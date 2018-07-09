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#БолеемВместеСPlayboy: опубликуй фото в инстаграме и попади на сайт
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#БолеемВместеСPlayboy: опубликуй фото в инстаграме и попади на сайт 

PlayboyRussia.com 51 минуту назад
Фото: PlayboyRussia.com
Playboy напоминает о конкурсе #БолеемВместеСPlayboy, в рамках которого болельщицы выкладывают свои ослепительные снимки в инстаграм.
Условия конкурса просты: девушки публикуют в инстаграме свои супергорячие тематические фотографии с хэштегом #БолеемВместеСPlayboy (или #CheerTogetherWithPlayboy).
Фото Ангелины Ангельской, @a_angelskaya
Мы, в свою очередь, отбираем лучшие снимки и репостим их себе в аккаунт. Под конец ЧМ-2018 мы делаем из них подборку, которая будет опубликована на сайте PlayboyRussia.com!
Если ты парень: кинь ссылку всем своим подругам!
Если ты девушка: помни, фотографии должны поднимать футбольное настроение и радовать глаз!
Ты можешь выложить фото, где ты в обнимку с болельщиками на Никольской, из спортбара или на футбольном поле во дворе, да и много где еще (прояви фантазию!). Ты можешь быть в одежде или прикрывать себя какими-нибудь тематическими предметами.
Не упусти уникальную возможность попасть на сайт легендарного журнала!
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