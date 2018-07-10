7 способов справиться с ненавистью к работе

Для многих лето — время карьерного кризиса. Ты вспоминаешь, что давно не была в отпуске, пытаешься игнорировать шквал фотографий с отдыха в новостной ленте и скучаешь по временам, когда лето официально было для тебя периодом безделья. Я собрала несколько советов, которые помогут тебе пережить «синдром каникул» и побороть приступы отвращения к работе. Хотя в отпуск лучше все-таки сходи.

1. Будь реалистична в своих ожиданиях

«Я должна любить свою работу, но это не так» — если тебя часто посещает эта мысль, возможно, у тебя идеализированные представления о том, какой должна быть работа. Иногда любовь к делу убивает плохая организация процесса, неприятные коллеги, недопонимание с руководством. Главное, что ты должна сделать: получить четкие представления о своей компании, о том, что ты можешь от нее ожидать, а чего никогда не получишь. Вместо того, чтобы думать, как должно быть, сконцентрируйся на том, как все есть на самом деле.

2. Найди выгоду в своем положении

В период отпусков или нехватки сотрудников на тебя могут возложить дополнительные обязанности. Из ситуации, когда «горишь» на работе и кажется, что все держится на тебе, тоже можно извлечь пользу. Сейчас у тебя наверняка больше рычагов, чтобы поговорить с начальством о повышении зарплаты или новой должности. Если работа становится слишком большим стрессом, ты не должна мириться с этим. Попытайся урегулировать ситуацию и сказать руководству, что не выдерживаешь.

3. Планируй неделю и расставляй приоритеты

Первое время на новой работе или должности сложно понять, в чем проблема — в слишком высокой нагрузке или в том, что ты не можешь справиться с ней. Ты чувствуешь себя подавленной и винишь в неудачах. Попробуй поменять подход к организации рабочего процесса. Расставляй приоритеты на неделю или на каждый рабочий день. Не старайся успеть все и всегда начинай с главного. Потрать 15 минут в начале или в конце дня, чтобы составить план, и увидишь, помогает ли это лучше управлять своими задачами.

4. Сомневаешься в себе — посоветуйся с коллегой

Еще один способ объективно оценить свою работу — поговорить с кем-то, кто ее знает. Лучше, если это будет коллега, а не начальник, который по долгу службы должен быть требовательным. Мнение со стороны поможет понять, действительно ли ты не подходишь для этой должности или слишком критично относишься к себе.

5. Не вкладывай в работу слишком много эмоций

Слишком сильная эмоциональная вовлеченность в работу держит тебя в постоянном стрессе. Негативные переживания сложно отключить на выходные или оставить на офисном столе в конце дня, поэтому чаще вспоминай, что за беспокойство тебе не платят. Спроси себя — будет ли это важно для компании или для тебя через полгода-год? Скорее всего, ответ будет отрицательным, а значит, ты зря тратишь нервы.

6. Ищи плюсы

В плохие моменты постарайся сосредоточиться на том, что дает тебе эта работа. Может быть, это хорошая зарплата или удобный график, возможность учиться новому или приятный коллектив. Это напомнит, для чего ты здесь находишься и почему когда-то выбрала эту компанию.

7. Уходи, если работа кажется невыносимой

Ты не должна оставаться на работе, которая делает тебя несчастной. Мы часто забываем об этой простой мысли. Да, смена места — это стресс, но в перспективе ты получишь дело, которое полюбишь. Решение об увольнении не должно быть импульсивным. Оцени все риски и проанализируй свое положение: может, дело не в том, что компания стала хуже, просто ты переросла эту работу? Мысль о том, что крепостное право давно отменили, и ты сама выбираешь, чем заниматься, помогает по-другому воспринимать все, что с тобой происходит. Возможно, ты поймешь, что все-таки любишь свою работу и тебе просто нужен отпуск.