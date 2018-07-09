Что стало с теми, кто сдал «Молодую гвардию»

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных Германией советских территориях действовало немало подпольных организаций, которые вели борьбу с фашистами. Одна из таких организаций работала в Краснодоне. В ее состав входили не опытные военные, а юноши и девушки, которым едва исполнилось 18 лет. Самому младшему участнику «Молодой гвардии» на тот момент было всего 14.

Чем занималась «Молодая гвардия»

Начало всему положил Сергей Тюленин. После того как город оккупировали немецкие войска в июле 1942 года он в одиночку начал собирать оружие для бойцов, расклеивать антифашистские листовки, помогая Красной армии противодействовать врагу. Немного позднее он собрал целый отряд, и уже 30 сентября 1942 года организация насчитывала более 50 человек во главе с начальником штаба — Иваном Земнуховым.

Членами комсомольской группы также стали — Олег Кошевой , Ульяна Громова, Иван Туркенич и другие.

Молодогвардейцы проводили диверсии в электромеханических мастерских города. В ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов на самых высоких зданиях в городе Краснодоне и прилегающих к нему посёлках.

В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, молодогвардейцы устроили поджог здания немецкой биржи труда (народ окрестил её «чёрной биржей»), где хранились списки людей (с адресами и заполненными рабочими карточками), предназначенных к угону на принудительные работы в нацистскую Германию, тем самым около двух тысяч юношей и девушек из Краснодонского района были спасены от насильственного вывоза.

Молодогвардейцы готовились также устроить вооружённое восстание в Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим частям Красной армии. Однако, незадолго до планируемого восстания организация была раскрыта.

1 января 1943 года арестованы трое молодогвардейцев: Евгений Мошков, Виктор Третьякевич и Иван Земнухов — фашисты попали в самое сердце организации.

В этот же день срочно собрались оставшиеся члены штаба и приняли решение: всем молодогвардейцам немедленно покинуть город, а руководителям не ночевать дома уже этой ночью. О решении штаба через связных известили всех подпольщиков. Один из них, состоявший в группе поселка Первомайка, — Геннадий Почепцов, узнав об арестах, струсил и написал заявление в полицию о существовании подпольной организации.

Расправа

Один из тюремщиков, судимый позже перебежчик Лукьянов, рассказывал: «В полиции стоял сплошной стон, так как в течение всего допроса арестованных били. Они теряли сознание, но их приводили в чувство и снова избивали. Мне самому порой было жутко смотреть на эти мучения». Их расстреляли в январе 1943 года. 57 молодогвардейцев. Никаких «чистосердечных признаний» от краснодонских школьников немцы так и не добились. Это, пожалуй, был самый сильный момент, ради которого и писался весь роман.

Виктор Третьякевич — «первый предатель»

Молодогвардейцев арестовали и направили в тюрьму, где их подвергли жестоким пыткам. С особой жестокостью отнеслись к Виктору Третьякевичу, комиссару организации. Его тело изуродовали до неузнаваемости. Отсюда и пошли слухи, что именно Третьякевич, не выдержав истязаний, выдал остальных ребят. Пытаясь все же установить личность предателя, следственные органы приняли эту версию. И только через несколько лет на основании рассекреченных документов предателя установили, им оказался совсем не Третьякевич. Тем не менее в то время обвинение с него не сняли. Это произойдет только через 16 лет, когда власти арестуют Василия Подтынного, который участвовал в пытках. На допросе он сознался, что Третьякевича действительно оклеветали. Несмотря на жесточайшие пытки, Третьякевич держался стойко и никого не выдал. Реабилитировали его только в 1960 году, наградив посмертно орденом.

Однако при этом ЦК ВЛКСМ принял очень странное закрытое постановление: «Историю „Молодой гвардии“ нет никакого смысла ворошить, переделывать в соответствии с некоторыми фактами, которые стали известны за последнее время. Считаем, что нецелесообразно ревизовать историю „Молодой гвардии“ при выступлении в печати, лекциях, докладах. Роман Фадеева издан в нашей стране на 22 языках и на 16 языках зарубежных стран… На истории молодогвардейцев воспитываются и будут воспитываться миллионы юношей и девушек. Исходя из этого, считаем, что не следует предавать огласке новые факты, противоречащие роману „Молодая гвардия“.

