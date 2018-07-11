Где обменять криптовалюту

Существует множество обменников криптовалют, но многие из них работают криво. Это происходит из-за того, что на волне популярности цифровых валют многие люди открыли свои сервисы, не имея практически никаких познаний в области программирования да и не зная самой сути работы криптообменников. И ладно, если эти ошибки связаны только с тормознутостью системы или с долгим выполнением транзакций — некоторые из сервисов могут просто терять транзакции, оставляя клиента без купленных или проданных средств. Ну а гарантия возврата в таком случае, конечно же, отсутствует. Поэтому, чтобы не попасть в ситуацию, когда из-за криворукости или осознанно введённых в код багов твой кошелёк опустошается на часть средств, лучше пользоваться популярными среди пользователей сервисами. Пример такого сервиса — Yachanger.

Альфа-Банка, Для обмена в сервисе тебе доступны популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash и Dogecoin. Также в сервисе ты можешь обменять электронные валюты: Яндекс. Деньги QIWI , Payeer и другие. Купить криптовалюту можно и за реальные деньги со счёта Сбербанка ВТБ и других банков, а также с карточек Visa и MasterCard. Максимальная сумма обмена ограничена только резервом сервиса, который по твоему запросу может быть увеличен. Ты можешь создавать любое количество заявок.

Обменять валюту в сервисе Yachanger → Провести обмен валюты очень просто: достаточно выбрать необходимую в левом столбце, затем ту, в которую ты собираешься перевести, в правом, после чего появится окошко, где нужно ввести необходимую сумму, почтовый адрес, номер кошелька или карты. При первом использовании сервиса тебе доступно простое обучение, чтобы ты не запутался в том, как обменять валюту.

Кстати, при обмене можно ввести номер купона, который предоставляет дополнительную скидку. Купоны распространяются партнёрами сервиса. Также ты получишь купон после совершения обмена, и его можно использовать при последующем обмене. С недавнего времени купон также выдаётся после регистрации на сервисе, что позволяет сэкономить уже при первом обмене. Наличие данной возможности выгодно выделяет Yachanger среди конкурентов. Ограничений на активацию купона нет. Это значит, что, создавая каждый раз новую заявку, ты можешь активировать купоны, которые у тебя есть. В одной заявке можно использовать один купон.

Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами → Ещё одним плюсом сервиса является верификация. Кому-то это может показаться требованием, которое лишает анонимности, но это делается для безопасности. При верификации тебе нужно сфотографировать свою карту на фоне сайта Yachanger, так чтобы были видны первые четыре и последние четыре цифры, фамилия и имя владельца. Не беспокойся: по этим данным невозможно провести операции. Такой подход исключает использование сервиса мошенниками, что добавляет плюсы в карму Yachanger. Твои данные защищены от получения к ним доступа третьими лицами, что гарантирует полную анонимность совершённых обменов. Обменник имеет накопительную систему скидок, которая позволит экономить на обменах. Так, например, после регистрации ты автоматически получишь скидку 0,05%, а после совершения обменов на определённую сумму размер скидки будет повышаться — вплоть до 0,18%. Максимально возможная скидка обсуждается индивидуально и зависит от объёмов операций.

Также ты можешь зарабатывать вместе с сервисом Yachanger, участвуя в партнёрской программе. Приглашая друга, ты получаешь процент с его обменных операций. За рефералов первого уровня участник партнёрской программы получает 0,6%, а за рефералов второго уровня — 0,2%. Для участия в реферальной программе тебе необходимо зарегистрироваться и зайти в личный кабинет в раздел «Реферальная программа». Подробнее узнать о системе скидок и партнёрской программе →