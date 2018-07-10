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Рамос пожелал удачи Роналду в «Ювентусе»
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Рамос пожелал удачи Роналду в «Ювентусе» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пожелал удачи форварду Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Криштиану, твои голы, твои результаты и все, что мы выиграли вместе, говорят сами за себя.
Ты заслужил особое место в истории «Реала». Как мадридисты, мы будем помнить тебя всегда. Было удовольствием играть бок о бок с тобой. Обнимаю и желаю удачи!" — написал Рамос в своем инстаграме.
Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).
Ранее Роналду объяснил свое решение перейти из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
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