Рамос пожелал удачи Роналду в «Ювентусе»

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пожелал удачи форварду Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Криштиану, твои голы, твои результаты и все, что мы выиграли вместе, говорят сами за себя.

Ты заслужил особое место в истории «Реала». Как мадридисты, мы будем помнить тебя всегда. Было удовольствием играть бок о бок с тобой. Обнимаю и желаю удачи!" — написал Рамос в своем инстаграме.

Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

Ранее Роналду объяснил свое решение перейти из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».