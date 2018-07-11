Как Мария Цуканова убила 90 японских самураев

Мария Цуканова является единственной женщиной, получившей звание Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в советско-японской войне 1945 года. Она была санинструктором 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота и погибла во время Сейсинской операции, будучи зверски замучена японцами.

Завод вместо педучилища

Мария Никитична Цуканова родилась 14 сентября 1924 года в поселке Смоленском Крутинского района Тюкалинского уезда Омской губернии (ныне Абатский район Тюменской области). Ее отец, сельский учитель, скончался за несколько месяцев до рождения дочери. Растили девочку мать и отчим Николай Крахмалев.

В 1930 году семья переехала в Красноярский край. Когда началась война, Маше еще не было 17. Она успела окончить только неполную среднюю школу в поселке Орджоникидзевски

й Саралинского района, собиралась ехать в Абакан поступать в Хакасское педагогическое училище. Но война изменила ее планы. Девушка отправилась в военкомат, пыталась записаться добровольцем, но на фронт ее, разумеется, не взяли. Пришлось устроиться телефонисткой на поселковый узел связи.

В декабре 1941 года в поселок эвакуировали госпиталь из Ростова, и Маша пошла туда работать санитаркой. Позднее она вслед за подругами переехала в Иркутск, где трудилась на машиностроительном заводе, выпускавшем продукцию для фронта — сначала ученицей, затем приемщицей и, наконец, контролером 4-го разряда. Там и вступила в комсомол. При этом девушка без отрыва от производства обучалась на курсах санинструкторов.

Мученическая смерть

В мае 1942 года был издан Указ ГКО СССР о призыве в военно-морской флот 25000 девушек-добровольцев. 13 июня 1942 года Цуканову призвали на военную службу и отправили на Дальний Восток. Сначала она служила телефонисткой и дальномерщицей в 51-м артиллерийском дивизионе Шкотовского сектора береговой обороны, а 1944 году, окончив школу младших медицинских специалистов, была назначена санитаркой в 3-ю роту 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота.

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии. 14 августа 1945 года батальон, где Цуканова служила в звании ефрейтора, участвовал в боевой операции по освобождению корейского порта Сейсин (ныне Чхонджин). Мария вынесла с поля боя 52 десантника, однако и ее саму ранило в плечо. Несмотря на это, девушка отказалась покинуть поле боя. Взяв в руки автомат, она дала несколько очередей по японцам. После того как вечером 15 августа ее роте пришлось отступить, Цуканова осталась вместе с группой бойцов прикрывать отход.

Ее ранило еще раз, в ногу. В бессознательном состоянии девушка была захвачена в плен японцами. Те никак не могли поверить, что русская «баба» (так они ее называли) убила около 90 японских солдат. Марию подвергли жестоким пыткам, добиваясь у нее сведений о составе советского десанта. Когда позднее советские моряки заняли сопку, где располагался японский штаб, они обнаружили труп Марии, буквально изрезанный на куски самурайскими ножами и с выколотыми глазами. Для похорон пришлось завернуть останки в одеяло. Похоронили Цуканову здесь же, в Сейсине, в братской могиле на сопке Комальсам. Сегодня на этом месте установлен мраморный мемориал с надписью: «Здесь похоронено 25 русских героев, павших смертью храбрых за освобождение Кореи от японских захватчиков».

Наградить посмертно…

14 сентября 1945 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым красноармейцу Цукановой Марии Никитичне «за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами и проявленные при этом отвагу и геройство» посмертно присваивалось звание Героя Советского Союза. Также она была награждена Орденом Ленина.

Не все подробности гибели Марии Цукановой стали известны с самого начала. Восстановить историю жизни и смерти этой храброй девушки помогла жительница Владивостока Галина Шайкова, написавшая о ней книгу «Я очень хочу жить…»

Впоследствии именем Марии Цукановой были названы село Нижняя Янчихе Хасанского района Приморского края (Цуканово) и река Янчихе (Цукановка», улицы в Омске, Иркутске, Барнауле, Красноярске, Абакане, а также бухта в Японском море, сопка в Корее и другие объекты. В Приморье были установлены несколько памятников и мемориальных досок в честь Цукановой.

В 1988 году вышел советско-корейский художественный фильм «Утомленное солнце», главной героиней которого является Мария Цуканова. Ее роль исполнила актриса Елена Дробышева.