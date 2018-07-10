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Джастин Бибер публично признался в чувствах к Хейли Болдуин
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Джастин Бибер публично признался в чувствах к Хейли Болдуин 

Журнал ОК! 2 часа назад
Вчера Инстаграм взорвала новость о том, что Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин. Поводом для разговоров послужило помолвочное кольцо, которое появилось на «том самом» пальце модели. Наконец, певец вышел на связь с поклонниками и подтвердил слухи. В Инстаграм Джастин опубликовал фото с Хейли и посвятил ей трогательное признание в любви.
Я хотел немного подождать, но новости так быстро распространились. Все просто и ясно, Хейли, я люблю все, что связано с тобой! Я стремлюсь провести с тобой всю жизнь, узнавая каждую частичку тебя и любя тебя так трепетно и нежно. Мое сердце принадлежит только тебе. Ты любовь всей моей жизни, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Ты помогаешь мне стать лучше и дополняешь меня, — написал Бибер.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Артист также добавил, что хочет стать примером для своих младших брата и сестры, построив крепкий и здоровый брак.
Напомним, что слухи о романе звезд появились после их совместного отдыха в Майями. Влюбленных запечатлели когда они были наедине. Сначала Хейли помогала Джастину вытираться после душа, а затем пара поспешила перекусить. На фотографиях видно, что звезды с особой нежностью и теплотой относятся к друг другу. После артиста и модель застукали за поцелуями в Нью-Йорке.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
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