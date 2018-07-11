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Как тренер помог детям выжить в тайской пещере
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Как тренер помог детям выжить в тайской пещере 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: скриншот из видео
Весь мир, затаив дыхание, следил за спасением детей, которые оказались заблокированными в ледяной пещере в Таиланде. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря самоотверженной работе спасателей. Мальчишек из футбольного клуба Wild Boars освободили из заточения, и сейчас они в безопасности.
В пещере ребята провели 9 долгих дней, к моменту завершения операции по спасению у них почти не оставалось еды, а уровень кислорода был критически низким. Еще немного, и они погибли бы от истощения и кислородного голодания, если бы не утонули раньше. В Таиланде сейчас сезон муссонных дождей, многие пещеры, доступные в обычное время, оказываются затопленными.
Вместе с ребятами был тренер Экапол Чантавонг, история которого заслуживает отдельного описания. Он потерял семью, когда ему было 12 лет. Родные умерли от эпидемии, а он отправился жить в буддийский монастырь. Там он провел десять лет, но потом вернулся, чтобы ухаживать за бабушкой, и нашел работу в футбольном клубе Wild Boars, став ассистентом тренера.
В конце июня Экапол Чантавонг вместе с двенадцатью ребятами от 11 до 16 лет отправился в поход, они заблудились и не смогли выбраться из пещеры, когда пошел сильный дождь и затопил выход. Никто не мог предположить, что они окажутся полностью отрезанными от мира, запасов еды и воды у них было очень мало.
Тренер повел себя единственно верным способом: он разделил все припасы на равные части так, чтобы растянуть их на максимально долгое время, и научил ребят медитировать. Когда спасатели добрались до пещеры, их поразило спокойствие, с которым их встретили дети. Они не плакали и не паниковали. Им хватило сил на то, чтобы преодолеть 4-5 км против течения, а в некоторых местах пути было так тесно, что приходилось нырять и снимать кислородный баллон. Последним выбрался тренер, и мгновенно стал кумиром. В его честь даже нарисовали анимэ-героя, который медитирует и обнимает 12 кабанчиков. Название футбольного клуба переводится как "Дикие кабаны".
@mai_jacknight
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