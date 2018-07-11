Как правильно отвечать на основные вопросы собеседования

Собеседование чем-то напоминает первое свидание с девушкой: вы еще не знаете друг друга, человек напротив оценивает тебя как личность, смотрит на твои манеры, жесты, и ты не уверен, увидитесь ли вы когда-нибудь снова. Это резонно, учитывая, что твои профессиональные качества на собеседовании определить в полном объеме невозможно, а характер, жизненные цели и ценности могут говорить о тебе не меньше, чем указанный в резюме послужной список. У интервьюеров имеется ряд традиционных вопросов, благодаря которым они оценивают личностные качества собеседника и его отношение к работе. Мы расскажем тебе, как отвечать на эти вопросы правильно, чтобы повторный звонок все же состоялся.

Назовите работу вашей мечты

На первый взгляд, этот вопрос может показаться невинным, но на самом деле большинство рекрутеров с его помощью определяют, есть ли у тебя карьерные амбиции и намеченный путь их достижения. Если та вакансия, на которую ты проходишь отбор, не является для тебя работой мечты, то обманывать не нужно. Во-первых, потому что обманывать — это в принципе плохо, особенно на собеседованиях. Во-вторых, у работодателя сложится мнение, что тебе просто очень нужна работа, а профессиональных стремлений ты не имеешь. Поэтому лучше заранее подготовить ответ на этот вопрос и быть честным. Если работа твоей мечты связана с деятельностью компании, в которую ты устраиваешься, то для интервьюера это будет подтверждением твоих будущих стараний ради карьерного роста. Прекрати ждать работу мечты — получи ее Расскажите о ваших профессиональный успехах и неудачах

Это очень важный вопрос для работодателя, поскольку он позволяет оценить не только твои профессиональные качества, но и степень откровенности. Для начала рекрутеру интересно узнать, как ты говоришь о собственных достижениях и провалах на работе, чтобы услышать твой критический обзор на свою работу. Таким образом ты покажешь не только уровень своей компетенции, но и способность признавать собственные ошибки, а главное, умение исправлять их в будущем. Поэтому бессмысленно говорить только о сильных сторонах своей карьеры, умалчивая о неудачах. Для работодателя важно услышать, какие уроки ты можешь выносить из собственных ошибок и как способен решать проблемы.

Вы описали себя как [какое-то качество в резюме]. Расскажите, что это значит

Если ты думал, что резюме — это формальность и в него даже не заглядывают, то ты, конечно, заблуждаешься. Хотя наверняка есть работодатели, которые действительно не изучают анкеты кандидатов досконально. Но тебе может попасться не такой, а потому врать в резюме ни в коем случае нельзя. Особенно если это вранье легко вскрыть. И ладно еще, если ты описал себя как пунктуального человека, хотя это не так. Эта ложь, по крайней мере, вскроется уже на практике (с учетом того, что рекрутер закрыл глаза на твое полуторачасовое опоздание на собеседование). Другое дело, если ты приписываешь себе несуществующее у тебя профессиональное качество или какой-нибудь навык. Тогда интервьюер может задать тебе вопрос из соответствующей области, и твое незнание вскроется сразу же. Поэтому, собираясь на собеседование, будь готов на словах доказать наличие любой из перечисленных в резюме характеристик. Если написал о себе, что умеешь решать сложные проблемы, значит, должен в случае необходимости привести хотя бы один пример из практики, доказывающий эти слова.

Кем вы себя видите через 5 лет?

Этот вопрос также довольно часто задается на собеседованиях и примерно с той же целью, что и вопрос о работе мечты. В данном случае интервьюер хочет узнать о твоих профессиональных целях и насколько они масштабны. Важно даже не то, в какой степени твои планы соотносятся с деятельностью компании, в которую ты устраиваешься. Гораздо важнее, что, формулируя большие карьерные планы, ты демонстрируешь свою мотивацию и готовность к упорной работе ради их достижения. Если эти цели реализуемы в рамках этой организации, то это будет для тебя дополнительным плюсом.

Почему вы ищете новую работу?

Если ты не новоиспеченный выпускник учебного заведения, устраивающийся на свою первую работу, то есть огромная вероятность, что тебе зададут этот вопрос на собеседовании. По сути рекрутер, спрашивая о причинах поиска новой работы, в большей степени интересуется, почему ты ушел со старой. И у этого вопроса есть очень важный для самого работодателя подтекст. Ему важно услышать, что ты говоришь о своем прошлом месте работы. Если ты начнешь выдавать гневную тираду, то это наложит на тебя негативный оттенок. Это может означать, что ты конфликтный человек и не командный игрок. Поэтому, несмотря на реальные причины твоего увольнения, постарайся опустить любую негативную оценку предыдущей работы и сделай свой ответ более практичным: «Там я не видел для себя никаких профессиональных перспектив», «Маленькая зарплата», «Мне нужно что-нибудь более подходящее моим карьерным целям». Главное, держись подальше от личных оценок и не показывай своему, возможно, будущему работодателю, что готов обсуждать недостатки предыдущего.

Есть ли еще что-то, что бы вы хотели рассказать о себе?

По признанию одного опытного HR-специалиста, 75% кандидатов спотыкаются на этом вопросе. На самом деле можно воспринимать данный вопрос как удачный шанс рассказать о себе то, о чем забыл написать в резюме или о чем не спросил тебя рекрутер. Проще говоря, работодателю понравится услышать от тебя обоснованный и четкий ответ, почему ты достоин этой должности и какую пользу готов принести на новом месте. Это тот редкий случай при устройстве на работу, когда ты можешь быть наименее скромным, поскольку рекрутер в каком-то смысле сам тебя об этом просит. 4 причины отказаться от неоплачиваемой стажировки