему нужна помощь, то я обязательно помогу. А если у вас нет переживания друг за друга, то ничего не получится.

Лучший возраст для свадьбы? Семён, 3,5 года:

— Наверное, 8 или 9 лет.

— Почему?

— Потому что уже большой будешь.

Дарина, 7 лет:

— Примерно 18 или 19 лет.

Валерия, 6 лет:

— 29 лет. Мне ещё долго ждать…

Алиса, 7 лет:

— 23 года.

Маша, 4 года:

— Я не знаю, но пока пять не исполнится, точно не будет свадьбы.

Даша, 15 лет:

— Думаю, 22 года — в самый раз.

София, 6 лет:

— Я конечно не знаю, сколько, но думаю, что когда человек будет очень-очень большой.

— А очень-очень большой — это во сколько лет? В двадцать, в тридцать…

— Наверное, в четыреста.

Варвара, 7 лет:

— Нужно сначала вырасти, как родители, только я не знаю, сколько это лет.

Богдан, 8 лет:

— В тридцать уже можно.

Кира, 13 лет:

— В 25-30 лет вполне можно выходить замуж.

Что делать, если свидание прошло скучно? Дарина, 7 лет:

— Не знаю. Может, тогда нужно подарить что-нибудь родителям…

— Почему родителям?

— Тогда все обрадуются.

Валерия, 6 лет:

— Свидание — это когда гуляют вместе, а гулять не скучно. Ну или можно просто попозже выйти погулять, после обеда.

Алиса, 7 лет:

— Надо сразу уходить домой. Можно, конечно, потом ещё встретиться.

Маша, 4 года:

— Нужно сказать «пока» или «до свидания». А ещё можно пойти посмотреть, как танцуют дети, и будет хорошо.

Даша, 15 лет:

— Если человек понравился, но что-то пошло не так, то можно обсудить с ним, почему всё прошло так скучно, можно придумать, что делать в следующий раз. В любом случае, нужно дать ему второй шанс. Но если он тебе не понравился, то лучше сразу сказать «давай останемся друзьями» и не врать дальше.

София, 6 лет:

— Нужно тогда срочно встречаться с другими друзьями.

Варвара, 7 лет:

— Можно пойти домой и там устроить что-нибудь.

— Что?

— Хотя бы праздник.

Богдан, 8 лет:

— Если ей скучно, то нужно подарить цветы или серёжки, или колечко. Она улыбнётся и не будет грустить.

Кира, 13 лет:

— Если ты почувствовала, что это не твой человек, и он делает на свидании не то, что тебе нравится, то надо ему намекнуть, что не стоит продолжать. Зачем мучить друг друга?!

Когда можно начинать целоваться? Семён, 3,5 года:

— Прямо сейчас. Давай я тебя поцелую!

Андрей, 4,5 года:

— Когда свадьба пройдёт. И даже на свадьбе можно, но лучше, когда домой уходишь.

Дарина, 7 лет:

— В детском садике.

Валерия, 6 лет:

— Это не скоро, только когда вырастешь.

Алиса, 7 лет:

— Когда решишь жениться.

Маша, 4 года:

— 4 и 5 июня.

— Только в эти дни, в другие нельзя?

— Можно ещё 7-го, если очень хочется.

Даша, 15 лет:

— Думаю, на втором или третьем свидании.

София, 6 лет:

— Когда подпишут все бумаги для свадьбы и вас объявят мужем и женой, тогда говорят: целуйтесь. И все целуются.

Варвара, 7 лет:

— Целоваться нужно, когда идёшь спать, чтобы хороший сон приснился.

Богдан, 8 лет:

— Это только в 18+.

Кира, 13 лет:

— Когда пара захочет целоваться, то они сами поймут, что уже можно.

Как познакомились твои родители? Дарина, 7 лет:

— Они встретились. Папа сказал: «Пошли в кино». Мама согласилась, и они поженились.

Валерия, 6 лет:

— Мама увидела какой-то номер в телефоне и нажала, а там был папа. Так они и познакомились, а потом выросли и поженились.

Алиса, 7 лет:

— Мне этого не говорили.

Маша, 4 года:

— Как они познакомились, не знаю. Но я их узнала сразу, как увидела, хоть и совсем маленькая была.

Даша, 15 лет:

— Случайно. Мама знала его друга. Они были в клубе, вдруг пришёл мой будущий папа, и ему очень понравилось, как мама танцует. Они познакомились, начали общаться. Месяца три общались, а потом поженились.

София, 6 лет:

— Не знаю.

