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Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову: о муже, детях и старости
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Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову: о муже, детях и старости 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Алла Пугачева
В следующем году Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Несмотря на то что день рождения певицы только в апреле, ведущие российские телеканалы уже сейчас бьются за право снять документальный фильм о Примадонне и получить рассказ о ее жизни из первых уст. Пока телевизионщики готовятся к юбилею звезды, сама она дала откровенное интервью — первое за десять лет. Эту честь Алла Борисовна оказала актеру и начинающему блогеру Олегу Меньшикову, который с недавних пор ведет свой влог на YouTube. «КВ» посмотрел это видеоинтервью и выбрал самые яркие цитаты.
Про детство
С детства я была так закомплексована и застенчива — типичный интроверт. Общение давалось мне с большим трудом. То, что у меня было прозвище «дикарка», я уже говорила. Мне некогда, честно говоря, было общаться. Меня все время заставляли учиться, учиться, учиться. Один месяц в году разрешали отдыхать. А я не знала как. И для того чтобы преодолеть себя, я шла в компанию ребят и внушала себе: «Ты главная, ты крутая».
Про инаугурацию Путина
Вот я была на инаугурации президента. Идет Владимир Владимирович по этой красной дорожке, и телефоны все его снимают. Я подумала, что хорошо бы эти телефоны запретить, как-то несолидно. С другой стороны, людям же хотелось это событие запечатлеть. А в башке нельзя запечатлеть? А в сердце? В душе?
Про профессию
Есть два типа артистов. Те, которые несут себя, чтобы показать себя великолепным, красиво одетым, с прекрасными голосами. Чтобы их любили. А есть другая категория артистов, которые идут на сцену, чтобы любить людей, которые делают тебя счастливой. И считают за честь просто выйти и выступить перед ними. Поклониться им до земли.
Про имя Алла
Меня назвали в честь двух Алл: мама — в честь Аллы Константиновны Тарасовой, а папа — в честь Аллы Ларионовой. Обе актрисы. Я с самого начала и была драматической актрисой, петь я не собиралась. Я даже певицей себя никогда не называла, это знают все. Женщина, которая поет. И ей простительно, она же не певица.
Про детей
Своих детей мы не наказываем. Стараемся им объяснять что-то. В Японии говорят, что до пяти лет вообще ничего нельзя — смотрите и наблюдайте. А я и без Японии это знала. Чтобы что-то ребенку дать, надо понять, что он хочет вообще. Эти пять лет ты присматриваешься к ним. Вот все говорят про Лизу, что она такая артистичная… Я бы ее в жизни не выставляла, но Макс все время выставляет. И вот я знаю, что ей надо. Она или Брижит Бардо, или математик — любит математику и такая организованная, или что-то творческое.
Показ мод. Часть 2 Покатаемся на яхте 💃🕺🏻❗️Полная версия показа под шапкой профиля за значком в виде 📺 ‼️ #гарригалкин #елизаветагалкина #клавдияземцова
A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jul 6, 2018 at 8:21am PDT  Танцевальная импровизация от Лизы! 💃😎😍 #елизаветагалкина
A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on May 24, 2018 at 3:33am PDT  Вчера сказку рассказываю ей, она просит: «Расскажи про Лизу». Ну я рассказываю, что жила-была девочка Лиза, была у нее мама хорошая, папа хороший, братик хороший. Рассказываю, как она в школу пошла, как ее там мальчишки за косички дергали, а она такая мудрая, сначала терпела это все, потом повернулась и сказала: «Я что, тебе очень нравлюсь?» Учу ее как бы во сне. Потом она вышла замуж за красивого молодого чудесного рукастого работящего человека, у них была замечательная семья. Свадьба была не роскошная и красивая, гости принесли подарки… А Лиза вдруг вскакивает: «А швейную машинку подарили?»
Алла Пугачева с семьей
Про дом-замок
Дом выстроен в стиле замка, но если зайти внутрь, он не такой уж большой. Этот дом настолько хорош, функционален. Для Лизы, для Гарика, для Кристины, для Клавы — по комнате. Для меня, для мужа — потому что я всегда в разных спальнях сплю всю жизнь. Гостевая для Дени. Вот и все. Ну, внизу у меня еще маленькая сцена-студия. Но когда Макс начал делать этот Диснейленд, я была против. Гаргульи у входа — я их даже боялась. А Макс говорил: «Они нас охраняют». Он такой старичок, заблудившийся в детстве. Вот он мечтал такой замок сделать и сделал. У гаргулий, кстати, есть имена: Гарри, Гуля, Корноуэлл и Тибальд. А ограду вокруг замка Макс сделал со знаменами, спрашивает: «Нравится тебе?» А я говорю: «Как будто здесь генерала похоронили». Несмотря на расхождение вкусов, мне все это безумно нравится.
Дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Про голос
Когда я ушла со сцены, скоро уже десять лет как, я вдруг решила себя послушать. Ну, гениально… Я была поражена, как голос, о котором я вообще не думала, был струной моей души. Я не думала, как мне петь, я думала о том, о чем я пою. А голос сам все выкладывал. И это действительно трогало, я даже рыдала на одной песне. Но, наверное, жалею, что такого голоса уже нет.
Про финансы
Муж меня отпускает на заработки, что-то где-то заработать. Я не привыкла к такой жизни — быть на содержании мужа. Это ужасно. Это не мое совершенно.
Лучшее исполнение песни «Не отрекаются любя»
Дима Билан.
Как снимала стресс
В каждом возрасте по-разному. Когда-то алкоголь, а как же? Чтобы мы не пили после концерта, если завтра выходной? Ой, как это было вкусно!
Про семейную жизнь
Я сейчас живу такой жизнью, которую вообще не знала. Как это быть замужем. Потому что один был директор, другой тоже там… Ну Филя — это другое, Филя это Филя, так надо было. А сейчас я даже не знаю, как это определить. Маленькие дети, муж не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый. Как же мне повезло наконец! Я один раз его только спросила: «Я могу спокойно стареть с тобой?» Если бы вы видели эти глаза: «Ты сумасшедшая? Конечно, не бойся ничего». И все.
О старости
Вот тут пошла тенденция обвинять меня в старости, как будто люди сами не будут стареть. А я-то выросла «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И вот эта вот тетенька 70 лет, выросшая на таких правилах, читает: «Старуха, такая-рассякая. Смотрите, какая она без краски, без всего».
«Инстаграм» — это так интересно, поиграть можно, когда скучно. И так мне надоело, что пишут «она же старая». Да, я старая и ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею, уже ложишься и думаешь, проснешься ли… Да плевать я хотела на комментарии. Главное — другое: желание жить сегодняшним мгновением. Каждый день, каждая минута, каждое мгновение… Это время, когда ты начинаешь думать не годами, а днями.
Алла Пугачева с дочерью Кристиной
Карельские вести: последние новости
Она ужаснулась, что этот подросток обращался с ней как с куском мяса. Но никогда не ожидала такого ответа от его мамы! Утренняя зарядка от Синди Кроуфорд Она случайно нашла девушку своего бывшего мужа на facebook. То, что она написала дальше, душераздирающе!
Комментарии
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