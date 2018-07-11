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Люди, которые обрадовались слишком рано
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Люди, которые обрадовались слишком рано 

Рамблер 2 часа назад
Большинство людей суеверны, если речь идёт об удачном деле. Существует даже поверье, что нельзя рассказывать окружающем о своих планах, иначе успеха не будет. Эти люди обрадовались слишком рано и, похоже, отпугнули удачу.
1. На конкурсе «Мисс Вселенная» ведущий объявил, что победительницей стала представительница Колумбии. Восторженная девушка уже водрузила на себя корону и приветствовала зрителей, когда сконфуженный ведущий сообщил, что он кое-что перепутал и на самом деле победила представительница Филиппин. Любопытно, что новая победительница долго не могла понять, что произошло.
2. Похожая ситуация произошла на церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 году. Победителем в номинации «Лучший фильм года» объявили ленту «Ла-ла-ленд». Съёмочная группа уже поднялась на сцену, её участники начали произносить речи, но тут выяснилось, что главную статуэтку должна получить картина «Лунный свет».
3. Боец ММА Синтия Кальвильо была абсолютно уверена, что выиграла бой с соперницей. Она радостно подпрыгивала и махала публике, едва сдерживая радость, но через секунду судья объявил, что она проиграла. Полнейшее разочарование девушки было написано на её лице.
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