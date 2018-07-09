#БолеемВместеСPlayboy: опубликуй фото в инстаграме и попади на сайт

Playboy напоминает о конкурсе #БолеемВместеСPlayboy, в рамках которого болельщицы выкладывают свои ослепительные снимки в инстаграм.

Условия конкурса просты: девушки публикуют в инстаграме свои супергорячие тематические фотографии с хэштегом #БолеемВместеСPlayboy (или #CheerTogetherWithPlayboy).

Фото Ангелины Ангельской, @a_angelskaya

Мы, в свою очередь, отбираем лучшие снимки и репостим их себе в аккаунт. Под конец ЧМ-2018 мы делаем из них подборку, которая будет опубликована на сайте PlayboyRussia.com!

Если ты парень: кинь ссылку всем своим подругам!

Если ты девушка: помни, фотографии должны поднимать футбольное настроение и радовать глаз!

Ты можешь выложить фото, где ты в обнимку с болельщиками на Никольской, из спортбара или на футбольном поле во дворе, да и много где еще (прояви фантазию!). Ты можешь быть в одежде или прикрывать себя какими-нибудь тематическими предметами.

Не упусти уникальную возможность попасть на сайт легендарного журнала!