Пониженное либидо: как, почему и за какие грехи

Тема настолько животрепещущая, что мы регулярно получаем на почту стопочку вопросов, посвященных проблемам с либидо в различных вариациях. Например: «Почему в восемнадцать лет я мог всю ночь напролет зажигать со своей подругой, а как стукнуло двадцать, то три раза — это уже большая удача? Помогите!» BroDude, вместо того чтобы отвечать на каждый вопрос отдельно, мы решили написать для тебя текст, чтобы поднять настроение и помочь поднять мужское достоинство.

Проблема

Многие высоко оценивают свою сексуальную активность в момент взрыва гормонов, который имел место быть в 16-17 летнем возрасте. Но после всплеска всегда идёт спад, а потому пугаться того, что выносливости у тебя стало меньше, не стоит. В те годы ты работал «на допинге», а сейчас пришел к своему нормальному состоянию. Однако снижение интереса к сексу для здорового мужского организма вещь ненормальная (да и для женского тоже), так что не стоит радоваться, что у тебя освободилась куча времени на рисование собственных комиксов или занятие астрофизикой.

Если ты не хочешь секса или хочешь его гораздо меньше, чем раньше, то у тебя, скорее всего, проблема со здоровьем. Всё это перерастает в психическое расстройство, которое влияет не только на сексуальную жизнь, но и вообще на жизнь, как таковую. Наша уверенность чертовски зависима от секса и успехов в нём. Так уж мы устроены. Наш тестостерон представляет унылое зрелище, когда мы забываем о сексе, а ведь он важен, ведь нами правят гормоны.

Из-за таких неприятностей ты можешь серьёзно обрасти жирком, потерять волосы и даже сменить тембр голоса на более высокий. Всё это симптомы пониженного либидо, которые видны со стороны, и многие адски боятся сталкиваться с этой неконтролируемой гидрой, которая лишает нас сути мужественного. Никто не хочет быть лысым жирным мужичком с голосом, как у Майкла Джексона . Есть несколько вариантов, один краше другого: у тебя стрессы, у тебя гормональный дисбаланс, ты приболел, ты сидящий на колесах наркоман.

1. Стресс

Если мужчина признается в нервном перенапряжении, то он не слабак, а более умная особь. Правда в том, что психологические проблемы и нервное истощение серьёзно влияют на нашу сексуальную жизнь. Особо это заметно в момент, когда юноша из учебного заведения попадает на серьёзную работу, где на него кричат, срываются, где он реально работает и ничего не успевает. А первая работа всегда такая — одна напряжёнка. И вот приходишь ты домой, а тебе не только секса, тебе даже жить не хочется. Выжали, как губку.

Чаще всего именно психологические проблемы являются основными причинами пониженного либидо. Они могут появляться не только на работе, но и в отношениях между тобой и подругой, а может даже во внутреннем мире. Всё это откладывается в мозге. Для начала попробуй просто отдохнуть. Расслабься, мир может подождать, пока ты латаешь свою психику — она важнее. Разберись в том, что тебя беспокоит, может суть в мелочах, которые легко исправить, а может для решения требуется профессиональный психотерапевт. В любом случае психика — дело тонкое и важное, про неё забывать нельзя.

2. Болезненный ты наш Половая жизнь никогда не будет идеальной, если ты вечно ходишь с болячками. Особую роль играют болезни сосудов и сердца. Сахарный диабет и ожирение также влияют на сексуальную активность, что логично. Да и десятки других заболеваний, появление которых невозможно предугадать, но вполне можно предотвратить. Начни с питания, если есть проблемы. Всегда лучше пожертвовать жирными бургерами, а не сексом, ведь так? Здоровая пища, конечно же, не самая вкусная еда на планете, но порой и она необходима. Потом займись телом и духом, в чем помогут тебе наши фитнес-рекомендации и ближайший к твоему дому спортивный центр. Просто следи за собой, здоровье не купишь. Периодически ходи по поликлиникам, сдавай анализы. Всё это кажется бесполезной тратой времени, но дело это важное.

3. Наркота и бухло

А ещё сигареты, да и любое излишество. Ты должен знать, что когда маленькое удовольствие переходит в разряд необходимости, будь то героин или конфеты, то ты начинаешь терять контроль над ситуацией. Это чертовски заметно отражается на внутренних процессах твоего организма, отчего могут быть гормональные сбои и прочие мерзости. Сексуальное влечение, в итоге, оставляет желать лучшего. Возьми себя в руки и смой всё в унитаз сразу, как ты поймешь, что лишился контроля над собственной жизнью. Ограничь потребление алкоголя до минимума, избавься от пачек сигарет. Тогда увидишь, как всё встаёт на свои места, а ты снова испытываешь тягу к женщинам.

4. Порнушка

Недавно мы описывали хорошие черты такого явления, как порнография. Но есть у этой индустрии ряд минусов, как и у любой популярной вещи в нашем мире. Порнография может выработать психологическую зависимость, делая секс скучным и серым. Болезненная приверженность к визуальному изображению может выработать манию, которая будет негативно влиять на реальную сексуальную жизнь.

Тут, разумеется, есть два логичных шага, которые необходимо предпринять, чтобы восстановить душевное равновесие. В первую очередь, постарайся ограничить себе доступ к порносайтам. Прояви силу воли, порноман, будь мужиком! А дальше — вносим что-то новое в собственную сексуальную жизнь. Больше фантазии, чтобы спасти свою душу и поднять краник. Такие дела.