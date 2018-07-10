Елизавета Боярская: «Не хочу, чтобы все знали, какая я на самом деле и чем живу»

Директор отдела моды Cosmopolitan Елена Дудина отправилась в двухдневное путешествие в Барселону вместе с прекрасной актрисой Елизаветой Боярской , где они, вместо того чтобы валяться на пляже и гулять по мощеным улочкам, делали интервью и фотосессию. Но это того стоило!

Елизавете Боярской уже давно не надо ничего доказывать — у нее внушительный послужной список ролей в кино и театре. К 32 годам она побывала и Офелией, и леди Макбет, и Анной Карениной . Елизавета завоевала место в актерском цеху, не прикрываясь известной фамилией. И продолжает упорно трудиться. Скоро мы увидим ее в сериале «Ворона» на НТВ и, конечно, в спектаклях в Малом драматическом театре.

Говорят, ты не был в отпуске, если не опубликовал в Инстаграме фото. А у тебя какие отношения с социальными сетями?

Есть и другая точка зрения: показывая жизнь, ты становишься ближе к народу.

Несколькo раз у меня возникали порывы вести Инстаграм как дневник, говорить всё, что думаю, без оглядки на других людей. Но, к счастью, ума хватило одернуть себя, ведь всем в общем-то глубоко безразлично, кто что думает, поэтому я делюсь сокровенными мыслями только с близкими и друзьями. И не хочу, чтобы все знали, какая я на самом деле и чем живу. Артисты и так предельно открываются зрителю на сцене и в кино, поэтому какую-то часть себя хочется оставить неприкосновенной…

«Об артисте не должны знать всё, иначе он станет неинтересен»

Недавно ты стала посланницей ювелирного дома Tous. Тебе поступает много предложений, почему это ты приняла?

Действительно, какие только компании ко мне не обращались — фармацевтические товары, бытовую химию предлагали представлять. (Смеется.) Я ведь актриса — бренд должен соответствовать моему имиджу, и с Tous как-то всё сошлось. Мне нравится, что это не массовое производство, поставленное на поток, а семейное дело. И цены у них демократичные. Вот недавно купила кольцо за 50 евро, а выглядит оно на все 200. Каждое украшение сделано с фантазией, за каждым есть какая-то идея. Я влюбилась в них! А это идеально, когда тебе нравится продукция, которую ты рекламируешь, а не носишь ее просто из вежливости.

Я заметила, что в последнее время ты реже, чем раньше, появляешься на экране.

Так и есть. Я больше не хочу браться за всё подряд. И сейчас осознанно делаю выбор в пользу театра. Там всё серьезнее и содержательнее. Да и по-настоящему интересные предложения возникают не так часто. И, конечно, съемки отнимают много времени, а мне важно проводить его с семьей.

В прессе постоянно ходят слухи, что вы с Максимом Матвеевым разводитесь…

Журналистам скучно живется, надо о чем-то писать, вот они и придумывают. Меня это не задевает. Считаю, что подобным образом они только компрометируют свою профессию.

Как вам с мужем удается сохранять отношения?

Всё достаточно просто: если есть искренние и серьезные чувства, то нет никаких преград. Порой влюбленные живут в разных странах! Любовь не измеряется расстоянием. Неважно, сколько между вами миль или верст, она, как магнит, связывает, и вам не нужно ничего пытаться удержать. Глубокие чувства так просто не пропадают.

Неужели ты не мечтаешь осесть в одном городе?

Хорошо бы, конечно. Но это значило бы бросить любимый Малый драматический театр в Санкт-Петербурге. Вот этого я точно не хочу делать! Быть его актрисой — большое счастье и честь. Ради такого можно и потерпеть.

А твой дом где?

Там, где семья, а она в Москве. Но получается, что я часто живу в дороге. Так к этому привыкла, что мне уже удобно в машине, поезде, самолете… Я стараюсь проводить время с пользой — роль учу, читаю книгу или сплю.

«Со временем учишься понимать, как мало тебе нужно»

Когда так часто путешествуешь, наверное, уже иначе воспринимаешь поездки. На дорожку присаживаешься?

Да. (Смеется.) Но я не суеверный человек. Со временем учишься понимать, как мало тебе нужно. Вещи захламляют не только внешнее пространство, но и внутреннее. Я за аскетичность! Если чем-то долго не пользуюсь, избавляюсь от этого. Стараюсь покупать лишь необходимое. Да и профессия у меня такая — придешь, тебя оденут, накрасят.

Каким видишь свое будущее?

Хочу больше времени посвящать семье и себе. А еще чувствую потребность в новых знаниях, практики было много, теперь хочется теории, поэтому, возможно, решусь на новый образовательный виток. Но это планы и мечты, а жизнь всегда вносит коррективы.