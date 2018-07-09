Лена Бэй

Не знаем, читаешь ты наши тексты про девушек или сразу переходишь к просмотру фотографий. Если только второй вариант, то хорошо, а если оба — идеально! А девчонки у нас и вправду клевые. Такие, например, как Лена Бэй.