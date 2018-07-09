Ещё
Муса — Игнашевичу: ты фантастический лидер, у тебя была прекрасная карьера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муса — Игнашевичу: ты фантастический лидер, у тебя была прекрасная карьера 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса обратился к защитнику Сергею Игнашевичу, который накануне объявил о завершении футбольной карьеры. Напомним, российский игрок завершил карьеру игрока после поражения сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией (2:2, 3:4). «Сергей, какой же ты фантастический лидер. У тебя была прекрасная карьера, о которой другой футболист мог бы только мечтать. Ты был отличным товарищем по команде для меня в ЦСКА, мне нравилось проводить время с тобой. Наслаждайся следующим этапом своей жизни, мой друг», — написал Муса на странице в «Инстаграме».
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Чемпионат.com: последние новости
Фёдор Смолов о футболе. Сборная Россия на Чемпионате мира 2018 Уткин: идти ли Головину в гранд? Если тебя снимает Д. Альба, о загаре не думаешь Панченко — Игнашевичу: уверен, что на тренерском поприще у тебя всё получится
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как благодарят в тюрьме200
Самые дикие секс-традиции22
Сколько пророчеств Серафима Саровского сбылось57
За что советского летчика наградили Гитлер и Сталин1
Панин показал фото Цоя в голой компании25
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
05:32
Занятные тайны аэропортов
Места
14:23
Исполинские объекты, которые построил человек
Безумный мир
10:16
Как делают туалетную бумагу и крабовые палочки
Вещи
11:06
Что на самом деле нарисовано на долларах
Истории
11:29
Цветы, которые танцуют и убивают
Безумный мир
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение