Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса обратился к защитнику Сергею Игнашевичу, который накануне объявил о завершении футбольной карьеры. Напомним, российский игрок завершил карьеру игрока после поражения сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией (2:2, 3:4). «Сергей, какой же ты фантастический лидер. У тебя была прекрасная карьера, о которой другой футболист мог бы только мечтать. Ты был отличным товарищем по команде для меня в ЦСКА, мне нравилось проводить время с тобой. Наслаждайся следующим этапом своей жизни, мой друг», — написал Муса на странице в «Инстаграме».
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.