Варвара, 7 лет:

— Давным-давно моя мама жила с бабушкой Любой. Потом у бабушки Любы разбилось сердечко, и мама осталась одна. Потом она выросла. Однажды она шла по тропинке домой, к ней подошёл мужчина, взял её за руку и спросил: «У тебя есть семья?». Она сказала: «Нет. Моя мама умерла». И тогда он повёл её к себе домой. Оказалось, что это и был мой папа.

Богдан, 8 лет:

— В школе, наверное. Я не спрашивал.

Кира, 13 лет:

— Они познакомились на работе. Папа привозил какие-то вещи для той компании, где мама работала, а она их принимала. Они друг другу понравились, познакомились и потом поженились.

— Так они из разных городов, что ли?

— Нет, из разных фирм.

— А вы живёте в Выксе?

— В Москве. Сюда я на каникулы приезжаю.

Секрет счастливой семьи? Дарина, 7 лет:

— Секрет в том, чтобы семья всегда была вместе.

Валерия, 6 лет:

— Нужно, чтобы все люди в семье были счастливые. Так бывает, когда всем всё нравится. Вот идёшь по улице и тебе всё нравится, так и в семье.

Алиса, 7 лет:

— Любовь.

Маша, 4 года:

— Это когда все хорошо обращаются с другими. Счастье — это когда тебе кто-то дарит праздник или подарок.

Даша, 15 лет:

— Секрет — в понимании. Семья счастливая, когда папа не бьёт дочку или маму. Когда мама может выслушать дочку, если у неё проблемы. Папа может помочь в учёбе. Вообще нужна взаимовыручка в семье.

София, 6 лет:

— У нас счастливая семья, потому что все друг друга любят. И родители, и брат, и я их очень-очень сильно люблю, даже крёстную и бабушку, и всех остальных, кого знаю.

Варвара, 7 лет:

— Если ты будешь сильно любить родителей и помогать им, то будешь счастливым. И это на всех действует. Вот такой секрет счастливой семьи.

Богдан, 8 лет:

— Семья должна быть доброй и хорошей. Все должны помогать друг другу в сложных ситуациях.

Кира, 13 лет:

— Чтобы семья была счастливая, самое главное, чтобы мужчина и женщина любили друг друга и между ними было согласие. Тогда они и детей вырастят хорошими людьми, и будут помогать им развиваться. К этому должны стремиться всей семьёй.

Лучше быть одиноким или женатым? Дарина, 7 лет:

— Замужней быть лучше, потому что всю жизнь жить одной — скучно.

Валерия, 6 лет:

— Конечно замужем. Потому что тогда будет весело!

Алиса, 7 лет:

— Обязательно нужно быть с кем-то вместе, потому что тогда происходит любовь.

Маша, 4 года:

— Замужем быть лучше. Можно тогда за ручку везде ходить и гулять вместе.

Даша, 15 лет:

— Замужем лучше, потому что когда есть человек, на которого ты можешь положиться и доверить ему свои тайны, тогда жить приятнее.

София, 6 лет:

— Одной скучно.

Варвара, 7 лет:

— Если ты будешь жить без семьи, то ты ничего не успеешь сделать за день.

Богдан, 8 лет:

— Можно и одиноким, и женатым.

— Тебе всё равно, что ли?

— Ну ладно, женатым будет повеселее.

Кира, 13 лет:

— Это кому как. По мне лучше, если есть рядом человек, который поддержит в трудную минуту.

— А ты сама готова ему что-то давать?

— Если у него горе в семье — обязательно поддержу. Если смогу, то даже материально.

Что такое любовь? Андрей, 4,5 года:

— Любовь — это когда женишься на себе.

— А разве женятся на себе?

— Можно на себе, а можно и на любом другом, только обязательно на человеке.

— А разве не на девочке надо жениться?

— Можно на девочке, можно на мальчике, но на себе лучше. Я ведь себя знаю!

Алиса, 7 лет:

— Это когда люди очень долго живут вместе.

Богдан, 8 лет:

— Это когда ты влюбляешься, наступает счастье, и ты рассказываешь о своих чувствах.

Кира, 13 лет:

— Вот это сложный вопрос. Думаю, что любовь — это когда ты чувствуешь, что рядом с тобой твой человек и ты не хочешь его потерять. Часть его как бы сидит в тебе, и если ему плохо, то и тебе тоже плохо, а если ему хорошо, то и тебе хорошо, и вы вместе счастливы!

Источник: «Выксунский рабочий» Аавтор Лиля Фролова Фото автора и из семейных архивов героев статьи