Молодежь, приехавшая в Москву со всего мира, рассказывает о жизни в столице

За время проведения чемпионата мира Москва стала местом встречи множества людей самых разных национальностей. Но немногие знают, что российская столица и так богата своей историей культурного и национального разнообразия. Будучи населенной 12 миллионами жителей, Москва всегда привлекала к себе людей со всего света. Они приезжали как из-за границы, так и из России, начиная от Запада и заканчивая Сибирью и Дальним Востоком. Из соседних стран, объединенных с Россией единой советской историей, и из самых отдаленных мест на земле.

Несмотря на то, что Россия часто воспринимается как «страна белых», Москва презентует себя как мультикультурное лицо нации. Новое поколение москвичей стремится создать открытое и свободное общество для любого взаимодействия. Издание i-D поговорило с московской молодежью о жизни в большом городе и трудностях быть «другим».

Источник: i-D Глэдстон Махиб, 26, актер

«Я родился в Тирасполе в Молдове и переехал в Москву, когда мне было 16. Мне нравится динамика этого города. Стиль, еда, мои друзья и наш маленький творческий кружок. Я люблю Третьяковскую галерею и Музей современного искусства «Гараж». Еще люблю реку и Патриаршие пруды, вообще все водные места в городе. Москвичи часто могут быть грубы, злы и мелочны, но мне повезло, я окружен самыми открытыми людьми.

Угнетение меньшинств — это большая проблема в нашем обществе. Русские, как доминирующая нация, не очень дружелюбны по отношению к другим народам. Есть социальная иерархия и недостаток социальной мобильности. Вы вряд ли увидите небелого человека, преподающего экономику в Московском университете , зато легко встретите их убирающими улицы. Для русских это легко и дешево — для меня это определение расизма в 2018 году».

Майя Бойтунова, 18, студентка

«Я родилась в Якутске и переехала в Москву два года назад, после окончания школы. Мои родители из Республики Саха в Якутии. Якутский язык и менталитет присутствуют в моей жизни и сейчас. Я думаю, что неправильно игнорировать или скрывать ваш предшествующий опыт, бэкграунд. Как получать уважение от других, не уважая в первую очередь самого себя? Я люблю Москву за огромное разнообразие мест, где можно повеселиться с друзьями или активно провести отдых. Также в большом городе ты становишься немного невидимой, тебе уже все равно на мнения других, и это здорово».

Айтал Бойтунов, 20, студент

«Я родился и вырос в Якутии и живу в Москве всего год. Моя национальность очень важна для меня. В Москве очень много возможностей и людей, которые стимулируют тебя. Жизнь здесь всегда цветет и движется».

Амина Нмадзуру, 28, менеджер по маркетингу

«Я родилась и выросла в Москве. Мой отец из Нигерии, моя мама с Республики Тыва в Сибири. Они познакомились, когда учились в Москве. Отец — мусульманин, мама — буддистка, поскольку Тыва является одним из регионов в России, где буддизм — традиционная религия. Я часто ездила в Тыву, недолго жила в Нигерии, так что мне хорошо знакомы обе культуры. Я думаю, что чем старше ты становишься, тем больше ценишь свои корни. В Москве мне не нравится то чрезмерное внимание, которое я вызываю. Раньше я этого не замечала, но после жизни в Нью-Йорке, где никто не обращает на тебя внимания, потому что вокруг очень много разных людей, это начало меня раздражать».

Рохас, 28, модель и художница

«Я родилась на Кубе и прожила здесь до пяти с половиной лет, а затем моя мама решила уехать в Россию со мной и моей сестрой в поисках лучшей жизни. Экономическая ситуация на Кубе была тогда довольно плоха. Я вообще не знала русский язык, и поэтому детский сад был для меня испытанием. Речь идет не только о языковом барьере, но также и о предвзятом мнении о цвете моей кожи. Как только я ступила на российскую почву, мне пришлось мириться как с местным климатом, так и с вражеским умонастроением. Я благодарна за этот опыт, поскольку трудности падают только на сильные плечи, и они делают тебя настоящим бойцом.

Именно в Москве я живу уже пять лет. Не могу сказать, что сильно люблю этот город из-за вечных строек и шума, но по крайней мере здесь лучше, чем в Пензе, где я жила и училась после Кубы. Москва — город возможностей, позволяющий мне раскрыть свой творческий потенциал. Как креативный человек, я очень люблю соревновательный дух, здесь ты не можешь просто расслабиться, потому что кто-то другой сразу займет твое место».

Эля Винокурова, 27, работает в кафе «Энтузиаст»

«Я живу в Москве уже 11 лет, она стала моим вторым домом. Моя семья из Якутии, я там родилась, в Якутске ходила в школу. Якутский праздник лета чудесен, он празднуется в день солнечного солнцестояния. Празднование начинается утром с конкурсов и спортивных соревнований, пения национальной музыки и танцев в кругу. В конце мы встречаем восход, и ты буквально заряжаешься энергией на весь год.

Москва очень разная. Она богатая и многомерная, с большим количеством музеев и театров. Мне нравится синтез различных архитектурных стилей в городе, все эти спрятанные дворы. Недавно Москва стала чище, и исторические здания, типа конструктивистского дома Наркомфина, восстанавливаются. Конечно, в этом много недостатков — идет постоянная стройка. В городе недостаточно парков, и много ценных для наследия зданий уничтожаются».

Аида Сулейманова, 23, изучает психологию

«Я переехала в Москву, когда мне было 16. Моя семья из маленького индустриального городка в Волгоградской области. Я не очень люблю такие места из-за людей, потому что не могу ассоциировать свой образ жизни с их. Но моя семья другая, я росла, чувствуя себя частью большего мира. Москва привлекательна своими возможностями, мне нравятся люди и что здесь всегда есть место, куда пойти культурно развиться или отдохнуть. Мне не нравится архитектура, чувство неудобства в этом городе и безвкусная реклама на улицах».

Анка Цицишвили , 29, основательница и креативный директор Indexflat

«Я родилась в Тбилиси, Грузия, но моя семья переехала в Москву в 1994 году. Вся моя родня — грузины, за исключением русской бабушки по папиной стороне. Ребенком я привыкла проводить все школьные каникулы в Грузии. У меня грузинская фамилия, и я люблю грузинский язык. Грузия — маленькая и очень важная для меня страна с огромным культурным наследием. Я люблю Москву, архитектуру, еду, возможности, музыку и, конечно, людей вокруг меня. Это красиво. Единственная вещь, которая мне не нравится, — это короткий световой день зимой».