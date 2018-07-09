Муса — Игнашевичу: ты фантастический лидер, у тебя была прекрасная карьера

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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