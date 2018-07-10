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Многоэтажный торт и рассекреченное «царское» имя: третьему сыну Кожевниковой исполнился год
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Многоэтажный торт и рассекреченное «царское» имя: третьему сыну Кожевниковой исполнился год 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
На днях младшему сыну актрисы Марии Кожевниковой исполнился год.
Актриса Мария Кожевникова отпраздновала первый день рождения своего третьего сына. В нескольких трогательных постах в Instagram она показала ранее неизвестные фото с крохой, а также поделилась деталями праздника, который устроила в честь именин малыша для всей семьи.
— с любовью рассказывает Мария о сыне. Поделилась она в праздничном посте и грустным опытом.
— пообещала сыну Мария. Ко дню рождения красавица заказала для всей большой семьи сладости, среди которых — многоэтажный торт с именем «Василий» и изображением мальчика в крестильном наряде. Ранее она скрывала фото и имя малыша, но решила, что его первый день рождения — самое время, чтобы приоткрыть завесу тайны!
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Фото:Instagram
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