Парень позвонил отцу, когда у него кончился бензин. Он никогда не забудет того, что было дальше!

Один мудрый человек однажды сказал мне, что мы определяемся не тем, что мы должны делать, а тем, что мы делаем, когда другие этого не ожидают.

Эта история, присланная читателем, является отличным примером.

В детстве отец преподал мне много уроков, говорил о честности, уважении и чести. Однажды, когда я был молодым человеком, у меня в машине закончилось топливо. Я был в нескольких милях от дома и без копейки. Я зашел в паб и спросил, могу ли я воспользоваться их телефоном, чтобы папа приехал и забрал меня. Мне сказали, что в углу есть таксофон. Я спросил, есть ли у них 25 центов, чтобы я мог позвонить, и они помогли.

Мой отец приехал, и на следующий день я забрал свою машину. Когда я вернулся домой с работы на следующий день, мой отец спросил меня, остановился ли я, чтобы вернуть 25 центов, которые я занял. Я сказал ему:

«Но, я не заимствовал деньги, они дали их мне, и это было только 25 центов.»

Он сказал мне, чтобы я заскочил и вернул его, затем он сказал мне, почему: «Если ты не вернешь эти 25 центов, никто не будет возражать, никто даже не заметит. Но, если ты приложишь усилия, чтобы вернуть эти 25 центов, то они заметят твои действия, все заметят. Они увидят, что ты честный человек и будут помнить тебя и твой хороший пример. Если тебе когда-нибудь понадобится услуга снова, они будут рады помочь»

Он продолжал говорить: «Это занимает целую жизнь, чтобы построить хорошую репутацию, но всего одним моментов можно ее потерять».

Папа был в бизнесе в течение многих лет и был очень уважаемым всеми. Сейчас он живет со мной и моей семьей, потому что нуждается в постоянном уходе.

В наши дни мало говорят о чести и ценности хорошего имени, но я горжусь своим добрым именем и благодарен отцу за это.