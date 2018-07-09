Создательница школы Masters Полина Бондарева — о том, как понимать современное искусство, учебе в Сколково и отце Алексее Кудрине

Выпускница юрфака и Академии художеств Полина Бондарева основала школу Masters, где лекции по истории искусства, архитектуры, кино и арт-менеджменту читают Озерков, Чечот, Хорошилова, Малич, Ершов и Габриэль.

За три года вы прошли путь от никому не известных курсов до школы, где преподают только выдающиеся специалисты, проходят выставки и аукционы современного искусства, а с московским Мультимедиа Арт Музеем вы делаете совместный проект. Как так произошло?

Мы вовремя и правильно начали: оказалось, школа по истории искусств, где читают лекторы, лучшие из всех возможных, — как раз то, что было необходимо нашему городу. Слушатели сразу начали приходить — да так с нами и остались. От лекций по искусству классическому и современному мы перешли к кино, к музыке и теперь даже делаем выездные уроки на театральных и оперных фестивалях, от Перми до Байройта. Два года назад мы получили государственную образовательную лицензию — после годовых курсов мы выдаем диплом о дополнительном образовании.

Наше новейшее изобретение и предмет моей гордости — образовательная программа по арт-менеджменту, которая стартует в сентябре: тридцать спикеров, супернасыщенная программа. Очень своевременное нововведение, как я думаю, — индустрия искусства развивается, а специалистов не хватает. Кому-то может показаться, что быть куратором — это бегать по пушистым розовым облакам вслед за художниками-единорогами, но есть и практическая сторона дела: нужно уметь работать с материалами, документами, продвижением, идеями. Этому мы и научим.

Не слишком ли много кураторов сейчас приходится на душу одного петербургского художника?

На количество хороших художников в Петербурге, мне кажется, мы пожаловаться не можем, а вот выставляться им почти негде, так что в Петербурге никто не откажется от еще одного пространства, где показывают современное искусство.

На количество хороших художников в Петербурге мы пожаловаться не можем, а вот выставляться им почти негде

Действительно, где эти новоиспеченные специалисты будут применять свои навыки? Почему-то сомневаюсь, что в государственных музеях.

Да, неповоротливость государственных систем присутствует, но, мне кажется, все меняется. Например, ЦВЗ «Манеж» — хороший пример того, как госструктура смогла выстроить блестящий менеджмент, завоевать новую аудиторию и внедрить все обязательные для современной арт-институции слагаемые, от SMM до мерчандайзинга.

Ты сама продолжаешь учиться?

Конечно! Но не только в Masters — недавно почувствовала, что мне не хватает понимания, как строить свое дело дальше, и поехала в Сколково. Маркетинг, продажи, пиар, работа в команде, налоги, операционный менеджемент и так далее — всего десять модулей, которые очень помогли выстроить дальнейшую стратегию школы и, как ни странно, поспособствовали личностному росту. Представь — тридцать собственников больших бизнесов, крупных айтишников, владельцев заводов и пароходов, и все думают, что они очень умные. А тут из Петербурга приезжает девушка с какой-то маленькой школой по искусству. Это как самой кинуться на амбразуру — вот что такое учиться в такой группе. Сначала все было очень мило, а потом началось: нас постоянно проверяли публичными выступлениями, записывали на камеры, прессовали при всех, чтобы мы научились защищаться. А мне было интересно: как я смогу с этим справиться?

Такое у меня воспитание — я все время пыталась сэкономить. Так делать категорически нельзя

И как?

Справилась! Самой сложной была защита. Каждого попросили разработать новое направление в своем бизнесе. Я выбрала онлайн: представила аналитику по денежкам, по показателям, написала этапы развития, стратегирование, доходы, маржинальность. В комиссии сидели инквизиторы — меня пытали, были строги, но я защитилась.

Какие выводы ты сделала?

Расскажу о двух самых важных. Прежде я все делала малыми силами — действительно, у нас очень небольшая команда, всего пять человек. И — такое у меня воспитание — я все время пыталась сэкономить: тут сайт подешевле, здесь бумага потоньше. Так делать категорически нельзя. Более дешевый продукт мешает более качественной коммуникации — в результате ты больше теряешь, чем экономишь. Нужно делать юнит-анализ, понимать, на чем ты зарабатываешь, тратить соразмерно заработку — и обязательно вкладывать в качество. Я сделала выводы. Наняла еще специалистов. Теперь книжным магазином Masters занимается один человек, онлайн-журналом, единственным изданием в России, которое освещает только выставочные проекты, — другой. У нас в Петербурге любят экономить — и оттого часто ищут многозадачников. Это не всегда приводит к эффективности. Нехватка или отсутствие профессионалов приводят к застою, не стоит жалеть на них деньги. Также важно грамотно расставлять приоритеты. Раньше мы были в эйфории и соглашались вообще на все, что нам предлагали: «Да!», «Здорово!», «Давайте!», «Все красиво сделаем!» Сейчас мы вместо трех шагов сделаем один, а то и ни одного. Зато у нас есть больше времени и сил на важные для нас коллаборации — с Ассоциацией выпускников СПбГУ, с нашим соседом «Пассажем», который в этом году празднует 170-летний юбилей. Недавно мне предложили сделать франшизу Masters, и я задумалась, ведь, когда тебе предлагают деньги — сложно от них отказаться. Но потом я поняла, что это лишит меня свободы. И выбрала свободу.

Если глаза не горят, я говорю «Следующий!» — зачем терять время?

