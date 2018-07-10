Джастин Бибер публично признался в чувствах к Хейли Болдуин

Вчера Инстаграм взорвала новость о том, что Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин . Поводом для разговоров послужило помолвочное кольцо, которое появилось на «том самом» пальце модели. Наконец, певец вышел на связь с поклонниками и подтвердил слухи. В Инстаграм Джастин опубликовал фото с Хейли и посвятил ей трогательное признание в любви.

Я хотел немного подождать, но новости так быстро распространились. Все просто и ясно, Хейли, я люблю все, что связано с тобой! Я стремлюсь провести с тобой всю жизнь, узнавая каждую частичку тебя и любя тебя так трепетно и нежно. Мое сердце принадлежит только тебе. Ты любовь всей моей жизни, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Ты помогаешь мне стать лучше и дополняешь меня, — написал Бибер.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Артист также добавил, что хочет стать примером для своих младших брата и сестры, построив крепкий и здоровый брак.

Напомним, что слухи о романе звезд появились после их совместного отдыха в Майями. Влюбленных запечатлели когда они были наедине. Сначала Хейли помогала Джастину вытираться после душа, а затем пара поспешила перекусить. На фотографиях видно, что звезды с особой нежностью и теплотой относятся к друг другу. После артиста и модель застукали за поцелуями в Нью-Йорке.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин