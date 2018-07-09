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5 секретных шагов во время свидания, после которого он точно позвонит
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5 секретных шагов во время свидания, после которого он точно позвонит 

Лиза 25 минут назад
Фото: Лиза
Вот, наконец, вы договорились встретиться, и ты начинаешь мысленно перебирать свой гардероб. Не надо выдумывать сложных комбинаций. Наряд должен быть максимально прост, без излишеств и роскоши. Лучше выбрать однотонное приталенное платье или базовый топ в комлекте с «летящей» юбкой. Ты подчеркнешь свою женственность, и при этом не дашь ему повода подумать, что ты тщательно готовилась к вашей первой встрече.
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2Встреча
Мужчина — охотник. Ему важно, чтобы инициатива исходила от него. Но в случае общения дело обстоит куда сложнее. Большинство представителей сильной половины человечества не слишком разговорчивы. Поэтому не бойся рассказывать о себе, но не допускай монолога. Говори о своих увлечениях, планах, путешествиях. Тема табу — подробности прошлых отношений. Если чувствуешь, что говоришь гораздо больше, чем он, не бойся задавать вопросов.
3На свидании
Девушка хитра и коварна по природе. Делать намеки — наше всё. Этим нужно пользоваться. Дай повод своему партнеру задуматься о следующей встрече. Расскажи ему, куда тебе хочется сходить: концерт или выставка. Не премини возможностью оставить ему свои контактные данные. Например, перешли ему статью об интересующем мероприятии, попросив его страничку в социальной сети. Теперь он знает как связаться с тобой, и обязательно это сделает, ведь у вас уже есть «совместные планы». Точкой соприкосновения может стать тема, которая волнует вас обоих: будь то одинаковые воспоминания из детства или фильм который вы оба смотрели недавно. Воспользуйся своей природной интуицией, чтобы понять, что и в какой момент сказать, чтобы его «зацепить».
Кадр из фильма «500 дней лета»
4Прощание
Не затягивай первую встречу, даже если он не торопится прощаться. Не «тяни» и не жди первого поцелуя. Скажи, что ты прекрасно провела время и невзначай упомяни то, что его уже зацепило в вашем разговоре. После этого улыбки будет вполне достаточно для того, чтобы достойно закончить вечер.
Кадр из фильма «Дневник памяти»
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5После свидания
Обычно, девушки томятся несколько дней в ожидании звонка от партнера. Мы предлагаем поступить иначе. Спустя несколько часов после свидания, напиши ему первая: пришли фото или видео, напоминающее о вашей встрече. Будь уверена, он поразится твоей смелости и точно позвонит.
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
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