Иными словами, Сколково учит уважать себя и свой труд. Скажи, а как перевести работу команды с вертикального управления на горизонтальное, там учат?

Честно — я как раз ради этого туда и пошла! Я абсолютный управленец своего бизнеса, и прежде у нас все решалось только в ручном управлении. Конечно, это ошибка — думать, что без тебя не справятся, замыкать на себе все процессы и в итоге нести за все ответственность. Было время, я каждый пост в инстаграме проверяла — это уже нездорово как-то.

Нужно уметь замечать сильные стороны людей и их применять. Конечно, мне хочется видеть горящие глаза, и я стараюсь находить таких сотрудников. Если глаза не горят, я говорю «Следующий!» — зачем терять время? Я не вижу границы, а люди часто их себе сами выставляют. Бывает, придумаю что-нибудь, а мне говорят: «Как же так? Полина, мы не успеем!» А я уже все увидела! Мотивирую, пинаю — и все успеваем, разумеется. С другой стороны, раньше мне хотелось в команду таких же, как я, — это тоже неправильно. Я, например, прирожденный стартапер. По-настоящему отдыхаю, только когда придумываю, строю и прорабатываю планы. А писать тексты не люблю — и хорошо, что в команде есть люди, которые это просто обожают. Когда я задумала Masters, я поверила, что смогу сделать проект сама. И до сих пор себе за это благодарна. Были идеи делать с кем-то совместно. Но мне повезло, меня очень поддержал и замотивировал муж: «Ты сильная, тебе не нужны чужие советы и участие, просто делай». Родители, наоборот, были строги: «Ну, что ты опять придумала?» Мама увещевала: «Это же аренда, кошмар!» Папа вообще плохо понимал, чем я занимаюсь. Но это только стимулировало меня двигаться дальше и дальше. Когда ты даешь интервью, часто просишь не упоминать, что ты дочь Алексея Кудрина . Хотя этим фактом можно только гордиться.

Когда школа открылась, журналисты тут же начали использовать фамилию Кудрин применительно к моему проекту. Да, я восприняла это в штыки: Masters я сделала сама, без помощи отца, да и вообще без чьей-либо помощи. Сейчас я отношусь к этому спокойнее, разумеется.

Как тебя воспитывали? И какие навыки пригодились?

Я умею общаться с людьми. И умею видеть цель и четко к ней идти: это такое отцовское качество — принимать решения. Делаю это быстро, знаю, чего хочу, и совершенно не могу идти на компромиссы. Иногда это приводит к моральным перегораниям. Но сейчас я научилась быть гибче. Все люди не должны быть как я — сгорать на работе и умирать без выходных. Я и детей так воспитываю: никто ничего не должен. Хочешь — иди, не хочешь — не иди. Стараюсь слишком требовательно к ним не относиться — в моем детстве «Полюшка, ты молодец!» не было, скорее «Четыре? А почему не пять?»

Еще я умею уважать любую работу: мне несложно и кофе клиентам принести. Вчерашний студент может сказать: «Я этого делать не буду». А я и пыль вытру, если уборщица не уследила.

Что ты осознала благодаря своим детям?

Любите своих родителей! (Смеется.) И еще они научили меня пониманию!

Главный навык взрослого человека — не давать оценку, тем более негативную

Для творческих людей важно расширять сознание, выходить за пределы, искать новое.

Мне необходимо все время развиваться, иначе я чувствую, что засыпаю. В моей жизни было много истории искусств и кино. Сейчас ювелирное искусство, театры, и я уже предвкушаю курс лекций Виктора Мазина по психоанализу, который он согласился у нас вести осенью. Была йога, потом я плавала, затем бежала. И еще я очень люблю дизайн! После юрфака и до Академии художеств я получила второе высшее образование архитектора. Кстати, весь интерьер в Masters я сделала сама.

Как научиться понимать современное искусство?

Много смотреть. Не пытаться сразу оценить — хорошо или плохо. Воспринимать как опыт. Мою небольшую коллекцию искусства я составляю именно так: выбираю, что отзывается, а не обязательно имиджевые работы. Если есть время, хорошо бы почитать, поучиться. Не люблю крикунов, которые рассуждают об искусстве, не имея базы. Тогда и начинается это «я тоже так могу». Мне вообще кажется, что самый главный навык взрослого человека — не давать оценку, тем более негативную. Критический анализ — да, возможно, необоснованная критика — нет. Чем больше ты знаешь и смотришь, тем меньше ты даешь оценок и тем сильнее расширяется твой объем. Правда, есть нюанс — начав, сложно остановиться: натренировав восприятие, ты хочешь больше, сложнее, мощнее. Буду неоригинальна — в этом случае надо сделать перезагрузку: выезжаешь на природу и обнимаешься с деревьями.

МЕСТО СЪЕМКИ

Церковь иконы Божией Матери «Милующая»

Большой пр. В. О., 100 Церковь в византийском стиле в 1932 году была переоборудована для учебного отряда подводного плавания: под куполом установили водолазную башню и торпедный аппарат, в алтарной части разместили бассейн, а в подвале — отсек живучести.

Благодарим Церковь во имя иконы Божией Матери «Милующая» и лично отца-настоятеля Германа; 907 ОУЦ ВМФ и лично Дмитрия Габриэляна за помощь в организации съемки

текст: Яна Милорадовская фото: Cаша Cахарнаястиль: Эльмира Тулебаевавизаж: Маргарита Арт.прическа: Роман Габриелян (Park by Osipchuk) ассистент парикмахера: Гаянэ Оганесян (Park by Osipchuk)

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