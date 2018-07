Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову: о муже, детях и старости

В следующем году Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Несмотря на то что день рождения певицы только в апреле, ведущие российские телеканалы уже сейчас бьются за право снять документальный фильм о Примадонне и получить рассказ о ее жизни из первых уст. Пока телевизионщики готовятся к юбилею звезды, сама она дала откровенное интервью — первое за десять лет. Эту честь Алла Борисовна оказала актеру и начинающему блогеру Олегу Меньшикову , который с недавних пор ведет свой влог на YouTube. «КВ» посмотрел это видеоинтервью и выбрал самые яркие цитаты.

Про детство

С детства я была так закомплексована и застенчива — типичный интроверт. Общение давалось мне с большим трудом. То, что у меня было прозвище «дикарка», я уже говорила. Мне некогда, честно говоря, было общаться. Меня все время заставляли учиться, учиться, учиться. Один месяц в году разрешали отдыхать. А я не знала как. И для того чтобы преодолеть себя, я шла в компанию ребят и внушала себе: «Ты главная, ты крутая».

Про инаугурацию Путина

Вот я была на инаугурации президента. Идет Владимир Владимирович по этой красной дорожке, и телефоны все его снимают. Я подумала, что хорошо бы эти телефоны запретить, как-то несолидно. С другой стороны, людям же хотелось это событие запечатлеть. А в башке нельзя запечатлеть? А в сердце? В душе?

Про профессию

Есть два типа артистов. Те, которые несут себя, чтобы показать себя великолепным, красиво одетым, с прекрасными голосами. Чтобы их любили. А есть другая категория артистов, которые идут на сцену, чтобы любить людей, которые делают тебя счастливой. И считают за честь просто выйти и выступить перед ними. Поклониться им до земли.

Про имя Алла

Меня назвали в честь двух Алл: мама — в честь Аллы Константиновны Тарасовой , а папа — в честь Аллы Ларионовой . Обе актрисы. Я с самого начала и была драматической актрисой, петь я не собиралась. Я даже певицей себя никогда не называла, это знают все. Женщина, которая поет. И ей простительно, она же не певица.

Про детей

Своих детей мы не наказываем. Стараемся им объяснять что-то. В Японии говорят, что до пяти лет вообще ничего нельзя — смотрите и наблюдайте. А я и без Японии это знала. Чтобы что-то ребенку дать, надо понять, что он хочет вообще. Эти пять лет ты присматриваешься к ним. Вот все говорят про Лизу, что она такая артистичная… Я бы ее в жизни не выставляла, но Макс все время выставляет. И вот я знаю, что ей надо. Она или Брижит Бардо, или математик — любит математику и такая организованная, или что-то творческое.

Показ мод. Часть 2 Покатаемся на яхте 💃🕺🏻❗️Полная версия показа под шапкой профиля за значком в виде 📺 ‼️ #гарригалкин #елизаветагалкина #клавдияземцова

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jul 6, 2018 at 8:21am PDT Танцевальная импровизация от Лизы! 💃😎😍 #елизаветагалкина

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on May 24, 2018 at 3:33am PDT Вчера сказку рассказываю ей, она просит: «Расскажи про Лизу». Ну я рассказываю, что жила-была девочка Лиза, была у нее мама хорошая, папа хороший, братик хороший. Рассказываю, как она в школу пошла, как ее там мальчишки за косички дергали, а она такая мудрая, сначала терпела это все, потом повернулась и сказала: «Я что, тебе очень нравлюсь?» Учу ее как бы во сне. Потом она вышла замуж за красивого молодого чудесного рукастого работящего человека, у них была замечательная семья. Свадьба была не роскошная и красивая, гости принесли подарки… А Лиза вдруг вскакивает: «А швейную машинку подарили?»

Алла Пугачева с семьей

Про дом-замок

Дом выстроен в стиле замка, но если зайти внутрь, он не такой уж большой. Этот дом настолько хорош, функционален. Для Лизы, для Гарика, для Кристины, для Клавы — по комнате. Для меня, для мужа — потому что я всегда в разных спальнях сплю всю жизнь. Гостевая для Дени. Вот и все. Ну, внизу у меня еще маленькая сцена-студия. Но когда Макс начал делать этот Диснейленд, я была против. Гаргульи у входа — я их даже боялась. А Макс говорил: «Они нас охраняют». Он такой старичок, заблудившийся в детстве. Вот он мечтал такой замок сделать и сделал. У гаргулий, кстати, есть имена: Гарри, Гуля, Корноуэлл и Тибальд. А ограду вокруг замка Макс сделал со знаменами, спрашивает: «Нравится тебе?» А я говорю: «Как будто здесь генерала похоронили». Несмотря на расхождение вкусов, мне все это безумно нравится.

Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Про голос

Когда я ушла со сцены, скоро уже десять лет как, я вдруг решила себя послушать. Ну, гениально… Я была поражена, как голос, о котором я вообще не думала, был струной моей души. Я не думала, как мне петь, я думала о том, о чем я пою. А голос сам все выкладывал. И это действительно трогало, я даже рыдала на одной песне. Но, наверное, жалею, что такого голоса уже нет.

Про финансы

Муж меня отпускает на заработки, что-то где-то заработать. Я не привыкла к такой жизни — быть на содержании мужа. Это ужасно. Это не мое совершенно.

Лучшее исполнение песни «Не отрекаются любя»

Как снимала стресс

В каждом возрасте по-разному. Когда-то алкоголь, а как же? Чтобы мы не пили после концерта, если завтра выходной? Ой, как это было вкусно!

Про семейную жизнь

Я сейчас живу такой жизнью, которую вообще не знала. Как это быть замужем. Потому что один был директор, другой тоже там… Ну Филя — это другое, Филя это Филя, так надо было. А сейчас я даже не знаю, как это определить. Маленькие дети, муж не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый. Как же мне повезло наконец! Я один раз его только спросила: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Если бы вы видели эти глаза: «Ты сумасшедшая? Конечно, не бойся ничего». И все.

О старости

Вот тут пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. А я-то выросла «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И вот эта вот тетенька 70 лет, выросшая на таких правилах, читает: «Старуха, такая-рассякая. Смотрите, какая она без краски, без всего».

«Инстаграм» — это так интересно, поиграть можно, когда скучно. И так мне надоело, что пишут «она же старая». Да, я старая и ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею, уже ложишься и думаешь, проснешься ли… Да плевать я хотела на комментарии. Главное — другое: желание жить сегодняшним мгновением. Каждый день, каждая минута, каждое мгновение… Это время, когда ты начинаешь думать не годами, а днями.

Алла Пугачева с дочерью Кристиной