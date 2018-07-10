6 практических советов, как монетизировать свой талант

Наверное, нет большей удачи на свете, чем возможность слить воедино свое хобби и профессию, научившись зарабатывать деньги без тягостного ощущения, что ты вообще работаешь. Но не все так просто. Почему даже самый острый талант нуждается в усердии и рутине для достижения результата, мы описываем здесь. А в этой статье мы расскажем тебе о том, как не оставить талант на задворках повседневности, променяв свой творческий запал на стабильность корпоративного соцпакета. А главное, как отличить свое хобби от таланта и понять, что как бы ты виртуозно ни отстреливался от копов в новом GTA, сделать это источником своего дохода вряд ли удастся. Итак, вот 6 практических советов, которые помогут определить твои способности и заставить их приносить деньги.

1. Определи свой талант

Это первый и главный совет, без которого все, что будет написано ниже, — бесполезный набор словосочетаний. Чтобы зарабатывать на том, что тебе нравится, логично будет начать с последней переменной этой формулы и определить, что же тебе все-таки нравится. Но главное даже не это. Важно определить, в чем заключается твой талант, то, что ты умеешь делать лучше остальных, ну или хотя бы большинства. И этот вопрос самый важный, поскольку требует взвешенной и объективной оценки. О том, что твои умения действительно высоки, должен судить не только ты, но и окружающие. И желательно, чтобы в их числе были не только члены твоей семьи. И запомни, что брошенная в пьяном угаре шутка друга «Слушай, а ты круто танцуешь!» — это еще не призыв к действию. Определи то, что ты любишь, и убедись, что ты в этом действительно хорош. Наложи на это фактор перспективности выбранной отрасли и следуй оставшимся пунктам нашей статьи. В конце концов, если тебя тянет заниматься определенной деятельностью, то, скорее всего, в ней и заложен твой потенциал.

2. Определи востребованность

Раз уж мы выбрали в качестве темы для этой статьи денежное воплощение твоего таланта, то следует учесть его финансовый потенциал. А это уже, к сожалению, определяешь не ты. Возможно, в твоем идеальном мире самой востребованной профессией было бы умение играть в настольный футбол, но в реальной жизни все немного сложнее. Так уж получилось, что самый высокооплачиваемый труд является и самым полезным для общества. И здесь во главу вопроса ставится степень твоего прагматизма. Существуют несколько востребованных профессиональных направлений, а также культурные и социальные тренды, которые определяют нынешнюю рыночную конъюнктуру. На этом невспаханном поле и находится больше всего денег. Тебе остается только найти компромисс между своим талантом и тем, что требует рынок. Крайности здесь неуместны, если ты, конечно, действительно хочешь зарабатывать, а не быть художником и зрителем в одном лице. Вот несколько профессиональных отраслей, судьба которых в ближайшие годы наименее сомнительна: — коучинг и консалтинг; — альтернативное образование; — программирование; — администрирование баз данных; — медицина; — веб-дизайн; — интернет-маркетинг; — промышленная инженерия.

3. Не прекращай развиваться

Профессиональные навыки — вещь более непостоянная, чем настроение твоей девушки в течение дня. Их изменения подобны тектоническим сдвигам: они заметны не сразу, но результат всегда колоссальный. А потому, если ты хочешь оставить свои способности на уровне постоянной востребованности, такое же постоянство нужно проявлять и в обучении. Талант, может, пропить и нельзя, но вот свою актуальность потерять он способен. Требования рынка меняются каждый день. То, что считается достижением сегодня, завтра не более чем профессиональный архаизм, пережиток прошлого, который превратит твое резюме в канцелярскую беллетристику. Поэтому не останавливайся в развитии ни на день. Каждая область предлагает новшества прямо пропорционально мутирующему аппетиту потребителя. Даже если ты считаешь себя гением и воплощением своего ремесла, то без должного развития ты утратишь свой навык, слившись с остальной толпой «среднячков».

4. Закрепи свой навык

Проще говоря, не пытайся усидеть на двух стульях одновременно. Не нужно быть экспертом во всех областях — достаточно стать лучшим в чем-то определенном. Несмотря на то, что трудовая универсальность высоко ценится в некоторых случаях, настоящий профессионализм возможен только при доскональном погружении в предмет. Это не значит, что нужно игнорировать другие рабочие области, но твое дело должно быть приоритетным. Выбирать основной вектор развития лучше с учетом его востребованности. Изучи рынок, пойми, в чем потребитель нуждается больше всего, что ему нравится, и прокачивай свои навыки в этом направлении. Все это нужно делать, разумеется, с оглядкой на свои способности.

5. Сосредоточься на задачах

Одной из главных проблем, которые могут возникнуть при желании превратить свои умения в заработок, является отсутствие самодисциплины. Если воспринимать свои умения как хобби, то они таковыми и останутся. Чтобы твой талант стал приносить прибыль, то и относиться к нему нужно как к работе. Соответственно, нужно применять рабочий подход со всеми его расписаниями, дедлайнами и качеством. Ты должен обеспечить себя рабочей средой, в которой не будет отвлекающих факторов. Оценивать свой труд нужно, опираясь не на собственные требования, а на рыночные критерии. Если ты только в начале пути монетизации своего таланта и совмещаешь этот процесс с основной работой, то выдели под него определенное время, которое должно оставаться неприкасаемым. Чем более практичным будет твой подход, тем лучше в итоге окажется результат.

6. Никогда не отступай

Применяя вышеуказанные стратегии, в какой-то момент ты почувствуешь усталость из-за того, что зона твоего комфорта существенно сузилась. Это ощущение делает твои планы наиболее уязвимыми. В этот момент появляется самый большой риск того, что ты бросишь свою затею, не смирившись с мыслью, что отказался от удовольствий ради дела, которое даже денег еще не приносит, и неизвестно, будет ли приносить вообще. Воспринимай эту ситуацию как проверку на прочность своих желаний. Думай не о том, что ты имеешь сейчас, а о том, что в итоге получишь. Заниматься тем, что любишь больше всего, — роскошь, которой обладает не каждый. Будет нелегко, но когда ты увидишь первые плоды своего труда, то изменится и отношение к ситуации. Прекрати ждать работу мечты — получи ее