Кто же предатель?

В начале „нулевых“ Служба безопасности Украины по Луганской области рассекретила некоторые материалы по делу о „Молодой гвардии“. Как оказалось, ещё в 1943 году армейской контрразведкой СМЕРШ был задержан некий Михаил Кулешов . Когда город оккупировали фашисты, он предложил им свое сотрудничество и вскоре занял должность следователя полевой полиции. Именно Кулешов вёл расследование по делу „Молодой гвардии“. Судя по его показаниям, настоящей причиной провала подполья стало предательство молодогвардейца Георгия Почепцова. Когда пришло известие о том, что арестованы три молодогвардейца, то Почепцов — во всем признался отчиму, который тесно сотрудничал с немецкой администрацией. Тот убедил его явится с повинной в полицию. На первых допросах он подтвердил авторство заявителя и свою принадлежность к подпольной комсомольской организации, действующей в Краснодоне, назвал цели и задачи деятельности подполья, указал место хранения оружия и боеприпасов, спрятанных в гундоровской шахте N18.

Как показал Кулешов на допросе СМЕРШа 15 марта 1943 года: „Почепцов рассказал, что он действительно состоит членом подпольной комсомольской организации, существующей в Краснодоне и его окрестностях. Он назвал руководителей этой организации, вернее, городского штаба, а именно: Третьякевича, Лукашова, Земнухова, Сафонова, Кошевого. Руководителем общегородской организации Почепцов назвал Третьякевича. Сам он состоял в Первомайской организации, руководителем которой был Попов Анатолий , а до этого Главан“. На следующий день Почепцов был снова доставлен в полицию и допрошен. В этот же день ему были устроены очные ставки с Мошковым и Поповым, допросы которых сопровождались зверскими избиениями и жестокими пытками. Почепцов подтвердил свои предыдущие показания и назвал всех известных ему членов организации. С 5 по 11 января 1943 года по доносу и показаниям Почепцова было арестовано большинство молодогвардейцев Это показал арестованный в 1959 г. бывший заместитель начальника краснодонской полиции В. Подтынный,. Сам же предатель был выпущен на свободу и арестам не подвергался вплоть до освобождения Краснодона советскими войсками. Таким образом, тех сведений конспиративного характера, которыми располагал Почепцов и которые стали известны полиции, оказалось достаточно, чтобы ликвидировать комсомольско-молодежное подполье. Вот так была раскрыта организация, просуществовав менее полугода.

После освобождения Красной армией Краснодона, Почепцов, Громов (отчим Почепцова) и Кулешов были признаны изменниками Родины и по приговору военного трибунала СССР 19 сентября 1943 года расстреляны. Однако по неизвестной причине общественность узнала о настоящих предателях спустя много лет.

Не было никакого предательства?

В конце 1990-ых один из оставшихся в живых молодогвардейцев Василий Левашов в интервью одной из известных газет заявил, что немцы вышли на след „Молодой гвардии“ случайно — из-за плохой конспирации. Якобы никакого предательства не было. В конце декабря 1942 года молодогвардейцы обокрали грузовик с рождественскими подарками для немцев. Свидетелем этому стал 12-летний парнишка, который за молчание получил от членов организации пачку сигарет. С этими сигаретами паренек попался в руки полицаев и рассказал о ограблении машины.

1 января 1943 года арестованы трое молодогвардейцев-участников воровства рождественских подарков: Евгений Мошков, Виктор Третьякевич и Иван Земнухов. Сами того не зная, фашисты попали в самое сердце организации. на допросах ребята молчали, однако при обыске в доме Мошкова немцы случайно обнаружили список из 70 человек членов „Молодой гвардии“. Этот список и стал поводом для массовых арестов и пыток.

Надо признать, что „откровения“ Левашова до сих пор не нашли своего подтверждения.